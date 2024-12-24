«Ми проходимо вже третій рік повномасштабної війни, зберігаючи незалежність України, свій суверенітет і здатність нашої держави досягти й досягати необхідних результатів.

За рік, що минає, Україна змогла стати сильнішою, змогла стати ближче до мети, яка об’єднує весь наш народ: нам потрібно здолати окупанта, перемогти це зло, нам потрібен справедливий мир, і кожен, кожна з вас повинні працювати саме заради цього. Бути послом України, бути українським дипломатом —це бути людиною, яка може відповісти абсолютно конкретно на питання, що саме було вами зроблено для наближення миру, для захисту інтересів України й українців», — зазначив під час урочистостей глава держави.

Щоб 2025-й став роком перемоги

За його словами, наступний рік буде ключовим з точки зору саме цього завдання. Ми повинні зробити все, щоб 2025-й став для України роком справедливого миру. Ми всі розуміємо, що в січні, після зміни адміністрації Сполучених Штатів Америки, відбудеться багато змін у міжнародних справах. Наступного року в деяких ключових країнах — Німеччині, Польщі передусім та інших —вибори. Також постійно змінюється внутрішній баланс сил та настрої в таких регіонах, як Близький Схід, регіон Затоки, Північна Африка, Сахель, Латинська Америка. Потрібне просування інтересів України у відносинах з Китаєм, Індією, іншими державами Азії, розвиток реального партнерства з Японією, більш змістовні відносини з Кореєю. У світі є сотні напрямів відносин, у яких для України потрібен реальний, конкретний, відчутний результат. І саме це ваша робота.

Окремий напрям — це, безумовно, Європейський Союз і все, що потрібно для повноправного членства України в ЄС. На всіх рівнях у ЄС —від найвищих інституцій до громадських лідерів —голос України має звучати впевнено, конкретно й переконливо. «Нам потрібен вступ у Євросоюз. Наступного року ми маємо зробити для цього максимум у процесі перемовин і в розбудові відносин з партнерами в ЄС. Тому головування Польщі, а у другому півріччі — Данії в ЄС мають стати історичними для України», — наголосив Президент.

За словами Володимира Зеленського, він розраховує на подальше наповнення змістом роботи з НАТО. Запрошення України в НАТО та членство в Альянсі можуть бути рішеннями виключно політичними. Завжди потрібна сміливість лідерів, щоб ухвалити й ухвалювати те чи інше рішення. Але сміливість лідерів у таких питаннях, як зміна геополітичного погляду на ту чи іншу країну або як визнання лідером глобальних помилок попередніх часів у його країні, завжди базується на вимогах суспільної думки. Коли суспільство робить крок уперед, лідеру держави, навіть представникам старої школи складно залишатись на попередніх позиціях. Тому дуже важливо, щоб робота щодо НАТО для України не була тільки кабінетною. Дипломати у відносинах з відповідними країнами та в усіх інших країнах, які можуть допомогти з важливими рішеннями, повинні у щоденному режимі працювати на відповідну суспільну думку —і тими засобами, які працюють, а не просто тими, які зручні. Партнери мають знати, що може дати Україна Альянсу, чому це буде краще для всіх і як це стабілізує глобальні відносини. Альянс для України — це досяжно, але досяжно тільки тоді, коли за це рішення б’ємось на всіх потрібних рівнях.

Мають працювати всі форми дипломатії

Як зазначив глава держави, за роки війни ми налагодили системну роботу з багатьма партнерами щодо зброї для наших бійців на передовій. На рівні Офісу, на рівні Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ, на рівні військового командування, на рівні посольств. Він подякував усім, хто був залучений і хто зараз залучений. Така сама системна робота має бути налагоджена і щодо всіх аспектів справедливості миру для України. Це так само важливо, як і постачання зброї. Треба проводити нашу політику й нікому не давати щось вирішувати за спиною України. Відповідальність росії за цю війну має бути. Санкції проти рф мають працювати стільки, скільки потрібно нам, для того, щоб тиснути на росію. Уже є рішення щодо використання заморожених російських активів на користь України, але потрібно йти далі — шукати ті російські активи, які ще не заморожені, шукати активи всіх російських воєнних злочинців та політичних спільників путіна.

