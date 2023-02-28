За час повномасштабної війни росії проти України армія агресора викрала й депортувала майже 14 тисяч дітей (лише 125 із них вдалося повернути додому). Але це офіційно підтверджені випадки примусового вивезення. рф не надає відповідну інформацію, а деякі джерела говорять про сотні тисяч маленьких українців, вивезених до рф проти їхньої волі. Юристи заявляють, що депортація цивільних осіб за етнічною ознакою — елемент геноциду. Тобто можливе притягнення до відповідальності за воєнні злочини в українських і міжнародних судах.

Президент Володимир Зеленський під час пресконференції «Лютий. Рік незламності» говорив, що ні Україна, ні будь-яка міжнародна інституція не може силоміць зайти на територію рф і забрати викрадених українських дітей. Однак робота з їх повернення триває, і дітей все одно повернуть додому, а рф покарають після перемоги України. Над поверненням дітей працює омбудсмен, координаційний центр. Питання викрадення дітей перебуває у фокусі уваги міжнародних зустрічей, його порушують на найвищому рівні. Президент закликав усіх гучніше про це говорити, збирати інформацію про місця перебування дітей і надавати більше фактів про злочини росії.

Днями Президент указом ввів у дію рішення РНБОУ про запровадження санкцій проти представників держави-агресора. Серед них — санкції проти фізичних та юридичних осіб, причетних до примусового переміщення, викрадення та вивезення українських дітей до держави-агресора, передачі на всиновлення українських дітей у сім’ї росіян.

Санкції до розгляду РНБОУ рекомендувала Міжвідомча робоча група з питань реалізації державної санкційної політики під головуванням першого віцепрем’єр-міністра — міністра економіки Юлії Свириденко.

У Міністерстві економіки уточнили, що до цього санкційного списку потрапили 116 фізичних та юридичних осіб. Зокрема керівники регіонів, до яких переважно спрямовують силоміць вивезених громадян України та їхніх дітей: голова уряду республіки якутія (саха) андрій тарасенко, міністр уряду московської області в’ячеслав духін, перший віцегубернатор приморського краю віра щербина, представники так званого оперативного штабу, створеного відповідно до розпорядження губернатора ростовської області для проведення примусової «евакуації» громадян України на територію ростовської області. Під санкції потрапили директор департаменту державної політики у сфері захисту прав дітей міністерства освіти російської федерації лариса фальковська, уповноважені з прав дитини в певних регіонах рф, безпосередньо причетні до порушення прав українських дітей. І так звані благодійні організації, що беруть активну участь в організації депортації українців.

«Переконана, майбутній суд в Гаазі, що виноситиме вирок представникам країни-агресора, приділить особливу увагу злочинам проти українських дітей. 461 дитина загинула, 927 поранено, майже 14 тисяч депортовано. І це лише верифікована інформація, яку наразі мають українські правоохоронні органи. Кожного, хто винен у злочинах проти дитинства, — безвідносно, військових чи цивільних, — буде покарано», — цитує слова Юлії Свириденко пресслужба Мінекономіки.

Указом Президента введено в дію санкції проти чотирьох представників рф у Міжнародному олімпійському комітеті: президента олімпійського комітету рф, члена МОК віталія смірнова, плавця, кавалера та почесного члена МОК олександра попова, президента федерації тенісу росії, члена МОК шаміля тарпіщєва, легкоатлетки, офіцера збройних сил рф та члена МОК олени ісинбаєвої.

«Абсолютно очевидно: спорт і тероризм — поняття несумісні. Саме тому глава нашої держави ініціював дипломатичний марафон, щоб не допустити представників держави-терориста до участі в Олімпійських іграх та інших міжнародних змаганнях. У цьому вже маємо підтримку 35 країн, а Європарламент у резолюції застеріг МОК від рішення, яке дасть змогу кремлю використовувати олімпійський рух для своєї пропаганди. Запроваджуючи санкції проти представників рф, які просувають в МОК наративи кремля, повністю підтримують режим путіна, даємо чіткий сигнал, що Україна рішуче налаштована продовжити боротьбу за недопуск російських спортсменів до Олімпіади і що в цій боротьбі ми також переможемо», — зазначила Юлія Свириденко.

Указом Президента запроваджено санкції проти 164 фізичних та 85 юросіб, пов’язаних із засновником ПВК «вагнер» євгеном пригожиним.

«Спільно з нашими партнерами посилюємо та синхронізуємо санкційний тиск на державу-агресора. Україна торік запровадила санкції проти засновника ПВК «вагнер» євгена пригожина, його близьких, деяких осіб з оточення. Нещодавно додаткові санкції проти пригожина та пов’язаних з ним осіб ухвалили Сполучені Штати Америки та Європейський Союз. Ланцюжки, на яких тримається бізнес-імперія пригожина, постачання зброї ПВК, потрібно зруйнувати», — переконана Юлія Свириденко.