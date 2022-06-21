Військові б’ють окупантів, а цивільні українці працюють, щоб держава вистояла економічно. У цьому пересвідчився Президент Володимир Зеленський у Миколаївській та Одеській областях

Російські окупанти, на жаль, продовжують тероризувати український народ. Ворог запускає ракети по різних регіонах країни, нищить інфраструктуру, збирає свої криваві жнива вбитими та пораненими українцями. Найбільше від ворожої зброї страждає схід і південь держави. Але українські захисники самовіддано стримують просування агресорів, визволяють від окупантів населені пункти. За що всі ми їм безмежно вдячні. І ці слова вдячності зажди везе із собою на передові позиції українських військ Президент Володимир Зеленський.

Днями глава держави зустрівся із захисниками у Миколаївській та Одеській областях, вручив військовослужбовцям державні нагороди. Зокрема, орден «Золота Зірка» із присвоєнням звання Героя України — полковникові Вадиму Сухаревському. Командир 59 окремої мотопіхотної бригади оперативного командування «Південь» Сухопутних військ ЗСУ полковник Вадим Сухаревський із 24 лютого 2022 року самовіддано бере участь у відбитті російської агресії. Під його командуванням підрозділи бригади успішно виконують бойові завдання на території Миколаївської та Херсонської областей, завдаючи значних втрат ворогові.

«Хочу подякувати за велику героїчну бездоганну службу кожному й кожній! За те, що бороните, захищаючи нашу державу, кожного з нас, наші сім’ї, наш суверенітет. Бережіть Україну — єдине, що в нас є. І бережіть себе — тільки ви можете це зробити. Важливо, що ви живі. Доки ви живі, є міцна українська стіна, яка захищає нашу країну», — звернувся Володимир Зеленський до захисників і захисниць.

Присутні вшанували пам’ять загиблих бійців хвилиною мовчання.

Війна ускладнює та вбиває

Перебуваючи на Миколаївщині, глава держави оглянув будівлю Миколаївської ОДА, яка зазнала руйнувань унаслідок ракетного удару російських військ. Жертвами цього злочину стали 37 осіб. Володимир Зеленський доручив місцевому керівництву надати всю необхідну допомогу сім’ям загиблих унаслідок цього обстрілу.

Президент нагородив голову Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня за вагомий особистий внесок у захист державного суверенітету і територіальної цілісності України, мужність і самовіддані дії, виявлені під час оборони населених пунктів від російських загарбників. Орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджено Миколаївського міського голову Олександра Сєнкевича. Глава держави присвоїв військове звання бригадного генерала полковникові Андрієві Гнатову.

На Миколаївщині відбулася нарада щодо поточної ситуації в регіоні. Представники військового командування регіону доповіли про ситуацію в зоні бойових дій на суходолі та в акваторії Чорного моря. Учасники наради обговорили загрози із суходолу, зокрема з боку невизнаного Придністров’я, з моря, а також розглянули ситуацію на острові Зміїний. Окрему увагу приділили матеріально-технічному забезпеченню окремого угруповання військ «Примор’я» та його оборонним потребам.

Було обговорено стан економіки Миколаївщини, а також шляхи розв’язання інфраструктурних питань. Зокрема, йшлося про відновлення водопостачання обласного центру, яке було ускладнене через пошкодження мереж водогону внаслідок ворожих обстрілів. Крім того, приділено увагу ситуації в сільському господарстві, зокрема проблемам, пов’язаним зі збиранням цьогорічного врожаю, забезпеченню фермерських господарств необхідним технічним обладнанням та пальним. Учасники наради зосередилися на вирішенні питання наявності приміщень для зберігання зернових та формування нових логістичних шляхів.

Під час наради на Одещині обговорювали актуальні аграрні питання. Ішлося про шляхи організації коридору для вивезення агропромислової продукції з портів області. Нині через російську агресію в портах області заблоковано 39 цивільних суден під прапорами 14 країн.

Серед іншого йшлося про роботу промислових підприємств області під час російської агресії, соціальне забезпечення внутрішньо переміщених осіб, які проживають на Одещині.

Глава держави оглянув житловий будинок, пошкоджений 23 квітня внаслідок ворожого ракетного обстрілу. Тоді жертвами стали вісім осіб, серед яких тримісячне немовля. Володимир Зеленський ознайомився з перебігом відновлювальних робіт.

«Це жахливий, страшний злочин, агресор вбиває й калічить наших людей. Маємо відновити цей будинок, щоб мешканці повернулися до свого житла», — цитує слова Президента його Офіс.

Передова — не лише в окопах

«Війна — на передовій, де перебувають наші воїни, наша армія. Але ви також на передовій — бережете наші життя, допомагаєте пораненим військовим, цивільним, які звертаються до вас щодня. Ми пишаємося, що в нашій державі є такі лікарі. Хочу побажати вам багато здоров’я, тому що ви здійснюєте велику місію, щодня рятуєте життя наших людей», — з такими словами Володимир Зеленський звернувся до працівників лікарні в місті Одесі.

У медичному закладі глава держави оглянув травматологічне відділення та поспілкувався з пораненими військовими, які проходять тут лікування.

Президент вручив державні нагороди та присвоїв медикам почесні й військові звання. Звання генерал-майора медичної служби отримала командувач Медичних сил ЗСУ Тетяна Остащенко, яка торік стала першою жінкою — бригадним генералом Збройних сил.

У межах робочої поїздки на південь Президент відвідав лікарню швидкої допомоги міста Миколаєва. Він оглянув медичну лабораторію, кабінет комп’ютерної діагностики та операційний блок. Поспілкувався з військовослужбовцями та цивільними, яким тут надають медичну допомогу після поранень унаслідок ворожих обстрілів.

Володимир Зеленський вручив державні нагороди та присвоїв почесні звання медичним працівникам Миколаївщини. Він подякував медикам за їхню велику роботу, за те, що так людяно ставляться до пацієнтів, як до близьких.

«Ви героїчні люди, зберігаєте життя всім — і військовим, і цивільним», — наголосив глава держави і побажав здоров’я медикам, їхнім рідним та близьким.

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«Урядового кур’єра»