Також завдання дипломатів —активно працювати якнайбільше з усіма партнерами, які вже інвестують або можуть стати інвесторами в наше внутрішнє українське виробництво зброї, у наші спільні проєкти з відновлення. Потрібно працювати з усіма партнерами —з усіма, хто може долучитися до нашої політичної, інформаційної та культурної роботи. Усі форми дипломатії —від звичної дипломатії до м’якої сили, від дипломатії перших осіб і парламентської дипломатії до дипломатії сердець — усе, що може зміцнити Україну, має працювати заради України.

«Зараз ми разом з міністром закордонних справ, разом з нашою командою в Офісі погодили ряд нових призначень для українських дипломатій, представництв України, українських посольств. Рішення стосуються наших представництв у всіх регіонах світу —кожному регіону ми даємо необхідне посилення. Призначаються зараз також суспільні, громадські лідери,такі як Наріман Джелял, пані Альона Гетьманчук, Федір Шандор, Юлія Федів. Я прошу кадрових дипломатів, представників системи Міністерства закордонних справ допомагати в усьому таким людям, новим людям, і, будь ласка, посилюйте систему нашої дипломатії тими людьми і співпрацею з тими людьми, хто довів, що вміє здобувати необхідне для України, необхідне для всіх нас, для всіх українців», — підкреслив Президент.

Зробити Україну сильнішою, а рф — слабшою

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль також узяв участь в урочистостях з нагоди відзначення Дня працівників дипломатичної служби. Крім Президента України Володимира Зеленського участь у заході взяли також Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та урядовці.

Спікер українського парламенту акцентував на готовності Верховної Ради продовжувати співпрацю з Міністерством закордонних справ з усіх питань, що належать до інтересів нашої держави.

«Я вірю в силу української дипломатії. І вже не один раз мав змогу в цьому переконатися. Хочу побажати українській зовнішньополітичній службі з дипломатії воєнного часу стати дипломатією перемоги, дипломатією, яка досягне і зможе утримувати сталий і справедливий мир», — сказав Руслан Стефанчук.

Глава уряду наголосив, що завдяки зусиллям дипломатів Україна зміцнює свої позиції у світі, здобуває союзників і руйнує плани агресора.

«Ключові завдання нашої економічної політики залишаються незмінними: зробити Україну сильнішою, а росію — слабшою», — підкреслив Денис Шмигаль і подякував дипломатам за активну й результативну роботу.

Прем’єр-міністр також наголосив на основних напрямах роботи дипломатичного корпусу: санкційний тиск на росію, залучення фінансового ресурсу та інвестицій.

«Від початку повномасштабного вторгнення Україна залучила вже більш як 105 мільярдів доларів зовнішнього фінансування. Ми також отримаємо 50 мільярдів доларів допомоги від країн G7 та ЄС за рахунок використання російських заморожених активів. Тепер маємо працювати над залученням довгострокової підтримки та повною конфіскацією російських активів», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Він зазначив, що зараз Україна має унікальний шанс перебудувати економіку та залучити західні інвестиції й технології. Зокрема у видобуток і переробку критичної сировини, аграрний сектор, ІТ, зелену енергетику, логістику, будівельний сектор і головне — оборонну промисловість.

«Уже є приклади успішної співпраці з іноземними партнерами в усіх цих галузях зокрема завдяки постійній роботі дипломатів», — наголосив глава уряду.

Під час заходу Прем’єр-міністр відзначив представників дипломатичного корпусу.

Джерела: Офіс Президента

Департамент комунікацій Секретаріату КМУ