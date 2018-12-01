Днями затята путінська пропагандистка, яку українські депутати й журналісти вже ставили на місце своїм «Ще не вмерла…», завела на телебаченні держави-агресора стару пісню: мовляв, в Україні ввели воєнний стан, і в магазинах «закончилась соль». Так-от, по-перше, не «соль», а сіль, а по-друге, солі (не сілі) в наших магазинах вистачить ще на багато років вже й після того, як позбудемось останнього «іхтамнєта». Як і здорового глузду. Про це свідчать спостереження наших кореспондентів в областях, у яких указом Президента введено воєнний стан.

Донеччина. До воєнного часу не звикати

Введення воєнного стану у прифронтовій Донецькій області тутешні жителі сприйняли без зайвого ажіотажу. Для багатьох людей, які пережили період окупації проросійськими незаконними формуваннями та визволення, чи тих, хто тривалий час живе поблизу лінії розмежування, це рішення лише формально підтвердило воєнний стан, оскільки у схожих умовах місцеві жителі опинилися ще понад чотири роки тому.

Цікаво, що найактивніше відреагували на введення воєнного стану представники окупаційної адміністрації по той бік лінії зіткнення та їхні кремлівські куратори. Зокрема в Донецьку людей почали страхати наступом ЗСУ і початком активних бойових дій. Проросійська пропаганда спробувала зробити жертвами пенсіонерів: на окупованій території почали поширювати фейки, що із введенням воєнного стану людям похилого віку та іншим перестануть виплачувати українські пенсії та інші виплати. З’явилися нісенітниці про закриття контрольних пунктів в’їзду та виїзду, масову мобілізацію, введення комендантської години. Коментуючи ситуацію, голова Донець­­кої обласної державної адміністрації Олександр Куць насамперед наголосив, що введення воєнного стану фактично не вплине на життя цивільного населення, а чотири КПВВ на території області та всі об’єкти соціальної сфери працюватимуть у звичному режимі.

«Ситуація на Донеччині повністю контрольована. Зберігайте спокій. Не збирайте і не поширюйте пліток, довіряйте тільки офіційним джерелам інформації», — наголосив у зверненні керівник краю.

Більшість заходів, що реалізовують у межах воєнного стану на території краю, переважно стосуються силових структур та координації їхніх дій. У цей період активізується формування підрозділів територіальної оборони.

У Донецькому обласному воєнному комісаріаті оперативно провели засідання, на якому уточнили подальші плани і конкретні дії батальйону територіальної оборони, сформованого в Маріуполі. Віднедавна до цього підрозділу активно вступають мотивовані жителі приморського прифронтового міста: добровольці укладають конт­ракт із ЗСУ і користуються всіма правами та обов’язками військовослужбовців. Пріоритет надають колишнім військовим, а ще всі охочі обов’язково мають пройти медкомісію тощо. У разі початку бойових дій батальйон ТО бере на себе охорону в Маріуполі мостів, доріг, внутрішніх блокпостів тощо.

Луганщина. Конституційні права не обмежуватимуть

Хоч жителі Луганщини п’ятий рік поспіль живуть в особливій ситуації через близькість до лінії розмежування та зони бойових дій, введення вперше за цей період воєнного стану на Донбасі спричинилося до того, що з’явилися панічні настрої.

«Люди стурбовані й не знають, чого очікувати від введення воєнного стану. Багато хто вважає, що тепер у них можуть забрати у тимчасове користування автомобіль або квартиру», — констатував представник упов­новаженого з прав людини в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський на своїй сторінці в Фейсбуці.

Певною мірою це можна пояснити тим, що не промовчали щодо змін і на тимчасово окупованій території. Тамтешні пропагандисти не могли не спробувати використати інформаційний привід для залякування людей. Та це не вдалося.

«Конституційні права жителів Луганщини не обмежуватимуть», — заявив виконуючий обов’язки голови Луганської обласної державної адміністрації — керівника обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Філь.

Він пояснив, що більшість заходів стосуються ЗСУ, НГУ, СБУ та МВС, а також координації дій між ними. «Цивільного населення вони не стосуються!» — наголосив очільник області.

