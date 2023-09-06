Одна з десяти пріоритетних реформ уряду називається «Гідність та повага». Ідеться про нову ветеранську політику. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час чергового засідання уряду констатував, що в межах цієї концепції стара бюрократична система військово-лікарських комісій відходить у минуле. Він зауважив, що реформу ще не завершено, але вже є перші результати: ВЛК стало вдвічі більше, до оглядів залучено майже 820 цивільних лікарень; запрацювала електронна черга, якою вже скористалися 45 тисяч воїнів; «довідки ходять за військовими» — понад 80% військових частин підключено до електронного документообігу, значно спрощено процес оформлення довідки про обставини поранення захисника.

За словами Дениса Шмигаля, паралельно зі змінами у ВЛК триває реформа МСЕК (медико-соціальна експертиза). Ідеться про впровадження міжнародної класифікації стану та потреб людини, оновлення пакетів послуг у соціальній, медичній, реабілітаційній, освітній галузях, працевлаштуванні, а також диджиталізацію.

Пріоритети незмінні

Прем’єр-міністр сказав, що Україна скоро завершить третій квартал фінансового року.

«Весь цей час ми зберігаємо макрофінансову стабільність, акумулюємо внутрішні та зовнішні ресурси, забезпечуємо армію, виконуємо соціальні зобов’язання, відновлюємо країну. У січні — серпні до загального і спеціального фондів держбюджету зібрали 1,6 трильйона гривень. Це податки, акцизи, мита, гранти від наших партнерів. Дякую всім українським підприємцям та компаніям, на яких тримається наша економіка. Кожна сплачена вами гривня — це наш оборонний ресурс. Це внесок у нашу майбутню перемогу.

До 15 вересня уряд ухвалить проєкт державного бюджету на 2024 рік. Його розроблення вже на фінальній стадії. Пріоритетом №1, як і цього року, буде сектор безпеки та оборони. Техніка, зброя, дрони, ракети, снаряди — усе це максимально для нас важливо.

Другий акцент бюджету — зарплати лікарів, учителів та соціальні виплати. Плануємо наступного року двоетапне збільшення мінімальної заробітної плати. Закладаємо індексацію пенсій, фінансуватимуть субсидії, допомоги ВПО й інші виплати.

Третій пріоритет — відновлення. Для нас важливо продовжити й завершити проєкти відбудови, які вже розпочато, а також започаткувати нові. росія й надалі атакуватиме цивільну інфраструктуру, зокрема енергетичну. Тому швидке відновлення залишиться актуальним і наступного року», — цитує слова очільника уряду департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

Денис Шмигаль сподівається на незмінну солідарність наших партнерів, особливо Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки, адже їхня допомога — це інвестиція не лише в Україну, а й у глобальну безпеку.

Уряд активно працює над планом України для започаткованої Євросоюзом програми Ukraine Facility. Вона відкриває Україні доступ до підтримки обсягом 50 мільярдів євро, що розрахована на чотири роки. Це гранти та позики для проведення реформ, кошти для залучення нових інвесторів, технічна допомога. Напрацювання координує міжвідомча робоча група. Конкретні блоки плану розробляють профільні групи, секторальні групи за участю бізнесу готують рекомендації щодо розвитку стратегічних галузей економіки. Тобто влада діє планомірно, злагоджено, і вже скоро будуть позитивні результати.

Рішення уряду

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка наближає країну до запровадження е-резидентства: незабаром іноземці зможуть відкривати бізнес і сплачувати податки в Україні онлайн. Постанова визначає механізм отримання іноземцем статусу е-резидента онлайн.

«Тобто щоб відкрити бізнес в Україні, непотрібно бути присутнім особисто. Так само можна дистанційно керувати власною справою, відкривати банківські рахунки чи сплачувати податки онлайн», — ідеться в коментарі Міністерства цифрової трансформації.

«Е-резидентство — наша цифрова відповідь на глобалізацію. Іноземці отримають право реєструватися в Україні фізичними особами-підприємцями, відкривати банківські рахунки та вести бізнес онлайн. Зручний і механізм сплати податків та звітування для е-резидентів: це робитиме український банк, у якому в е-резидента відкрито поточних рахунок, адже він виступає податковим агентом такого іноземця. Завдяки цьому проєкту ми відчинимо двері для додаткових зовнішніх інвестицій і надамо механізм для ведення бізнесу в Україні без бюрократичних бар’єрів», — каже заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

У Мінцифри констатують: ця постанова — важливий крок перед повноцінним запровадженням е-резидентства. Постанова врегульовує: механізм набуття та скасування статусу е-резидента, порядок формування та ведення системи «Е-резидент» спільно з Державною податковою службою та банками, захист персональних даних електронних резидентів.

Повноцінно е-резидентство запровадять після завершення розроблення і тестування інформаційної системи. Розроблення цієї системи триває. Е-резидентство України не буде доступне громадянам росії, білорусі та країн, що входять до сірого чи чорного списків FATF. Е-резиденти не зможуть надавати послуги українським громадянам, тобто працюватимуть лише з іншими іноземцями.