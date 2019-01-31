Питання різкого й несподіваного для багатьох збільшення обов’язкових норм споживання газу для користувачів без лічильників боляче вдарило по населенню. «Ми бачимо обурення людей, коли вони отримують платіжки за газ із завищеними нормами. Це сталося внаслідок того, що на рішення уряду, яке було нормоване і робило об’єктивними обсяги споживання газу, подали до суду. Суд це рішення скасував», — сказав Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання уряду.

Він пояснив: «Дехто з фахівців, які працюють у газовій галузі, вважає, що треба наживатися на людях. Ми проти цього і не дамо так чинити. Було 3,3 кубометра на особу, а чому зараз треба платити за 9? Ми ж розуміємо, що це втричі більше, ніж споживають люди. Тому повертаємося до старої норми. Буде 3,29 кубометра. Люди платитимуть справедливу ціну за справедливий обсяг, а не за завищений».

Отже, Кабінет Міністрів ухвалив рішення про встановлення норми 3,29 кубометра газу на особу на місяць для домогосподарств без лічильника.

НАК «Нафтогаз України» доручено забезпечити всіх громадян безплатними газовими лічильниками. «Думаю, всі мають бути зацікавлені в обліку газу і розуміти, хто скільки споживає. А сьогодні газовики списують обсяги споживаного газу один на одного. Нам потрібен лічильник. Ще є домогосподарства, в яких немає цих приладів обліку. Чиє це завдання? Того, хто постачає газ. Тому в рішенні уряду буде рекомендація «Нафтогазу» забезпечити всіх громадян безплатними лічильниками», — сказав Прем’єр.

А Міністерство економічного розвитку і торгівлі має врахувати кошти, які буде витрачено на лічильники, у фінансовому плані «Нафтогазу». «Хочу доручити Міненерговугілля після затвердження рішення здійснити жорсткий контроль виконання цього завдання «Нафтогазом». Хочу, щоб у максимально стислі терміни в кожному домогосподарстві України був газовий лічильник за рахунок «Нафтогазу». Ми поставимо крапку, і ніхто не зловживатиме. Усі розумітимуть, що є облік, за яким треба платити», — цитує слова Володимира Гройсмана департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Соцпослуги стануть електронними

Завданням Кабміну на 2019 рік визначено впровадження близько півсотні додаткових послуг, які надаватимуть українцям в електронному вигляді. «Сьогодні у нас 118 найзатребуваніших державних послуг уже доступні в режимі онлайн. Наше завдання на 2019 рік — ще 50», — сказав Прем’єр. І додав, що не менш важливо створення системи прозорих офісів у всій країні, в яких громадяни зможуть вільно отримати ті самі послуги, які доступні в електронному форматі. Так українці матимуть змогу обрати, що для них краще та зручніше: піти до центру адміністративних послуг або попрацювати дистанційно, скориставшись комп’ютером, телефоном чи планшетом.

Докладніше про розвиток електронного урядування розповів голова профільного державного агентства Олександр Риженко. «Буде підібрано послуги з найбільшою соціальною затребуваністю й антикорупційним впливом. Вони стосуватимуться виробництва ліків, водовідведення, будівництва, оформлення водійських посвідчень», — сказав він, представляючи електронні послуги, які планують упровадити цьогоріч.

«Ще один важливий напрям діяльності агентства — впровадження електронного документообігу в органах державної влади. Сьогодні до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади підключено понад 670 таких структур, установ і організацій. Щодня в системі пересилається понад 5,4 тисячі електронних документів. У планах на цей рік — підключити до системи не менш як 300 нових абонентів насамперед за рахунок органів місцевого самоврядування, зокрема новостворених об’єднаних територіальних громад», — поінформував Олександр Риженко.

Отже, під час засідання Кабмін затвердив план заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні на 2019—2020 роки.