За словами С. Філя, проблеми із забезпеченням області харчами немає, тож продукти з магазинів нікуди не дінуться; пенсії, зарплати та всі інші виплати й надалі виплачуватимуть; ніхто не збирається відбирати у громадян автотранспорт чи будь-яке інше майно; жодної примусової трудової повинності, жодного розквартирування військ у приватних оселях не буде! Поки що не йдеться про нові хвилі мобілізації. Будуть короткострокові навчальні збори резервістів, які проводять щороку і без воєнного стану. КПВВ у Станиці Луганській діятиме, як і раніше.

На Луганщині формують раду оборони. Буде розгорнуто оперативний штаб при раді оборони Луганської області. Про будь-які зміни щодо впровадження заходів воєнного стану населення оперативно інформуватимуть.

Харківщина. Ситуація стабільна та контрольована

Жителі Харківщини не відчули жодних змін у повсякденному побуті. Про це одностайно кажуть і робітники, і студенти, і працівники закладів культури й науки, і пенсіонери. Вони наголошують, що введення воєнного стану аж ніяк не посіє паніки серед людей, а лиш згуртує наших громадян в єдиному прагненні — не допустити агресора на українську землю.

Голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична запевнила, що через оголошення на території області воєнного стану конституційні права жителів не обмежуватимуть.

«Транспорт, зокрема залізничний, аеропорт, заклади громадського харчування й торгівлі працюють у штатному режимі. Жодних заходів, що обмежуватимуть конституційні права жителів регіону, не вживатимемо. Усі заходи в краї спрямовані на підвищення рівня безпеки та обороноздатності. Не скасовуватимемо спортивних змагань і масових свят. Наголошую: жоден ворог не порушить наших планів. І надалі системно працюватимемо, будуватимемо та розвиватимемо регіон. Порядок, безпеку та розвиток буде забезпечено», — підкреслила Юлія Світлична. Як саме забезпечуватимуть порядок, безпеку, законні права та інтереси жителів області, докладно розповіли на брифінгу, що відбувся в облдержадміністрації.

«Усі підрозділи та частини Збройних сил України, які дислокуються на території Харківщини, приведено у стан бойової готовності. Підрозділи СБУ та Головного управління Національної поліції в Харківській області переведено на посилений варіант несення служби. Прикордонники діють відповідно до Закону «Про оборону та захист державного кордону України». Харківська обласна державна адміністрація сприяє всім правоохоронним структурам, силовому блоку, військовим частинам у здійсненні їхньої законної діяльності», — повідомив під час брифінгу радник голови ХОДА з питань взаємодії з правоохоронними органами Сергій Стороженко. Він запевнив, що введення воєнного стану не вплине на проведення матчу групового раунду Ліги чемпіонів «Шахтар» — «Ліон», запланованого на 12 грудня на стадіоні «Металіст», та інших спортивних і розважальних заходів. А перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов закликав харків’ян не піддаватися паніці й не створювати ажіотажу в місті. Він додав, що місто цілком забезпечене продуктами харчування і перебоїв з постачанням немає.

Чернігівщина. Військові готові, для цивільних усе без змін

Під час першого засідання ради оборони Чернігівщини голова обл­держадміністрації Олександр Мисник наголосив: жителям області варто зберігати спокій. Для паніки немає підстав, ситуація повністю контрольована. Банки, підприємства, заклади торгівлі, інші установи та організації працюють у звичайному режимі. Конституційні права громадян не обмежують. Систему оповіщення населення перевірено, вона у стані готовності. Організовано взаємодію облдержадміністрації з командуванням військових формувань. Офіційний сайт облдержадміністрації повідомляє, що під час засідання наголошували: всі військові частини області перебувають у стані бойової готовності. Деякі з них виведено в райони проведення навчань. Посилено охорону державного кордону, так само в посиленому режимі несуть службу правоохоронці та рятувальники, активізували контрдиверсійну роботу спецслужби. Представники спецслужб закликають бути пильними українських громадян, які перетинають кордон з Росією: співробітники ФСБ можуть вчиняти провокативні дії, щоб отримати інформацію про переміщення військової техніки на території нашої держави та заходи, пов’язані з упровадженням воєнного стану.

