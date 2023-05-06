Прем’єр-міністр Денис Шмигаль разом з першою леді України Оленою Зеленською та міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом побував на військовій базі, де навчаються українці

У межах робочого візиту до Великої Британії Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль спільно з першою леді України Оленою Зеленською та міністром оборони Сполученого Королівства Беном Воллесом відвідав військову базу, де проходить навчання українських військових, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

Денис Шмигаль і Бен Воллес скоординували кроки, необхідні для контрнаступу України та подальшого зміцнення обороноздатності нашої держави.

«Систематично рухаємося в цьому напрямі. Українська армія опановує стандарти НАТО на практиці. На полі тренувань від досвідчених наставників та на полі бою під час боротьби з ворогом», — зазначив Прем’єр-міністр України.

Очільник українського уряду подякував Великій Британії за започаткування операції ІНТЕРФЛЕКС із навчання українських військових за участі дев’яти країн-партнерів. Підготовку в межах операції пройшли вже майже 15 тисяч українських захисників.

Денис Шмигаль поспілкувався з українськими військовими. Він подякував їм за службу державі, побажав витримки, сили духу та волі до боротьби задля перемоги України.

Сьогодні Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та перша леді України Олена Зеленська візьмуть участь в офіційних заходах з нагоди коронації Його Величності Чарльза ІІІ.

Як повідомив раніше у телеграмі глава уряду, у межах робочої поїздки до Великої Британії заплановано його зустрічі, які будуть спрямовані на зміцнення відносин з одним із ключових наших союзників. «Розраховуємо на посилення всебічної підтримки України та збільшення санкційного тиску на росію», — наголосив він.

Докладніше про підсумки візиту — у наступному номері.

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