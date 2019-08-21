Опісля офіційних церемоній, переговорів і підписання документів у межах офіційного візиту в Україну Прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу поважний гість разом із Президентом Володимиром Зеленським вшанував пам’ять жертв трагедії Бабиного Яру.

«Зараз є тільки дві емоції — глибокий сум і біль, від якого розривається серце. Сьогодні ми згадуємо події 1941 року й переживаємо цю моторошну й трагічну сторінку спільного минулого українського та єврейського народів», — сказав Володимир Зеленський.

Попередження з минулого

78 років тому німецькі окупаційні війська почали масові розстріли в урочищі Бабин Яр. Ці жахливі події можна описати трьома «неможливо»: неможливо зрозуміти, неможливо забути й пробачити, неможливо допустити знову.

Незрозумілим залишається нелюдське прагнення винищувати людей за етнічною, національною чи політичною ознаками — незалежно від статі й віку. «Перед очима — страшна нескінченна черга людей, які не розуміли, що їх ведуть на смерть. Переважна частина вбитих була саме єврейської національності», — із сумом констатував глава держави.

Розстрілявши всіх євреїв, яких могли знайти, нацисти почали розправлятися з іншими — полоненими, ромами та українцями, які боролися за свою державу. «Тоталітарний радянський режим наклав табу на такі теми, як Голокост, Бабин Яр, Голодомор, довго замовчуючи справжні масштаби цих злочинів. За різними даними, у період нацистської окупації в Бабиному Яру розстріляли від 70 до 200 тисяч людей. І це не просто статистика», — підкреслив Володимир Зеленський.

Український народ завжди пам’ятатиме ці злочини проти людства й не забуде, до чого призводить ксенофобія і расизм. Президент відзначив повагу й пам’ять про Праведників народів світу — сміливих людей, які не стояли осторонь і, ризикуючи власним життям, рятували євреїв. Глава держави нагадав, що Ізраїльський центр пам’яті Голокосту «Яд Вашем» удостоїв високого звання «Праведник народів світу» понад дві з половиною тисячі українців. Наша держава посідає четверте місце у світі за кількістю людей, які отримали це звання.

«Пам’ять має слугувати попередженням про те, що ідеологія нетерпимості й насильства відбирає найдорожче та найцінніше — людське життя. І в Бабиному Яру ми закликаємо міжнародне співтовариство об’єднати зусилля, щоб не допустити будь-яких проявів антисемітизму та нетерпимості на расовому чи національному підґрунті. Україна разом з усім цивілізованим світом демонструє єдність і стоїть на сторожі гуманізму, толерантності, свободи й демократії. Заради третього «неможливо» — неможливо допустити знову», — резюмував Володимир Зеленський.

Беньямін Нетаньягу висловив вдячність Президентові та уряду України за збереження пам’яті жертв Голокосту, закликавши й надалі вшановувати пам’ять жертв Голокосту у Бабиному Яру, не забувати про трагедію, аби вона не повторилася.

Володимир Зеленський і Беньямін Нетаньягу пройшли алеєю до пам’ятного знаку «Менора» на території Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр». Біля меморіалу встановлено вінки від Президента України та Прем’єр-міністра Держави Ізраїль.

Не очікуючи на ЗВТ

Другий день візиту ізраїльського Прем’єра було присвячено діловим зустрічам, зокрема з українським колегою Володимиром Гройсманом і представниками вітчизняних компаній, які працюють у галузі високих технологій.

Україна потужний партнер Держави Ізраїль, і український уряд готовий всебічно сприяти реалізації ізраїльських проєктів у нашій державі, запевнив гостя Володимир Гройсман. Ізраїль інвестував в економіку України понад 50 мільйонів доларів, а Угода про вільну торгівлю між нашими країнами відкриє нові можливості для ефективної реалізації наявного потенціалу в галузі торговельного та інвестиційного співробітництва, особливо в напрямі IT й новітніх технологій. «Ми розраховуємо, що ізраїльська сторона докладе зусиль для завершення своїх внутрішньодержавних процедур, необхідних для того, щоб угода набула чинності», — сподівається Володимир Гройсман.

Водночас ділові кола України та Ізраїлю мають усі можливості, не чекаючи остаточної ратифікації Угоди про зону вільної торгівлі між нашими державами, істотно нарощувати товарообіг, ділові стосунки, розвивати перспективні сектори — агровиробництво, машинобудування, інновації. У цьому Володимир Гройсман запевнив під час зустрічі з керівниками українських компаній.

Візит пана Нетаньягу історичний для України. «І я радий, що саме наші уряди мали можливість фіналізувати й завершити перемовини щодо Угоди про зону вільної торгівлі. Ми зняли візові бар’єри для наших громадян. А тепер започатковуємо економічний безвіз, причому говоримо про розширення ЗВТ на послуги, механізми спільного інвестування тощо, — цитує слова Володимира Гройсмана департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів. — Саме тому я вже зараз закликаю наших бізнесменів збільшувати товарообіг. Наша синергія — в агросекторі, машинобудуванні, інноваціях. Ми можемо, використовуючи наші таланти й досвід, бути сильнішими разом».

Відтак глава уряду Ізраїлю наголосив, що така співпраця завжди передбачає здобутки для обох держав. Причому як у діловому сенсі, так і в адміністративному, адже вільна взаємна торгівля зменшує бар’єри і в сегменті державного регулювання.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»