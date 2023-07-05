Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив на активізації швидкого відновлення та підготовки до опалювального періоду

У промові перед черговим засіданням уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль нагадав, що Кабінет Міністрів в основному зосереджується на трьох головних завданнях: забезпечення армії та військових усім необхідним на фронті; забезпечення макрофінансової стабільності та стійкості економіки країни для фінансування всіх пріоритетних видатків бюджету; швидке відновлення. І щодо швидкого відновлення додав: визначили пріоритети, акумулюємо ресурси, сформували команди відбудови.

«Треба діяти швидко, щоб до наступної зими провести найнагальніші роботи.

Головне джерело фінансування швидкого відновлення — Фонд ліквідації наслідків збройної агресії. У ньому акумульовано майже 62 мільярди гривень, з яких 23,7 мільярда вже розподілено на відбудову. Зокрема, 4,4 мільярда гривень спрямовано на реалізацію програми «єВідновлення».

Українці подали понад 22 тисячі заяв на компенсацію за пошкоджене житло. Лідери — Харківщина, Київщина та Миколаївська область. На жаль, оброблення заявок місцевою владою відбувається повільно. Компенсацію погоджено лише щодо півтори сотні осіб. Слід максимально мобілізуватися, дати людям ресурси до настання холодів, щоб вони встигли завершити ремонтні роботи», — цитує слова Дениса Шмигаля департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

Під час засідання урядовці ухвалили рішення про надання майже 5,3 мільярда гривень на відновлення в десяти областях: Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Одеській, Полтавській, Сумській, Черкаській та Чернігівській. За ці кошти буде реалізовано критично необхідні для громад проєкти, що безпосередньо впливають на якість життя людей.

Максимальна координація зусиль

Триває й фінансування наслідків підриву росіянами греблі Каховської гідроелектростанції.

«Відразу після підриву ГЕС уряд надав із Фонду ліквідації 1,5 мільярда гривень для будівництва магістральних водогонів. Роботи вже розпочато. Ідеться про водогони Карачунівське водосховище — Кривий Ріг — Південне водосховище, Марганець — Нікополь, Хортиця — Томаківка. Їх протяжність — приблизно 150 кілометрів, і вони забезпечать питною водою жителів чотирьох регіонів. Зокрема жителів Кривого Рогу, Нікополя та Марганця», — уточнив Прем’єр-міністр і закликав до максимальної координації зусиль між центральною та місцевою владою для досягнення результату якнайшвидше.

Загалом для подолання наслідків теракту на Каховській ГЕС уряд спрямував понад 4 мільярди гривень. Це кошти на підвезення людям питної води, відбудову пошкоджених та зруйнованих об’єктів, виплату одноразової допомоги постраждалим в розмірі 5 тисяч гривень. За даними уряду, уже подано 2300 заяв на отримання такої допомоги, з яких майже 1000 вже передано на виплату. Відповідні кошти перераховано на місця, і протягом найближчих двох днів місцева влада має здійснити ці виплати.

У країні триває підготовка до наступного опалювального сезону.

«Завдання такі: завершити планові ремонти енергетичних об’єктів; надійно захистити енергетичну інфраструктуру від російських атак; накопичити достатньо ресурсів. Наразі маємо на складах 1,5 мільйона тонн вугілля і 10,4 мільярда кубічних метрів газу в газосховищах. На початок опалювального сезону заплановано вийти на показник 1,8 мільйона тонн вугілля та 14,7 мільярда кубометрів газу.

Завдання доведено до всіх виконавців, чітко визначено відповідальних, питання підготовки до опалювального сезону перебувають під постійним конт­ролем», — заявив очільник уряду.

Підтримка людей і бізнесу

Один з елементів відновлення економіки України — активізація іпотечного кредитування. Торік з ініціативи Президента Володимира Зеленського запрацювала програма «єОселя».

«Дали змогу військовим, правоохоронцям, вчителям, медикам та науковцям отримувати іпотеку під 3%. Таких пільгових іпотечних кредитів уже видано на суму понад 1,2 мільярда гривень», — поінформував Денис Шмигаль.

Уряд розширює цю програму, вносячи зміни, завдяки яким участь у програмі «єОселя» зможуть взяти інші українці, які не мають власного житла. Для них діятиме пільгова річна ставка 7% у гривнях. Перший внесок — від 20%, а термін кредитування — до 20 років.

За словами очільника уряду, ці та інші зміни в умови програми допоможуть істотно активізувати видачу іпотеки. Створюється можливість для українських родин, які потребують житла, отримати його вже зараз.

Один з елементів стійкості України — економічна підтримка партнерів. Вона допомагає фінансувати невоєнні бюджетні видатки, зокрема соціальні зобов’язання держави.

Прем’єр-міністр згадав про те, що днями до державного бюджету країни надійшов другий транш у межах великої програми фінансування від Міжнародного валютного фонду. Ідеться про 890 мільйонів доларів на пріоритетні видатки. А загалом у 2023 році Україна отримала 23,6 мільярда доларів партнерської макрофінансової допомоги. Найбільший внесок Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, Канади та МВФ.

Денис Шмигаль зауважив ще один позитивний момент: рік тому розпочато програму підтримки бізнесу «єРобота», і за цей період 5,6 тисячі підприємців отримали гранти від держави на суму 4 мільярди гривень для розвитку або започаткування власної справи.

«Програма постійно вдосконалюється, і головне — продовжує діяти. Кожен, хто має знання, навички та план, може отримати безповоротний грант і розпочати власний бізнес», — зазначив він.

У контексті сприяння бізнесу уряд ухвалив постанову, якою вніс зміни у специфіку роботи Prozorro Market: тепер усі закупівлі в Prozorro Market відбуватимуться через запит пропозицій. Замовники, які вирішили купити необхідний товар у Prozorro Market, незалежно від суми закупівлі мають оголошувати запит та вказувати в ньому всі характеристики замовлення. І тоді постачальники чітко знатимуть всі деталі умов постачання та нададуть актуальну ціну під конкретні умови замовника.