Миколаївщина. Першими відгукнулися громадські діячі, волонтери, ветерани АТО

У Миколаєві відбулося засідання ради оборони області, під час якого обговорено й затверджено основні заходи з підготовки та запровадження воєнного стану на території краю. «Ми плідно працювали протягом кількох років, тому не просто готові до запровадження воєнного стану, а з розумінням ставимося до тих викликів, які стоять перед громадою Миколаївщини, нашою державою і суспільством, — зазначив голова Миколаївської обл­держадміністрації, голова ради оборони області Олексій Савченко. — Ми згуртовані, єдині й у нас є чітко визначений план першочергових дій, якого область дотримуватиметься».

Очільник області наголосив на необхідності посилення охорони державних будівель, закладів соціальної сфери, а також місць великого скупчення людей. Він звернувся до громадськості та ЗМІ із проханням не допускати фіксації й передачі інформації про пересування військової техніки і військових підрозділів територією Миколаївської області.

А першими вже традиційно на введення воєнного стану відреагували громадські діячі, волонтери, ветерани АТО. Ще під час вечірнього голосування у Верховній Раді за ухвалення життєво важливого для країни рішення активісти провели зібрання та ухвалили рішення про створення громадського штабу.

Як розповіла один із його співорганізаторів миколаївська волонтерка Ірина Абрамова, «ми зв’язалися одне з одним ще вночі, домовилися зібратися, щоб координувати дії громадськості та владних структур у цей особливий час. На жаль, в нас всі звикли до війни, і очікуване вважаємо неочікуваним. Відбулася пряма агресія Російської Федерації, і ми як громадянське суспільство маємо реагувати відповідно».

Волонтерка Ольга Малярчук вважає, що всім українцям необхідно підтримати хлопців, які перебувають у полоні, й бути готовими до будь-яких проявів агресії РФ.

Активісти обмінялися контактами, визначили, хто за який напрям відповідатиме, і домовилися спільно із владними структурами проінспектувати бомбосховища, налагодити спів­працю із транспортними, комунальними службами, закладами охорони здоров’я, торговельними мережами.

Вінниччина. Посилили охорону стратегічно важливих об’єктів

Після введення в області воєнного стану права і свободи цивільного населення не обмежено. Перевірки документів на вулицях і мобілізації майна в умовах режиму воєнного стану не буде. Школи, дитсадки і лікарні працюватимуть у звичайному режимі. На цьому наголосив голова Вінницької облдерж­адміністрації Валерій Коровій під час брифінгу. Але посилюється контролювання. У Вінниці створено пересувні блокпости, які зупинятимуть підозрілі авто й перевірятимуть у власників документи. На в’їзді в область встановлять додаткову систему контролю. Розроблено план посилення охорони стратегічно важливих об’єктів.

«Протяжність кордону нашої області з Придністров’ям — 32 кілометри. Ще в 2014—2015 роках вжито достатньо заходів, зокрема викопано 30 кілометрів великого протитанкового рову», — зазначив голова облдержадміністрації.

В області ще 26 листопада було проведено раду оборони. Залучено територіальні підрозділи міністерств і відомств, розташовані на її території. Це підрозділи Міністерства оборони, Нацгвардії, Могилів-Подільського прикордонного загону, СБУ.

«Ми здійснюємо комплекс заходів, пов’язаний передовсім із координацією роботи силових структур і відомств на території області зокрема в питаннях територіальної оборони», — зазначив Валерій Коровій.

Із 29 листопада у прес-центрі департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обл­держадміністрації розпочав працювати цілодобовий контактний центр Штабу оборони для координації дій Збройних сил України, Національної гвардії, органів Національної поліції, Служби безпеки та місцевих органів виконавчої влади в умовах воєнного стану. Визначено телефонні номери, за якими населення може поставити запитання, що стосуються воєнного стану чи будь-яких надзвичайних ситуацій. До контактного центру входять представники усіх служб та відомств області. Він працює цілодобово, і люди можуть отримати вичерпну інформацію.

Сторінку підготували

Оксана ГОЛОВКО,

Володимир ГАЛАУР,

Олена ІВАШКО,

Олег ЧЕБАН,

Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»,

Іванка МІЩЕНКО

для «Урядового кур’єра»