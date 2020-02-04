Кабінет Міністрів оголосив про впровадження державної програми доступного кредитування для підприємців, яка передбачає часткову компенсацію державою витрат на відсотки за такими кредитами.

Уряд компенсуватиме частину відсоткової ставки так, щоб людина могла отримати кредит під 5—7—9% у державному або приватному банку. За таких умов підприємці можуть розвивати свій бізнес та створювати нові робочі місця. Люди отримають доступні кредити: на суму до 1,5 мільйона гривень терміном до 5 років під 5; 7 або 9%. Це відповідь на першочергову потребу малого бізнесу — доступне фінансування. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук на презентації старту програми «Доступні кредити 5—7—9%». Для успішного розвитку нашій державі потрібна розвинена й стабільна економіка. А для цього нам потрібно більше підприємців. Людей, які хочуть започаткувати та успішно розвивати власну справу, створюючи нові робочі місця.

Та, звісно, буває, що людина має хорошу бізнес-ідею, бажання її втілити, але не має початкового капіталу. І програма «5—7—9%» надасть таким людям змогу отримати кредит із доступною ставкою для здійснення своєї мрії — започаткування бізнесу.

Олексій Гончарук наголосив, що це не буде просто роздача грошей для тих, хто захоче ними скористатися на власний розсуд. Це будуть інвестиційні кредити. Отже, подаючи заявку на їх отримання, потрібно буде показати свій бізнес-план, довести його доцільність і практичність, показати, як планується розвивати справу, пройти конкурсний відбір, а також зробити власний фінансовий внесок, демонструючи добру волю розділяти фінансові ризики. Адже підприємництво — це завжди справа на власний ризик.

Ті підприємці, чиї заявки може бути відхилено, за його словами, не повинні розчаровуватися та опускати рук: «Навіть якщо у вас не вийде з першого разу, у нас уже створено систему, яка допоможе вам подивитися на свій бізнес-план трохи критично, переосмисли його, доопрацювати та прийти для отримання ресурсів удруге».

Прем’єр нагадав, що програму «5—7—9%» розраховано на розвиток бізнесу суб’єктів малого та середнього підприємництва, кількість працівників якого не перевищує 50 осіб (з урахуванням групи пов’язаних осіб), а річний дохід не перевищує суму 50 мільйонів гривень. Кредити за програмою «Доступні кредити 5—7—9%» можуть видавати на придбання і/або модернізацію основних засобів, а також об’єктів нерухомості і транспортних засобів, які використовуватимуть з комерційною і виробничою метою, а також на здійснення будівництва, реконструкції, ремонту в приміщеннях, в яких ведеться основна господарська діяльність (крім офісних приміщень).

17 тисяч заявок — лише початок

Прем’єр поінформував, що державні банки вже отримали від підприємців саме стільки заявок на одержання доступних кредитів. «Їх уже почали розглядати. Зрозуміло, що не можна розглянути всі одразу і блискавично», — сказав очільник уряду. Він додав, що термін розгляду заявки за згодою з банками становитиме не більш як 10 днів, але в окремих випадках він може бути довшим через велику кількості кредитних шахраїв, яких обов’язково будуть виявляти, і недостатньо якісне бізнес-планування.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов додав, що для розвитку та підтримки бізнесу Україна вже має потужну екосистему, новим компонентом якої стала програма доступних кредитів «5—7—9%»: «Основними її складовими є інформація, інноваційність та фінанси — фундаментальні ресурси для бізнесу. Рішення, що пропонує вся ця система загалом чи окремі її компоненти, будуть корисні як новачку, так і вже досвідченому підприємцеві», — повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

Урядовці підкреслили, що в межах програм державної підтримки для підприємців-початківців буде можливість пройти безкоштовне навчання, щоб підвищити свої бізнес-компетенції та поліпшити перспективу створення успішного бізнес-проєкту.

«Хто не готовий узяти кредит, може пройти безкоштовне навчання. Доступні кредити програми «5—7—9%» — лише перший пазл великої державної програми доступного кредитування-2020, року ефективності України», — наголосив Прем’єр-міністр.

Ставку понизять нові робочі місця

А міністр фінансів Оксана Маркарова нагадала, що ці кредити спрямовано на підтримку малого та мікробізнесу в Україні. І надаватимуть їх і підприємцям, які вже успішно працюють та розвиваються, і потенційним бізнесменам, тим, чиї ідеї поки що перебувають на стадії розроблення.

За її словами, держава заклала у програму близько двох мільярдів гривень. І відтепер вони доступні для банків, які братимуть у ній участь. Нині це поки що три фінансові установи: ПриватБанк, Ощадбанк та Укргазбанк. Та міністр висловила переконання, що з часом до програми обов’язково долучиться більшість банків — і державних, і приватних.

Вона зауважила, що планують видати близько 50 тисяч позик. І навіть якщо кредит спочатку видали саме під 9%, у підприємців є змога понизити свою кредитну ставку — створюючи нові робочі місця. Кожне нове робоче місце цьому відчутно сприятиме. Загалом завдяки програмі планують створити майже 90 тисяч нових робочих місць.

Оксана Маркарова наголосила, що програму заплановано не на один рік. Отже, уряд вже шукає ресурси на її продовження та розширення обсягів. А з розвитком програми в подальшому до неї планують залучити й міжнародних партнерів. Докладну інформацію про програму можна знайти на сайті 5—7—9.gov.ua.

Банки налаштовані оптимістично

Тим часом ПриватБанк уже отримав майже 10 тисяч попередніх заявок від підприємців на отримання таких кредитів. Як повідомили у пресслужбі банку, в середньому опрацьовують понад 2,5 тисячі заявок від підприємців на день, повідомляє УНІАН.

У банку нагадали, що завдяки підписаній угоді з Фондом розвитку підприємництва представники малого бізнесу можуть стати учасниками програми, маючи рахунок у ПриватБанку і подавши відповідну заявку.

А фахівці державного Ощадбанку оцінюють потенційний обсяг доступних кредитів для підприємців у межах цієї програми в близько 20 мільярдів гривень. Заступник голови правління Андрій Стецевич заявив: «Загальний обсяг, який задекларований цією програмою, дає змогу прокредитувати портфель до 20 мільярдів гривень. Це великий обсяг, і потрібно, щоб ми впоралися як банківська система з урахуванням вимог до позичальників».

Заплановано, що на початковій стадії програми попит на кредити може бути дуже великим, тому задовольнятимуть його банки поетапно. Наприклад, на сьогодні Ощадбанк може видавати близько 200—250 кредитів на тиждень, або майже 1—1,2 тисячі кредитів на місяць. «Якщо ця програма набуде такого самого поширення, як «теплі» кредити, то ми розраховуємо, що ця кількість кредитів буде ще більшою», — зазначив банкір.

Любов ДМИТРЕНКО

для «Урядового кур’єра»