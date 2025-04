Замість традиційної експозиції відвідувачі побачили унікальний «Магазин, у якому нічого не можна купити» та зону стійкості українських бізнесів. Відкриття відвідали Почесний консул України в Японії, представники Міністерства економіки Японії та інші гості, які привітали Україну з участю у виставці.

13 квітня відбулось офіційне відкриття EXPO 2025 в Осаці з головною темою Designing Future Society for Our Lives (Створення суспільства майбутнього для нашого життя). У виставці беруть участь понад 160 країн, які демонструють власні інноваційні досягнення. Україна завдяки підтримці уряду Японії та бізнес-партнерів відкрила двері свого павільйонуNot For Sale(Не для продажу), презентуючи власне бачення цінностей майбутнього.

«Український павільйон спричинив такий ажіотаж, що організаторам довелося залучати регулювальників руху. Щогодини через наш павільйон проходить майже 1500 відвідувачів, а за пів року кількість людей, яка його побачить, за підрахунками організаторів, сягне 23 мільйонів. Тому це стратегічна можливість показати світові наші цінності та стійкість. Ми демонструємо, що навіть у найскладніших умовах українці продовжують боротися, розвиватися, ставати інноваційними. Для мене це також змога показати наш економічний потенціал —розповісти історії підприємців, які попри війну і руйнування відновлюються, виходять на нові ринки і вражають світ», — зазначилаперший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Заступник міністра економіки та генеральний комісар України на EXPO 2025 Тетяна Бережна розповіла про головну концепцію павільйону, його особливості та ідеї, які Україна представляє світові. На відкритті були присутні почесні гості: Йошіхіко Окабе, Почесний консул України в Японії, Моріта Кентаро, міністр економіки Японії, та інші. У день відкриття павільйон відвідало майже 5000 людей.

Україна відкрила павільйон Not For Sale, що має форму магазину, в якому нічого не можна купити. Замість товарів тут представлено 18 предметів, кожен з яких символізує людську цінність — свободу, гідність, стійкість тощо. Кожен об’єкт має справжній штрих-код, який відвідувачі можуть сканувати за допомогою спеціальних магазинних сканерів, встановлених у павільйоні. Замість звичних цін на товари вони побачать на екрані відеоісторії з України, що метафорично демонструють ціну, якою нам дається право на освіту, cвобода вибору, право на медичну допомогу тощо.

«EXPO 2025 — важливий крок у підсиленні голосу України на світовій арені. Наш павільйон транслює чітку ідею: у світі, де майже все має ціну, деякі речі все-таки не можна купити. Це цінності, якими ми живемо і на яких має будуватися суспільство майбутнього: свобода, гідність, стійкість. Українці обстоюють ці цінності не на словах, а діями, захищаючи їх власним життям.І саме це ми хочемо показати через наш павільйон. Попри війну та труднощі ми продовжуємо створювати, будувати, розвивати, показуючи світові, що означає бути українцем», — наголосилаТетяна Бережна.

Участь України в EXPO 2025 стала можливою завдяки підтримці українських бізнесів, тож поряд з головним павільйоном розташована зона Values-Driven Economy (Економіка, керована цінностями). Тут відвідувачі побачать артефакти від компаній, які продовжують працювати та розвиватися в Україні попри виклики повномасштабної війни. Це каска від ДТЕК, чиї працівники відновлюють електропостачання для мільйонів людей під постійними російськими обстрілами. Прострілена сирена Ajax, яка попри все продовжує працювати і захищати. Колба нафти від найбільшої нафтогазовидобувної компанії України «Укрнафта», а також експонати від агропромислового холдингу «Астарта», виробника і дистриб’ютора товарів для дому та особистої гігієни корпорації «Біосфера» та лідера інклюзивних реформ у фінансовому секторіУкраїни Ощадбанку. Кожен експонат розповідає історію незламності, доводячи, що стійкість — це не просто слово, а щоденна реальність українських підприємців.

Реалізація павільйону стала можливою завдяки тому, що Японія надала Україні безкоштовний простір для участі на період шість місяців. Проєкт підтримали Програма розвитку ООН в Україні, Укрзалізниця та Caparol.

15 квітня у павільйоні Великої Британії на EXPO Україна проведе серію панельних дискусій, присвячених ролі цінностей в економіці та важливості культурної й економічної стійкості. У центрі уваги — незламність, інновації та етичне зростання в умовах глобальної нестабільності. Це простір для відкритого діалогу з міжнародними партнерами про спільне майбутнє, в якому економіка ґрунтується не лише на цифрах, а й на довірі, відповідальності та ціннісних орієнтирах.

Джерело: Міністерство економіки