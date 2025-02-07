Відбулося установче засідання Координаційного центру з питань протидії незаконному обігу вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї

У заході під головуванням міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка взяли участь заступник глави МВС Олексій Сергєєв, голова Національної поліції Іван Вигівський, представники Офісу Генерального прокурора, Міністерства оборони, Служби безпеки, Державного бюро розслідувань, Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, міжнародних організацій — ОБСЄ, Консультативної місії Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки, Програмного офісу Управління ООН з наркотиків і злочинності, Представництва Європейського Союзу, народний депутат, член Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Володимир Захарченко та інші.

«Щоденно правоохоронні органи вилучають з незаконного обігу зброю, вибухівку та боєприпаси, а прикордонники вживають вичерпних заходів для запобігання їхньому переміщенню через державний кордон. Робота координаційного центру та забезпечення належного контролю за обігом зброї були одними з першочергових наших завдань з огляду на вагомість для системи безпеки всієї Європи», — наголосив Ігор Клименко.

Міністр внутрішніх справ зазначив, що в межахспільних заходів з Європейською комісією МВС реалізує проєкти, орієнтовані на запобігання обігу вогнепальної зброї. Національна поліція забезпечила регулярне передавання Європолу інформації про втрачену, вилучену, а також викрадену зброю для її перевірки за базами Європолу.

«Дотримуємося домовленостей із правоохоронними органами Королівства Іспанія щодо внесення інформації про втрачену та викрадену зброю до Шенгенської інформаційної системи (SIS). Враховуючи рекомендації ЄС та забезпечуючи належне функціонування координаційного центру, робимо внесок у розбудову європейської архітектури безпеки», — додав міністр.

Спеціальний представник головування ОБСЄ — координатор проєктів в Україні посол Петр Мареш заявив, що питання обігу зброї стає дедалі гострішим у зв’язку з повномасштабним вторгненням росії, а створення координаційного центру допоможе ефективно протидіяти цій проблемі.

«Хочу подякувати за те, що ви змогли об’єднати на цій платформі правоохоронні органи вашої країни та міжнародних партнерів. Це свідчить про нашу спільну відповідальність і рішучість у боротьбі з викликами, які стоять перед нами. Досягнення синергії у протидії незаконному обігу зброї має для нас велике значення, оскільки ми усвідомлюємо, що війна триває і лише спільними зусиллями зможемо гарантувати безпеку в Україні та Європі», — зазначив він.

Голова програмного офісу Управління ООН з наркотиків та злочинності в Україні Харшет Вірк наголосила, що завдяки злагодженій та оперативній роботі правоохоронних органів України жодна одиниця зброї не потрапила у країни Європейського Союзу.

«Вітаю вас зі створенням координаційного центру — це важливий крок у боротьбі зі злочинністю та протидії незаконному обігу зброї. Можемо підтвердити, що наші дані збігаються з вашими: жодного надходження зброї з території України не зафіксовано. Це яскраве свідчення досягнень вашої команди», — підтвердила вона.

Т.в.о. голови Консультативної місії ЄС з реформування сектору цивільної безпеки України Мора О’Салліван заявила, що функціонування цього центру — надійне рішення для контролю ситуації в Україні, зокрема в питанні протидії незаконному обігу зброї.

Спеціаліст з питань політики Представництва ЄС в Україні Рене Штайнер зазначив важливість зусиль України щодо безпеки та правопорядку: «Сьогодні ми вкотре переконались у вашій плідній діяльності. Маємо нагоду пересвідчитись у вашому зобов’язанні імплементувати заходи з 11 спільних кроків, орієнтованих на запобігання обігу вогнепальної зброї. Також хочемо відзначити діяльність Єдиного реєстру зброї й адаптацію вашого законодавства відповідно до законодавства ЄС».

Принагідно присутні ознайомилися з роботою контактного пункту при координаційному центрі, в якому постійна робоча група забезпечує інформаційну взаємодію державних органів у боротьбі з незаконним обігом зброї.

«Наші силові відомства працюють щодня. І ми розуміємо з досвіду інших країн, що після закінчення війни нас очікує значно більше роботи. Утім, ми націлені на конкретну і серйозну працю заради результату», — запевнив Ігор Клименко.

Координаційний центр утворено як консультативно-дорадчий орган уряду для поліпшення міжвідомчої взаємодії між органами державної влади. Основні завдання центру такі: опрацювання та систематизація отриманої інформації; узгодження дій органів державної влади, установ та організацій з питань протидії незаконному обігу вогнепальної зброї; забезпечення обміну інформацією між органами влади України та країнами-партнерами; отримання повної інформації про зброю; вдосконалення нормативно-правової бази з питань протидії незаконному обігу вогнепальної зброї.

Джерело: Міністерство внутрішніх справ