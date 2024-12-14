Міністерство оборони спрямує додатково 1,1 мільярда гривень для закупівлі безпілотників. Про це повідомив учора, відкриваючи чергове урядове засідання, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, ці кошти буде перераховано безпосередньо бригадам для фінансування найважливіших потреб.

«Президент дав уряду доручення підвищити пряме фінансування бригад для додаткової закупівлі дронів. Сьогодні це доручення буде виконано», — наголосив Денис Шмигаль.

Глава уряду зазначив, що загалом цього місяця Міноборони напряму перерахує військовим бригадам 4,3 млрд грн. Як зазначив Прем’єр-міністр, за 11 місяців цього року таке пряме фінансування становило 27,2 млрд грн, з яких 8,8 млрд спрямовано на закупівлю безпілотників, 3,9 млрд грн — іншого озброєння та техніки, 2,1 млрд — автомобілів та 1,5 млрд грн — засобів РЕБ. Денис Шмигаль повідомив, що за десять місяців 2024 року уряд витратив 229 млрд грн на придбання військової техніки, озброєння, боє-припасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту, продуктів харчування для Сил безпеки та оборони. Крім того, ще 226 млрд грн за цей період спрямовано на придбання товарів для задоволення потреб Збройних сил України.

«Щодо прямого фінансування бригад, то уряд ухвалив рішення, що наступного року воно буде не меншим, ніж цього. Це особливо важливо для швидкої закупівлі дронів, яких цього року плануємо виготовити понад 1,5 мільйона. Наступного року на закупівлю дронів у держбюджеті також закладено 100 мільярдів гривень», — повідомив Прем’єр, наголосивши, що держава готова інвестувати та підтримувати українських виробників.

Питання інвестицій та фінансування постійно обговорюють із партнерами. Зокрема, про це йшлося під час візиту української урядової делегації в Німеччину.

«Пропонуємо Німеччині долучитися до фінансування української далекобійності, а саме виробництва ракет і дронів. З нашими німецькими партнерами ми також обговорювали питання фінансів для України на наступний рік. Маємо чітке розуміння, як профінансувати дефіцит бюджету 2025 року», — наголосив Денис Шмигаль.

Він нагадав, що цього тижня США оголосили про надання Україні $20 мільярдів фінансової підтримки. Це частина пакета підтримки від G7 за рахунок доходів від російських заморожених активів. Загальна сума становить 50 млрд доларів. Важливо, що ці 20 млрд від США вже перераховано до фонду Світового банку, через який вони будуть доступними для України.

«Доступні ліки» — в усі аптеки

Уряд ухвалив рішення про розширення програми «Доступні ліки» на всі аптеки, які працюють у країні. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час учорашнього засідання Кабінету Міністрів. Він зазначив, що для підтримки українців у зимовий час уряд продовжує реалізацію ініціативи Президента Володимира Зеленського «Зимова підтримка». У її межах оновлено та модернізовано програму «Доступні ліки».

«Сьогодні уряд ухвалює постанову, за якою скористатися програмою «Доступні ліки» можна буде в кожній аптеці нашої країни. Це дасть змогу зробити ліки ще більш доступними в кожному куточку України», — наголосив Прем’єр. Він додав, що за цією програмою українці можуть отримати безкоштовно або з невеликою доплатою майже 600 медичних виробів та препаратів.

Глава уряду зазначив, що українці продовжують подавати заявки на одержання допомоги за програмою «Зимова єПідтримка» — їх надійшло вже більш ніж 6,8 мільйона. Денис Шмигаль наголосив, що виплати за цією програмою почалися і гроші надходять на рахунки громадян. Він нагадав, що наступного тижня стартує проєкт для підтримки книговидавництва в Україні та читання українською.

«Ті, кому цього року виповнилося 18, зможуть отримати спеціальну картку на 908 гривень, щоб придбати книжки, надруковані в Україні українською мовою. В умовах, коли росія бомбить наші друкарні, намагається знищити нашу культуру, це важливий елемент підтримки», — наголосив він.

Підтримка альтернативних джерел

Уряд продовжує фінансування програми встановлення альтернативних джерел енергії для громадян та бізнесу в межах «Зимової підтримки». За словами Прем’єр-міністра, згідно із цією ініціативою, отримати гранти та пільгові кредити для того, щоб встановити сонячні станції, накопичувачі енергії та інше енергетичне обладнання, можуть бізнес, ОСББ та приватні домогосподарства.

Денис Шмигаль також повідомив, що програмами доступного кредитування вже скористалися сотні представників підприємницької спільноти та приватних будинків. Він додав, що за програмою грантів для ОСББ «ГрінДім» вже є 121 проєкт, і ця кількість постійно зростає.

Коментуючи черговий комбінований удар по енергетичній інфраструктурі, якого росія завдала вчора вранці, Прем’єр-міністр зазначив, що всі ці удари — демонстрація того, що росія не хоче миру, а за розмовами про мир має на меті лише зменшити підтримку України від наших партнерів. Він поінформував, що є пошкодження, застосовано графіки погодинних відключень, енергетики, рятувальники та всі відповідальні органи працюють на місцях і вживають всіх необхідних заходів для мінімізації наслідків.

«Зробимо все можливе, щоб якомога швидше повернути світло в домівки всіх українців», — пообіцяв Денис Шмигаль і наголосив, що завдання всіх українців нині — залишитися єдиними, посилювати наші державу, армію та оборонне виробництво.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