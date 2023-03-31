Днями в межах президентської програми «Зелена країна» в Терешківській громаді поблизу Полтави висадили майже 6 тисяч сіянців сосни. У заході взяли участь лісівники, військовослужбовці, які вже побували на передовій, перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко, небайдужа молодь.

«Усі разом ми засадили майже гектар. Це важлива і корисна справа для кожного, адже в умовах повномасштабної війни великих ушкоджень зазнають ліси. Дякую бійцям, які не лише захищають нас, а й створюють разом з нами нові лісові насадження. Нехай посаджений руками воїнів ліс росте й радує затишком нові покоління українців!» — зазначив директор Слобожанського лісового офісу Іван Гришко.

21 березня, у Всесвітній день лісу, певну кількість саджанців сосни посадили й у Кременчуцькому районі. Як сказав начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік, нині завдання українців — не тільки побити ворога, а й зберегти рідну природу. «Плануємо цього року створити 67 гектарів нових лісів і доповнити старі. Посадимо 500 тисяч саджанців сосни, дуба та інших дерев», — заявив директор філії «Кременчуцьке лісове господарство» Валентин Свириденко.

За весну засадять 600 гектарів

Як правильно саджати молоді сосни, присутнім розповів і показав головний лісничий Роман Пащенко. Спеціальною лопатою-мечем потрібно зробити ямку, вставити в неї саджанець, цією самою лопатою притиснути його так, щоб у ґрунті не залишалося повітряної пробки, і потім прикопати молоде деревце.

За словами Валентина Свириденка, того самого дня влада й журналісти садили сіянці дворічної сосни.

«Років через п’ять вони будуть заввишки з людину, — сказав він. — А щоб із сіянця, які заготовляли у кременчуцькому лісгоспі, виросла велика сосна, потрібно понад 40 років».

Доки неспеціалісти садили сосонки вручну, лісівники використовували для цього трактор.

«Загалом під час весняної посадкової кампанії лісівники області планують посадити майже 2,8 мільйона сіянців деревних порід. Такою кількістю дерев заліснять площу майже 600 гектарів, — розповів заступник начальника Полтавської обласної військової адміністрації Ігор Панченко. — Проводитимуть не лише заходи з відтворення наявних лісів, а й створюватимуть нові на території 104 гектари».

За 2021 рік та за дев’ять місяців 2022-го на Полтавщині посадили 375 гектарів нових лісів. У межах президентської програми «Зелена країна» в області вже посадили понад 9 мільйонів дерев, а це означає шість на кожного краянина.

Працівники Полтавського комунального підприємства «Декоративні культури» теж омолоджують і створюють нові зелені зони. У березні на вулицях Шведській та Спартака вони посадили відповідно 24 та 16 беріз.

Поки що зеленбудівці садять тільки малі дерева, тому що не мають допоміжних механізмів для пересаджування рослин зі сформованим коренем. Але програма розвитку УЖКГ на 2023 рік, яку депутати Полтавської міської ради затвердили 10 березня, передбачає кошти й на це. Зокрема на придбання навісного за 425 тисяч гривень обладнання і двох тракторів вартістю 1,8 мільйона гривень кожен.

Аварійних дерев поменшає

Щойно в розпорядженні комунальників з’явиться бажана техніка, вони активізують цю роботу. У планах КП «Декоративні культури» на нинішній рік — посадити 1000 дерев та кущів. Перевагу нададуть горобині, сакурі, клену, грабу. У місті над Ворсклою популярні магнолія, самшит, туя. Торік восени у Студентському парку посадили 30 туй, які виростили на підприємстві. А вздовж тротуару збоку Галереї мистецтв, де був вільний газон, — п’ять лип. Поряд уже росли кілька лип віком три-п’ять років. Дерева садили й біля пам’ятника Мазепі та на вулиці Соборності, поблизу колишнього корпусу архітектурного факультету Полтавської політехніки. Тут, а також біля будівлі СБУ комунальники висадили кількадесят молодих сакур, які вже мають цвісти цієї весни.

У програмі розвитку УЖКГ Полтавської міськради на 2023 рік закладено 7 мільйонів гривень на видалення хворих та аварійних дерев і кущів за 223 адресами. Торік багато дерев спиляли у Студентському сквері й парку «Перемога».

«Усе, що роблять у нас в Полтаві, передбачено у планах, — прокоментував перший заступник Полтавського міського голови Валерій Пархоменко. — Ми оприлюднюємо інформацію, скільки дерев хворих, скільки плануємо спиляти. Дуже багато високих, на які наші вишки не дістають, тому плануємо купити нове обладнання».

На жаль, плани з оновлення парку «Перемога» війна зламала.

«У нас був кредит під 10% річних, тепер потрібно сплачувати 25%, — продовжує Валерій Пархоменко. — Тому ми вирішили власними силами наводити лад у парку «Перемога».

Спилювання хворих дерев — це наша ініціатива. На жаль, ми посадили туї, а наступного дня їх уже покрали. Тепер вирішили садити дерева, які не можна витягнути з землі, наприклад калинку.

У «Декоративних культур» є покинуті теплиці. Ми хочемо їх демонтувати, а землю розчистити, щоб зробити там дендрологічні ділянки, куди люди приходитимуть і щось садитимуть».

2022 року в Полтаві посадили майже 400 дерев.