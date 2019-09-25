Державний центр зайнятості (ДЦЗ) та Благодійний фонд «Стабілізейшн Суппорт Сервісез» підписали меморандум про співпрацю в сприянні зайнятості, соціальної та трудової адаптації учасників АТО/ООС та внутрішньо переміщених осіб.

Директор ДЦЗ Ольга Макогон назвала це знаковою подією, адже нині як ніколи існує потреба в створенні додаткових умов для самореалізації й професійного ствердження учасників АТО/ООС та ВПО. «Вони мають відчувати, що потрібні суспільству. Мусимо надавати послуги, орієнтуючись на кращий світовий досвід. Наш меморандум відкритий, тож громадські організації, інші державні органи й відомства можуть долучатися до ще більшого розкриття можливостей для зайнятості ветеранів і ВПО. Пілотним регіоном для опанування нового механізму обслуговування клієнтів буде Житомирщина, бо там розташовано дуже багато військових частин і на обліку ДЦЗ перебуває чимало ветеранів АТО/ООС», — уточнила Ольга Макогон під час пресконференції з нагоди підписання меморандуму.

Директор БФ «Стабілізейшн Суппорт Сервісез» Дермот Гамільтон зазначив, що фонд за підтримки посольства Великої Британії з червня 2019 року реалізує проєкт «Розвиток соціальної згуртованості в Україні» за допомогою посилення регіонального та місцевого соціального захисту ветеранів і ВПО. Виклики пов’язані з правами людей ефективно вирішують лише там, де є співпраця між різними зацікавленими сторонами щодо спільного пошуку стійких сталих рішень. Працевлаштування — одна з пріоритетних тем нашого нового проєкту», — підкреслив Дермот Гамільтон.

У межах меморандуму спільні зусилля спрямовуватимуть на забезпечення спеціальних послуг у секторі працевлаштування, доступу до інформації про можливості реалізації права на працю для тих, хто постраждав від агресії РФ. Розробляють план заходів, до якого зокрема належать: спеціальна інформаційна кампанія щодо можливостей працевлаштування; запровадження інституції спеціального кар’єрного радника; цільові програми щодо самозайнятості. Це має сприяти загальній стратегії подолання безробіття, розвитку ринку праці.

Голова правління ВГО «Об’єднання дружин і матерів бійців учасників АТО» Наталія Московець акцентувала, що, на жаль, є упередження ветеранів стосовно роботодавців і навпаки. «Дуже важливою була б ще й інформаційна кампанія для роботодавців. Ветерани — це нестрашно. Вони успішно проходять трудову адаптацію, деякі з них потім наважуються й на власну справу. Потрібно проводити й профорієнтаційну роботу, що успішно зарекомендувала себе у світі: за два-три місяці до демобілізації чи завершення контрактної служби у військових частинах проходять консультації представників служби зайнятості, аби військовослужбовець не йшов у нікуди, а навчався чи працевлаштовувався. Статистика свідчить: 80% ветеранів бажають змінити професію. Не зайвим було б залучати їх на посади в службу зайнятості: коли ветеран прийде до ветерана — це однозначно полегшить комунікацію», — озвучила свої пропозиції Наталія Московець.

Не як чиновник, а як людина з інвалідністю внаслідок війни, заступник міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Олександр Терещенко резюмував: «Працюючи, я не почуваюся людиною з інвалідністю. Працевлаштування — це шлях від різних залежностей (алко-, нарко-, суїцидальних настроїв). Це можуть бути і бізнес-інкубатори. Наприклад, Миколаївська облрада вже два роки надає по мільйону гривень на невеликі стартапи. І в майбутньому успішні новостворені проєкти треба підтримувати, скажімо, пільговими кредитами. Це один із можливих напрямів, бо мало людей готові займатися власною справою. Ми за комплексне розв’язання проблем ветеранів. Тому міністерство працюватиме над створенням позитивного іміджу ветерана, показуватиме успішних з-поміж них. Це люди гіперсоціально відповідальні, переважно молоді, які ще можуть принести користь суспільству, не обмежуючись посадами охоронця чи вахтера».