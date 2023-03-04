Орієнтуватися на потреби населення, підтримувати постійний контакт із місцевими жителями, щоденно забезпечувати порядок на своїй території, своєчасно реагувати на проблеми людей та запобігати скоєнню правопорушень — таке завдання стоїть перед кожним поліцейським, який працює в ОТГ. Реалізовуючи проєкт «Поліцейський офіцер громади», що його вже кілька років упроваджують Міністерство внутрішніх справ та Національна поліція України, на Черкащині відкривають нові поліцейські станції для безпеки громад. Ось і недавно в селі Будище Черкаського району урочисто відкрили таку станцію. Службу тут нестиме поліцейський офіцер громади Сергій Юрченко. Нині на території 27 ОТГ Черкащини діють поліцейські станції та вже несуть службу 38 поліцейських офіцерів громад.

Зважаючи на місцеві особливості

Будищенська територіальна громада — формування особливе. Шість сіл, які вона об’єднує, лежать на великій відстані одне від одного на берегах Дніпра й Вільшанки та огорнуті Мошногірськими лісами. На території громади працює чимало сільськогосподарських та інших підприємств, культурно-освітніх і оздоровчих закладів. Тут постійно живуть понад 5 тисяч громадян. А природну курортну зону та привабливі туристські об’єкти відвідує чимало приїжджих. Отож і проблеми з дотриманням громадського порядку, як і різноманітні правопорушення, виникають нерідко.

Оскільки правоохоронцям є діло до всього, що заважає нормально жити й працювати, капітанові Сергію Юрченку роботи тут мало не буває. То сусіди просять закликати до порядку бешкетника, то рибна інспекція потребує допомоги у виявленні браконьєрів, хтось частенько розпиває алкогольні напої у громадських місцях або десь ненароком виявили незаконне зберігання зброї. Щодня з’являються нові виклики, на які офіцер повинен достойно відповідати. Хоча загалом люди у громаді законослухняні, прагнуть до здорових суспільних відносин. Проте профілактичної роботи ніхто не скасовував. Тому запланував поспілкуватися з багатьма жителями сіл, працівниками освітніх закладів та учнями місцевих шкіл, колективами підприємств. І поступово втілює заплановане в реальні справи. Тісно співпрацює із сільським головою Григорієм Приходьком та іншими місцевими депутатами. Проблеми спільні, то й ділити нічого.

Робота поліцейського — це постійне спілкування з усіма членами громади, переконаний Сергій Юрченко. Ось і прямує на своєму новенькому «рено», що його придбала для офіцера сільська рада, до віддаленого села, щоб зустрітися з людьми, обговорити з ними те, що турбує кожного. Знає, що буде багато різноманітних запитань. Бувають і такі, на які відповідь знайдеш не одразу. Однак добре, що члени громади беруть на себе частину відповідальності: вчасно інформують поліцію про злочини або підозрілу активність, охоче виступають свідками, вказують правоохоронцям на проблеми села, доглядають за власними будинками та прилеглою територією тощо. Та й люди, які стежать у селі за правопорядком, вже однозначно не крастимуть самі й дітей своїх змалечку привчатимуть до дисципліни та поважливого ставлення до громадських цінностей. Бо у них уже зовсім інший менталітет.

У самих офіцерів громади тепер більше повноважень і зарплатня вища, ніж була в дільничного. Передбачено й соціальні гарантії — або службове житло, або відшкодування коштів за оренду квартири чи будинку. Адже вони живуть в ОТГ та працюють на своїй території. Тобто 90% часу присвячують саме тому, щоб життя місцевого населення ставало безпечнішим. І звітуватимуть про роботу не лише перед поліцією, а й перед місцевими жителями. Але щоб отримати свого офіцера, громада за власний кошт забезпечила його приміщенням для роботи, меблями, необхідним сучасним обладнанням, автомобілем, пальним для нього тощо.

Такий підхід передбачає активну роль місцевої влади: на неї покладено роботу зі створення безпечної інфраструктури (освітлення, облаштування вулиць, пішохідні переходи тощо), а також формування політики безпеки.

Плюс висока довіра

«Поліцейський офіцер громади — це той, хто постійно живе у громаді, в нього формується високий рівень довіри з її керівником. Це дуже допомагає вирішувати нагальні питання на довіреній території», — наголошують у Головному управлінні Національної поліції в Черкаській області.

Цими днями на службу в Будищенській, Іркліївській, Паланській та Чорнобаївській територіальних громадах заступили поліцейські офіцери, які пройшли навчання та їх призначено на посади. Усі вони мають добре облаштовані місця для роботи, службові автомобілі, укомплектовані інструментами, бензопилами, ліхтариками, буксирувальними тросами, термопринтерами для винесення постанов та іншим устаткуванням для цілодобового виконання обов’язків. А ще поліцейським вручили помпові рушниці.

