Загалом країни-учасниці формату «Рамштайн» передбачили близько 65 мільярдів доларів військової допомоги Україні для посилення бойових спроможностей ЗСУ в реальному часі й довгостроковій перспективі. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін у вступній промові на 12-й зустрічі у форматі «Рамштайн».

«путін сподівався, що наша рішучість зникне. Він робив ставку на те, що наша єдність дасть тріщину. Натомість ми залишаємось єдиними, як і раніше», — наголосив глава Пентагону. Він зазначив, що після останньої зустрічі у форматі «Рамштайн», яка відбулася в Німеччині минулого місяця, країни-учасниці оголосили про істотні внески. Зокрема, Сполучені Штати надали додаткові 1,8 мільярда доларів.

Останній американський пакет на 385 мільйонів доларів містив боєприпаси для HIMARS, снаряди калібру 155 мм, протитанкові системи та ракети з лазерним наведенням, а також важке озброєння, транспортні засоби та броньовані системи для наведення мостів. У межах ініціативи USAI США профінансували закупівлю додаткових систем ППО для України, зокрема пускових установок та радарів, які нададуть інші країни Контактної групи, повідомляє Укрінформ.

«Ми зосереджені на внесках, які змінюють ситуацію в реальному часі. Проте США, як і країни, що зібралися тут сьогодні, підтримуватимуть Україну і в довгостроковій перспективі», — сказав Ллойд Остін.

Він нагадав, що Німеччина нещодавно оголосила про надання додаткових танків Leopard, боєприпасів та бойових дронів на суму майже 3 мільярди доларів. Глава Пентагону відзначив зусилля Данії, яка надала Україні засоби ППО, машини для розмінування, мобільні мости та евакуаційні машини, а також внесок Франції, яка надає додаткові легкі танки й бронетехніку.

«Ми підготували дев’ять моторизованих та механізованих бригад і проводимо колективну підготовку українських бойових підрозділів», — повідомив міністр оборони США. За його словами, все це відповідає першочерговим потребам українських сил та відображає непохитну рішучість країн, що входять до Контактної групи.

Новиною «Рамштайну-12» стало те, що Данія та Нідерланди оголосили про свій намір очолити європейську коаліцію із проведення тренувань для українських пілотів на винищувачах F-16.

«Найближчими тижнями мої данський та нідерландський колеги працюватимуть зі США та іншими союзниками, щоб розробити рамки навчань», — повідомив Ллойд Остін. За його інформацією, Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща теж запропонували зробити свій внесок у навчання. Міністр зазначив, що незабаром до цієї ініціативи має долучитися більше країн.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі по закінченні зустрічі заявив, що винищувачі F-16 не були б достатньо дієвими для забезпечення оборони повітряного простору, оскільки в росії зберігається значна перевага в авіації. За словами американського генерала, одне із ключових питань у наданні Україні F-16 — забезпечення контролю за повітряним простором.

«Найшвидший і найдешевший спосіб захистити повітряний простір — робити це із землі й надавати ефективні наземні системи ППО. Це найбільш ефективний шлях перешкодити росіянам здобути перевагу в повітрі. Саме це ми робили», — зазначив він.

За словами Марка Міллі, у росіян тисячі літаків-винищувачів четвертого і п’ятого поколінь. Щоб їм протистояти, Україні потрібна значна кількість винищувачів. Однак він зауважив, що в майбутньому F-16 відіграватимуть важливу роль у складі Військово-повітряних сил України. Але на те, щоб «розбудувати повітряні сили необхідного обсягу й потужності, піде значна кількість часу».

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США висловив переконання, що Україна здатна визволити всі окуповані росією території, але це відбудеться не в найближчій перспективі.

«Усі війни рано чи пізно закінчуються. Вони завершуються перемогою однієї сторони чи іншої або доходить до врегулювання шляхом переговорів. Цю війну у військовому плані росія не може виграти», — констатував Марк Міллі.

На його думку, москва не змогла досягти стратегічних цілей у межах воєнної кампанії, а Україна спроможна досягти своїх стратегічних цілей воєнним шляхом. «Мета України — визволити окуповані росією території. Цього можна досягти воєнним шляхом, але, ймовірно, не в найближчій перспективі», — вважає американський генерал.

Під час 12-го засідання у форматі «Рамштайн» про новий пакет військової допомоги Києву оголосила Литва. За словами міністра оборони цієї країни Арвідаса Анушаускаса, новий пакет міститиме протидронове обладнання, боєприпаси, сухі харчові пайки та іншу допомогу. Він заявив, що загальний обсяг військової підтримки України від Литви скоро сягне 465 мільйонів євро.

«Наша підтримка України — це інвестиція в нашу власну стійкість, стримування і оборону. Тільки перемога України дасть змогу відновити мир і стабільність в євроатлантичному регіоні», — сказав міністр, підкресливши, що Литва й надалі послідовно підтримуватиме Україну до перемоги.