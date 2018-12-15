Петро Порошенко вважає, що ЄС мусить адекватно реагувати на агресію РФ та її нехтування міжнародним правом

Лідери держав і урядів 28 країн-членів Європейського Союзу вирішили продовжити економічні санкції проти Російської Федерації після представлення звіту канцлером Федеративної Республіки Німеччина Ангелою Меркель та президентом Франції Еммануелем Макроном про стан виконання мінських угод. Таку позицію оприлюднив президент Європейської Ради Дональд Туск на спільній прес-конференції з президентом Європейської комісії Жаном-Клодом Юнкером у межах саміту ЄС у Брюсселі: «Ми вирішили продовжити наші економічні санкції проти Росії, беручи до уваги, що жодного прогресу у виконанні мінських угод так і не досягнуто».

У висновках саміту висловлено готовність ЄС посилити підтримку постраждалих областей України через блокаду Росією судноплавства в Азовському морі. «Європейська Рада висловлює крайню стурбованість загостренням у Керченській протоці й Азовському морі та порушення Росією міжнародного права. Рада ЄС знову підтверджує свою відданість міжнародному праву, суверенітету, територіальній цілісності України та програмній політиці ЄС невизнання анексії Криму, — цитує УНІАН текст документа. — Немає жодного виправдання застосуванню воєнної сили Росією. Європейська Рада вимагає невідкладно звільнити всіх затриманих українських моряків, а також повернути захоплені судна та зробити вільним проходження суден через Керченську протоку».

До перемоги ще далеко

Напередодні проведення засідання Європейської Ради Президент Петро Порошенко зустрівся з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Глава держави висловив вдячність за зусилля, яких докладає Німеччина для припинення блокади Росією акваторії Азовського моря і Керченської протоки, а також за особливу увагу, яку федеральний канцлер приділяє питанню звільнення українських моряків та гарантуванню свободи судноплавства в регіоні.

Петро Порошенко закликав країни ЄС належним чином відреагувати на акт російської агресії в акваторії Азовського моря і Керченської протоки та цілеспрямоване перешкоджання свободі судноплавства шляхом запровадження так званого азовського пакета санкцій. Тож готовність ЄС на відповідну реакцію вже можна вважати успіхом, адже такі серйозні рішення там ухвалюють після тривалих бюрократичних процедур.

Конструктивними та ефективними назвав Петро Порошенко й переговори з віце-президентом Європейської комісії з питань європейського та соціального діалогу, фінансової стабільності, фінансових послуг та союзу ринків капіталу Валдісом Домбровскісом.

Глава держави вкотре наголосив, що Україна знову зазнала нападу від російського агресора, коли два тижні тому українські кораблі атакував російський флот. «Я дуже вдячний за вашу заяву та позицію ЄС на підтримку моєї країни. У нас була змога почути заяву Європейського парламенту, підтриману 433 його членами, яка продемонструвала, що це був акт агресії проти України. Це не провокація, не криза. Це акт агресії, що повністю підпадає під резолюцію 3314 Генеральної Асамблеї ООН, ухвалену 1974 року», — наголосив Президент.

Самої солідарності вже замало

У цій ситуації Україні потрібна адекватна реакція всього світу: G7, НАТО, ЄС, ЄП. Підтримка ЄП додаткових санкцій проти Росії за агресію на Азовському та Чорному морях дає змогу розпочати переговори в цій сфері, додав Петро Порошенко, окремо відзначивши й відповідну резолюцію Конгресу США.

«Дуже важливим стало й рішення Ради ЄС про продовження санкцій ЄС проти Росії за невиконання мінських домовленостей, незаконне будівництво Керченського мосту і проведення незаконних так званих виборів на окупованих територіях Донбасу. Це неприпустимо, і ми дуже цінуємо потужну єдину позицію ЄС. Якщо раніше були сумніви, то після зустрічі ми почули сильну позицію всього ЄС», — цитує департамент прес-служби АП слова Петра Порошенка.

Він закликав посилити міжнародний тиск на Росію: «Ми повинні називати речі своїми іменами, більше не можна ховати голову в пісок. Те, що відбулося в Керченській протоці, було відкритим актом агресії. Настав час, щоб ЄС це визнав. Дуже ціную слова, використані в заяві ЄП. Ми домовилися, що ті самі слова буде використано в заяві Європейської Ради».

Петро Порошенко подякував Валдісу Домбровскісу за вимогу негайного та безумовного звільнення 24 українських моряків, трьох українських кораблів та забезпечення свободи судноплавства в Керченській протоці.

Валдіс Домбровскіс наголосив, що ЄС солідарний з Україною й надалі буде на боці України, щоб зупинити агресію на сході та анексію Криму: «ЄС жорстко засуджує агресивні дії Росії в Азовському морі проти українських кораблів та моряків. Ми закликаємо Росію відпустити моряків і кораблі негайно. ЄС закликає Росію забезпечити вільний прохід через Керченську протоку для всіх кораблів, зокрема ЄС, згідно з міжнародним правом».

Віце-президент Єврокомісії зауважив, що нагородження Олега Сенцова премією імені Андрія Сахарова стало ще одним виявом солідарності ЄС з Україною. Церемонія в Європейському парламенті у Страсбурзі показала, що ЄС підтримує свободу висловлювань і свободу думки.

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