Як повідомили у пресслужбі ГУНП в області, проєкт «Поліцейський офіцер громади» поширили ще на сім громад. Відповідно до домовленостей із головами Гельмязівської, Корсунь-Шевченківської, Степанківської, Христинівської, Чорнобаївської, Золотоніської та Шрамківської територіальних громад, найближчим часом тут запрацюють поліцейські станції, обладнані всім необхідним для ефективної роботи.

Приміром, депутати Шрамківської сільської ради Золотоніського району на черговій сесії одностайно підтримали проєкт сільської програми «Поліцейський офіцер громади на 2023—2025 роки», яким передбачено цього року надати з бюджету громади кошти в сумі 800 тисяч гривень на придбання та утримання автомобіля, необхідного для роботи офіцера. З огляду на чисельність населення передбачено, що тут працюватиме двоє офіцерів поліції. Триває конкурсний добір кандидатів на ці посади.

На території Іркліївської територіальної громади щойно відкрили поліцейську станцію, яка стане головним центром безпеки та порядку. Офіційне відкриття відбулося в селі Крутьки. Поліцейський офіцер громади Олександр Мехеда обслуговуватиме п’ять населених пунктів та стільки само дачних кооперативів, забезпечуватиме добробут місцевих жителів, відповідаючи на виклики та реагуючи на правопорушення. Будівлю станції повністю відремонтовано, тут створено комфортні умови для спілкування громадян із правоохоронцем. Поліцейський офіцер громади має необхідне обладнання, новий службовий автомобіль, зброю та засоби зв’язку для оперативного реагування на виклики.

«Відкриття нової поліцейської станції — це крок до гарантування безпеки Іркліївської територіальної громади, що є невід’ємною частиною нашого сучасного комфортного життя та умов праці. Вдячний кожному жителеві та голові громади за підтримку проєкту й тісну співпрацю з Головним управлінням Національної поліції в Черкаській області. Такі ініціативи, особливо під час війни, допомагають підвищувати рівень довіри до правоохоронних органів. Дуже важливо підтримувати порядок у селах і містах нашої області», — зазначив начальник Головного управління НП в області В’ячеслав Гурін.

Коли дисциплінує сама присутність

Життя не стоїть на місці. Виклики, які воно висуває до правоохоронців, часом змушують їх знаходити нові ефективні шляхи подолання проблем. Одним з методів забезпечення законності стало спільне профілактичне опрацювання територій поліцейськими офіцерами кількох громад. У вихідні правоохоронці чотирьох ОТГ разом провели заплановані перевірки на Уманщині. Вони цікавилися додержанням правопорядку на територіях Паланської, Христинівської, Жашківської та Буцької громад. Шерифи швидко встановили кількох винуватців порушень правил дорожнього руху і здійснили заходи для гарантування безпеки громадян, приділили увагу громадським місцям і закладам відпочинку, де виявили порушників комендантської години й осіб, які перебували у стані алкогольного сп’яніння.

Уже третій рік поліцейські офіцери Білозірської об’єднаної територіальної громади Черкаського району капітан Олександр Усов і старший лейтенант Сергій Брик працюють у селах ОТГ. Звітуючи перед депутатами про роботу за минулий рік, офіцери зазначали, що за матеріалами, які вони зібрали, поліція відкрила торік 28 кримінальних проваджень. Вони розкрили 20 злочинів та виявили 237 адміністративних правопорушень. Офіцери регулярно перевіряють осіб, які вчиняють домашнє насилля. Стосовно двох кривдників правоохоронці винесли термінові заборонні приписи. Щодо сімох порушників склали адміністративні протоколи. Під постійним контролем у правоохоронців перебувають особи, раніше засуджені за скоєння тяжких злочинів.

Поліцейські опікуються родинами, які потрапили у складні життєві обставини. Не забувають білозірські шерифи і про профілактичну роботу. Вони постійно відвідують навчальні заклади для профілактичних розмов зі школярами й дошкільнятами, навчають малечу протипожежної та мінної безпеки, алгоритму дій під час повітряної тривоги.

Не випадають із поля зору правоохоронців і питання дотримання правил благоустрою території та правил дорожнього руху. Постійно перевіряють власників зброї й допомагають захищати довкілля від незаконного вирубування лісу. Зустрічі та бесіди з місцевими жителями спрямовані на розвиток правосвідомості. У зв’язку з воєнним станом на території громади здійснюють нічні патрулювання для контролю за дотриманням громадянами комендантської години.

Як зазначають у селах, які входять в ОТГ, правопорушень, особливо значних, у громаді дедалі меншає. Дисциплінує, кажуть у Білозір’ї, вже сама присутність поліції. Можна отримати правову допомогу і знайти підтримку в будь-яких важливих питаннях.