Уряд активно реформує країну, співпрацюючи із ключовими міжнародними партнерами за багатьма напрямами. На цьому Прем’єр-міністр Володимир Гройсман наголосив під час зустрічі з віце-президентом Світового банку в Європі та Центральній Азії Сирілом Мюллером. Торік у лютому сторони визначили порядок денний співпраці й тепер підбили проміжні підсумки та визначили пріоритети на 2019-й, інформує департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів.
За словами Володимира Гройсмана, реформи, які впроваджує уряд, зокрема й за підтримки Світового банку, результативні.
«Зростання економіки за третій квартал минулого року становило 2,8%, сповільнюються показники інфляції, зменшується дефіцит бюджету. Україна закріплює позитивні тренди й переходить до середньострокового бюджетного планування. Ми дуже задоволені рівнем співпраці зі Світовим банком. Відчуваємо підтримку на шляху реформування, на шляху до фінансової та економічної стабільності. Україні вдалося в листопаді 2018 року вчасно ухвалити збалансований бюджет, продовжити співпрацю з Міжнародним валютним фондом і стабільно ввійти у 2019-й. Ми й надалі реформуватимемо країну, співпрацюючи із ключовими міжнародними партнерами, серед яких Світовий банк. Налаштовані на високу динаміку наших відносин», — підкреслив Прем’єр.
Сиріл Мюллер відзначив лідерство українського уряду в багатьох досягненнях.
«Торік уряду довелося запровадити багато реформ. Коли ми говоримо про відносини з Україною, то констатуємо зміну риторики. Україна виходить на сталий підхід у впровадженні реформ, і ми й надалі підтримуватимемо її», — зауважив він.
Показово, що співпраця зі Світовим банком підсилюється конкретними спільними проектами: в аграрній галузі, промисловості, корпоративному управлінні, інфраструктурі, освіті, загальному розвитку людського капіталу в Україні. Володимир Гройсман констатував, що підтримка міжнародних партнерів для нашої держави — це додатковий стимул для проведення змін в усіх сферах життя: від формування сприятливого ділового клімату й модернізації фінансового та енергетичного секторів до утвердження нових принципів державного управління.
До слова, оприлюднено дослідження Світового банку про економічний розвиток України. Як повідомляє УНІАН, Світовий банк закликає нашу державу не відкладати реформи та прискорити економічне зростання, оскільки за його нинішніх темпів для досягнення рівня доходів європейських країн може знадобитися від 50 до 100 років. Ці показники розраховано з огляду на кількість років, необхідних для подолання розриву між показниками ВВП на душу населення.
У дослідженні йдеться, що саме структурні реформи можуть зміцнити фундаментальні чинники для прискореного зростання. Без реформ темпи зростання залишаться мізерними.
У переліку проблем, розв’язання яких сприятиме прискоренню економічного зростання, Світовий банк виокремив підвищення продуктивності економіки, розширення можливостей зовнішньої торгівлі й зміцнення економічних інституцій.
Для підвищення продуктивності економіки рекомендовано створити сприятливі умови для розвитку приватного сектору шляхом коригування ролі держави, розв’язати проблему надмірної заборгованості державних і приватних компаній перед банками, скасувати мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення, створити стимули для накопичення заощаджень і людського капіталу. Розширення зовнішньої торгівлі, на думку Світового банку, можливе шляхом залучення прямих іноземних інвестицій, поліпшення логістики й стимулювання торгівлі послугами.
Для зміцнення економічних інституцій Світовий банк пропонує дотримуватися зваженої макроекономічної політики, забезпечувати рівні економічні можливості для всіх у використанні людського капіталу, посилити захист права власності та верховенства права, активізувати антимонопольну політику для стимулювання підприємництва.
Наталя ПИСАНА
для «Урядового кур’єра»