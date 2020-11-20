Попри невпинний розвиток різних видів пасажирського транспорту, трамваї і тролейбуси — найбільш економічний, екологічний і демократичний засіб пересування в містах України. На них припадає більш як 50% усіх перевезень жителів міст. Тільки, скажімо, у Харкові перевезення цим видом транспорту становлять 55—60% обсягів усіх пасажирських перевезень.

Трамвайне сполучення функціонує у 22 містах. Однак із 1991 року розвиток електротранспортної галузі різко пішов на спад, склалася стійка тенденція до зменшення пасажирообороту, погіршення якості транспортного обслуговування та зниження рівня безпеки руху. Постійно не вистачає коштів на оновлення та капітальний ремонт рухомого складу, повільно вирішують питання технічних інновацій і технологічної модернізації.

У 14 українських містах 90% трамваїв застаріли, 50% потребують термінової заміни.

Перед транспортною галуззю країни постають вищі вимоги щодо комфорту, регулярності, надійності та якості перевезень пасажирів у зв’язку з орієнтацією України на вступ у Європейський Союз.

З огляду на всі ці обставини та проблеми з оновленням трамвайного парку в Харкові впровадили засади приватно-державного партнерства, яке успішно діє у європейських країнах, зокрема Німеччині. З ініціативи Харківського міського голови Геннадія Кернеса було розроблено спільний проєкт влади Харкова та фінансово-промислової групи DCH Олександра Ярославського, до якої входить «Екополіс ХТЗ».

Модернізувати? Виробляти власні вагони!

Хоч у більшості європейських країн щодо оновлення парку пасажирського транспорту склалася практика модернізації наявних машин, для України вона малоприйнятна, оскільки більшість трамваїв давно і безнадійно застаріли технічно й морально. Купувати трамваї за кордоном навіть для багатьох економічно розвинених міст, особливо ж під час нинішньої кризи дорого. Тож коли, за словами президента групи DCH Олександра Ярославського, до нього звернулися керівники Харкова із пропозицією створити на базі «Екополіс ХТЗ» виробництво сучасних низькопідлогових трамваїв, харківський бізнесмен розцінив цю ідею як цілком раціональну і потрібну місту. А оскільки у планах проєкту «Екополіс ХТЗ» було закладено будівництво виробничих майданчиків, то трамвайне виробництво цілком на часі.

«Разом з міською владою ми вже реалізували в Харкові величезний проєкт Євро-2012. Отож у тому, що освоїмо виробництво трамваїв, навіть сумнівів немає. Не боги ж горщики ліплять. Надто що цією продукцією будуть користуватися жителі всієї України», — зазначив Олександр Ярославський.

Хоч експерти розвиток електротранспорту зараховують до виробництв із низькою інвестиційною привабливістю внаслідок певних причин, президент групи DCH прийняв рішення інвестувати у проєкт «Харківський трамвай» 5,5 мільйона євро.

За рішенням — дія

Реалізацію проєкту в «Екополісі ХТЗ» не стали відкладати на безрік. Та це і не в стилі самого Олександра Ярославського, який і під час підготовки та проведення Євро-2012, і нині в боротьбі з поширенням пандемії коронавірусу демонструє зваженість, чіткість і швидкість у виконанні задуманого.

Роботу з організації трамвайного виробництва розпочали зі створення необхідної технічної документації. Для цього до реалізації проєкту «Харківський трамвай» залучили чеську інжинірингову компанію, яка має великий досвід роботи у цій галузі.

Генеральний директор ХТЗ Андрій Коваль під час презентації цеху фінального збирання трамваїв повідомив журналістів, що перший дослідний зразок виробники зможуть продемонструвати не пізніше як через 20 місяців. Він розповів, що заплановано випуск 50 вагонів на рік.

«Якщо ж ємність ринку збільшиться, зможемо наростити потужності. У нас є конструкторська, будівельна та виробнича стадії, які будуть реалізовувати паралельно», — зазначив гендиректор, наголосивши, що виробництво буде комплексним: проєктування — виробництво — випуск.

Нині в цеху тривають ремонтні роботи, і хоч їх обсяг чималий, це не стає на заваді виконання графіка підготовки, якого тут дотримуються, адже у планах виробників — через півтора-два роки запустити серійне виробництво.

Проєкт об’єднує промисловців Харкова

Як розповіли на ХТЗ, виробництвом харківського трамвая зацікавилися десятки не лише місцевих підприємств. Щодня до бізнес-центру надходить по кілька пропозицій щодо участі у проєкті. Однак партнерів буде визначено опісля стовідсоткової готовності технічної документації за критеріями відповідності вимогам конструкторів якість — ціна.

Приєднатися до проєкту збирається завод «Електромашина», який десятиліття спеціалізується на випуску електродвигунів постійного струму, тож може виготовляти і двигуни для нових трамваїв. За словами генерального директора АТ «Електромашина» В’ячеслава Чаіцького, «Електромашина» має неабиякий досвід роботи. На заводі завершують виготовлення трамвайного двигуна потужністю 105 кіловат, конструкторське бюро підприємства розробляє двигун для тролейбусів. Тож участь у випуску харківських трамваїв відкриває нові обрії для заводу.

До виготовлення серця трамвая планують залучити ДП «Завод «Електроважмаш», харківські підприємства для виробництва вузлів та агрегатів трамвая, адже в Харкові розташовані машинобудівні заводи, спроможні виробляти необхідні запчастини.

Якісний і адекватний для України за ціною

Те, що, за словами Андрія Коваля, харківський трамвай має бути кращим за європейські моделі за ціною та якістю, не викликає жодних дискусій. Це будуть сучасні тихохідні вагони, комфортні і для пасажирів, і для міської інфраструктури. Він буде майже 15 метрів завдовжки, низьку підлогу, здатність зчіпки з додатковими вагонами, буде адаптований під нинішні рейки та обладнаний за останніми вимогами інклюзії.

Досягти помірної вартості трамваїв «Екополіса ХТЗ» вдасться за рахунок частини наявного на підприємстві новітнього обладнання, розумної кооперації та партнерства, а також компетенції ХТЗ.

І хоч в Україні вже працюють поодинокі вітчизняні виробники трамваїв, вони не мають змоги повністю задовольнити потреби трамвайних підприємств в оновленні вагонного парку і, за визначенням Національного промислового порталу, працюють здебільшого за застарілою технологією.

Як зазначив перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов, новий проєкт дасть потужний імпульс розвитку економіки міста. Він би був неможливим без енергії Олександра Ярославського та завзятості Геннадія Кернеса.

ДОВІДКА «УК»

«Екополіс ХТЗ» — довгостроковий інвестиційний проєкт групи DCH Олександра Ярославського, який на території Харківського тракторного заводу дасть змогу створити принципово нову інноваційну ділову екосистему світового рівня для розвитку високотехнологічного виробництва, бізнесу і досліджень.

Плановий обсяг інвестицій до 2033 року становитиме більше як мільярд доларів. На базі «Екополіса ХТЗ» реалізують національний проєкт «Українська кремнієва долина», ініційований Президентом України Володимиром Зеленським.