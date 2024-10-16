За словами Прем’єра, може бути складно, але Україна впорається з усіма викликами

Уряд, обласні військові адміністрації та влада громад синхронно працюють у трьох ключових напрямах, щоб узимку в усіх домівках було світло і тепло. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 15 жовтня.

«Україна стоїть на порозі опалювального сезону. Це вже третій осінньо-зимовий період, який мусимо пройти в умовах повномасштабної війни. Розуміємо всі надзвичайні виклики та робимо все можливе, щоб мінімізувати ризики», — зазначив Прем’єр.

Перший напрям роботи — підготовка інфраструктури. За словами очільника уряду, понад 99 відсотків житлових будинків уже готові до початку опалювального сезону. Кількість шкіл, дитячих садочків та лікарень, готових до проходження зими, теж наближається до 100 відсотків.

«Понад 18 тисяч котелень та 4,8 тисячі центральних теплових пунктів перебувають на стадії готовності до подачі тепла», — додав Денис Шмигаль.

Другий напрям — накопичення ресурсів. В українських газосховищах закачано 12,2 млрд кубометрів блакитного палива, а на складах накопичено 3,1 мільйона тонн вугілля.

«Цього достатньо для проходження зими. Нагадую, що цей опалювальний сезон, як і минулий, плануємо пройти на газі власного видобутку», — підкреслив Прем’єр-міністр і додав, що всі дев’ять енергоблоків АЕС, що підконтрольні Україні, нині працюють. Саме вони забезпечать основний обсяг генерації електроенергії в опалювальний сезон.

Третій напрям підготовки до зими — створення децентралізованої генерації. Працюють ініційовані урядом програми енергетичної стійкості.

«Кредити під 0% для громадян, позики для ОСББ під програму ГрінДІМ, кредити «5—7—9%» для малого та середнього бізнесу, пільгові кредити від Фонду декарбонізації України для комунальних підприємств і громад», — зазначив Прем’єр-міністр.

Загалом, за словами глави уряду, банки вже видали різним категоріям позичальників кредитів на 2 мільярди гривень.

Увага до прифронтів’я та прикордоння

За словами Прем’єр-міністра, робота із залучення та встановлення енергетичного обладнання триває в режимі реального часу. Уряд акцентує - на дев’яти прифронтових та прикордонних регіонах — саме їхні потреби закривають насамперед.

«Особливо вразливі міста, які залежні від великих теплоенергетичних станцій. Саме ТЕС і ТЕЦ росія цілеспрямовано атакувала, знищивши або пошкодивши майже 90% усієї теплової енергогенерації України. Наша мета — дати цим громадам альтернативні джерела постачання тепла та електрики», — наголосив Денис Шмигаль.

Зокрема, для Харкова надійшло або підтверджено надходження 127 когенераційних та восьми газопоршневих установок, 60 блочно-модульних котелень, 32 потужних генераторів електроенергії.

Очільник уряду зазначив, що загалом потреби житлово-комунальних підприємств у когенераційних установках покрито більш ніж на половину.

«Уже наявні 182 когенераційні установки, з яких 83 працюють. Їхня сумарна потужність — 147,3 МВт. Решту когенераційного обладнання буде встановлено до кінця цього року. Також покрито потребу в 239 блочно-модульних котельнях загальною потужністю приблизно 635 МВт», — повідомив Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль подякував міжнародним партнерам за безпрецедентну солідарність. Зокрема, у Фонді підтримки енергетики України партнери акумулювали майже 700 мільйонів євро перерахованих та анонсованих коштів. Також, за словами Прем’єр-міністра, Україна очікує на успішне завершення переговорів стосовно збільшення лімітів на імпорт електро енергії з ЄС з 1,7 до 2,2 ГВт.

Пільги і субсидії — найвразливішим

Важливо, що навіть у надзвичайно важких умовах воєнного часу держава підтримує тих, хто цього потребує. 2,8 мільйона родин користуються житловими субсидіями та пільгами. За дев’ять місяців цього року держава спрямувала на ці виплати 28,2 мільярда гривень.

«Така підтримка триватиме. Розмір виплат на опалювальний сезон автоматично перераховує Пенсійний фонд. Коштів у державному бюджеті закладено достатньо», — наголосив Прем’єр-міністр.

Він укотре подякував українським енергетикам та всім працівникам галузі критичної інфраструктури за невтомну працю. «Ви тримаєте тил України, щоб наші воїни мали все необхідне для боротьби з ворогом. Ця зима буде складною, але Україна впорається з усіма викликами. Обов’язково вистоїмо та переможемо!» — висловив упевненість очільник уряду.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