Прем’єр-міністр зауважив, що кількість українців має зростати. А для цього молоді мами та родини з дітьми мають почуватися економічно та соціально захищеними. І уряд дбає про це. Докладно про це розповів міністр соціальної політики Андрій Рева. Із вересня 2018 року уряд упровадив ще один вид соціальної підтримки материнства — «Пакунок малюка». Кожна жінка, в якої з’явився малюк, безплатно отримує подарунок з необхідними в перший період життя дитини речами. «Пакунок малюка» формували на основі опитування молодих мам. З лютого 2019 року перелік речей цього пакунка буде розширено. Адже чимало вітчизняних виробників товарів для дітей висловили бажання долучитися до цієї держдопомоги.

Муніципальна няня накопичуватиме стаж

З 2019 року запрацював ще один вид соціальної допомоги молодим батькам — «Муніципальна няня». Це додаткова грошова допомога від уряду таким сім’ям. Крім щомісячних 860 гривень виплат на дитину, сім’я зможе безповоротно щомісяця отримувати ще 1626 гривень на відшкодування послуг няні. Для цього в держбюджеті уряд заклав 500 мільйонів гривень. За прогнозами фахівців, такою безповоротною допомогою зможуть скористатися 25 тисяч сімей.

Тож урядовці схвалили рішення щодо офіційного оформлення осіб у межах реалізації проекту «Муніципальна няня».

«Ринок праці в Україні свідчить, що нянями переважно працюють ті, кому до пенсії залишилося п’ять і трохи більше років. Тож держава, турбуючись про гідну пенсію для громадян, пропонує офіційне працевлаштування з догляду за дітьми», — прокоментував Андрій Рева.

«У містах-мільйонниках місячна заробітна плата няні коливається від 8 до 10 тисяч гривень. Зареєструвавшись підприємцем третьої групи, жінка сплачуватиме щомісяця податок 5% суми доходу і ЄСВ — близько 860 гривень. І якщо жінці 55 років, її пенсійний вік за умови наявності 30-річного страхового стажу настане в 60 років», — сказав він. За його словами, урядовий проект дає змогу за п’ять років інвестувати у свій страховий стаж, офіційно отримуючи суму, яка нині прирівнюється до середньої зарплати.

«Оскільки більшість жінок, які нині працюють нянями, праце­здатного віку, формалізація стосунків з батьками стане у пригоді й для оформлення субсидії», — додав міністр. Він уточнив, що батьки самі знаходять няню й укладають договір, який не потребуватиме нотаріального посвідчення.

«Далі вони подають документи до управління соціального захисту населення для оформлення компенсації їм державою цієї послуги. Крім заяви про надання допомоги, потрібно буде додати копію угоди з нянею, свідоцтво про народження дитини, копію паспорта мами або тата, підтверджувальні документи про оплату послуги няні. Жінка або чоловік, які прагнуть офіційного працевлаштування в сім’ї для догляду за дітьми, мають оформити себе як фізичну особу-підприємця на відкритий рахунок у банку, на який надходитиме їхня заробітна плата», — пояснив Андрій Рева.

Він звернув увагу, що компенсацію від держави на послуги няні виплачуватимуть управління соціального захисту населення щомісяця й автоматично переглядатимуть щороку, адже вона буде прив’язана до прожиткового мінімуму, який виплачуватимуть щомісячно на дитину віком від 1 до 6 років.

Наприкінці засідання уряд схвалив рішення про припинення для України чинності угоди про загальні умови поставок товарів між організаціями держав — учасниць Співдружності незалежних держав, проекти указів Президента про затвердження річної національної програми під егідою Комісії Україна — НАТО на 2019 рік та зміну меж Національного природного парку «Дністровський каньйон», а також рішення про утворення міжвідомчої робочої групи з питань координації інтегрованого управління кордонами. А ще затвердив план заходів на 2019 рік з реалізації Стратегії комунікації в галузі європейської інтеграції на 2018—2021 роки та порядок формування і ведення Державного реєстру імпортозаміщення та кооперації в оборонно-промисловому комплексі.