У Лондоні Президент України Володимир Зеленський зустрівся із Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і представив йому деталі плану перемоги. Глава держави подякував за постійну оборонну підтримку від Великої Британії, зокрема далекобійною зброєю. Він також наголосив на необхідності отримати дозвіл на удари вглиб російської території. Президент розповів Кіру Стармеру передовсім про все, що стосується військового посилення України. Лідери домовилися опрацювати план разом із союзниками.

«План перемоги покликаний створити правильні умови, щоб завершити війну у справедливий спосіб. Це місток до другого Саміту миру. Україна може вести переговори лише із сильної позиції», — сказав Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що для України важливо отримати запрошення на вступ до НАТО.

Крім того, під час зустрічі обговорили майбутню оборонну та фінансову допомогу. Кір Стармер запевнив, що Велика Британія і надалі зберігатиме лідерську роль у підтримці України.

«Дуже важливо, що ми можемо продемонструвати Україні нашу незмінну відданість і підтримку. Це важлива боротьба для вас і для всіх нас», — наголосив Прем’єр-міністр.

Євроатлантична інтеграція та військове посилення

У Лондоні відбулася тристороння зустріч Президента України Володимира Зеленського, Прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та Генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Лідери відзначили символічність першого візиту Марка Рютте як нового Генсека НАТО в Україну й назвали це чіткою демонстрацією пріоритетів Альянсу.

Ключові теми переговорів — євроатлантична інтеграція та військове посилення України. За словами Президента, саме це створить найкращі умови для відновлення справедливого миру. Володимир Зеленський докладно розповів про щоденні повітряні атаки з боку рф проти цивільних людей та об’єктів, енергомережі й про нещодавні удари по інфраструктурі Чорноморської зернової ініціативи.

Під час зустрічі обговорили якомога швидше виконання рішень Вашингтонського саміту НАТО, зокрема щодо посилення України новими системами ППО, зміцнення авіаційних спроможностей, а також інвестиції союзників в українське виробництво снарядів, дронів і далекобійних засобів.

Володимир Зеленський, Кір Стармер і Марк Рютте узгодили свої подальші кроки.

Спільне виробництво й відновлення

У Парижі Президент України Володимир Зеленський зустрівся із Президентом Франції Еммануелем Макроном.

«Передусім дякую французькому народові, Франції за те, що ви підтримуєте нас із самого початку повномасштабної війни. Дякую, Еммануелю. Ви дуже сильний друг нашого народу», — сказав глава Української держави.

Володимир Зеленський представив Еммануелю Макрону деталі плану перемоги. Вони обговорили його окремі пункти й домовилися опрацювати план разом із союзниками найближчим часом.

«Я поділився нашим планом перемоги, ситуацією на полі бою. Перед зимою нам потрібна підтримка. І я дякую за все, що ви зробили для нас», — додав Президент України.

Під час зустрічі докладно обговорили реалізацію формули миру та зусилля для наближення справедливого миру.

Окремий фокус переговорів — спільне виробництво зброї в Україні та копродукція. Українська сторона запропонувала розширити таку співпрацю. Робота над цим відбуватиметься на рівні міністрів оборони.

Володимир Зеленський подякував Еммануелю Макрону за підтримку роботи України з партнерами та Франції — за військову допомогу, тренування української бригади «Анна Київська», підготовку пілотів і механіків, а також відзначив рішення поставити винищувачі Mirage 2000.

Серед тем, які обговорили на зустрічі, — повернення депортованих росією українських дітей та якнайшвидша реалізація домовленостей лідерів G7 щодо 50 мільярдів доларів для України.

У Римі Володимир Зеленський зустрівся з Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Глава держави представив план перемоги та подякував Джорджі Мелоні й команді італійського уряду за увагу до плану, його

пунктів та української стратегії. Під час зустрічі докладно обговорили всі аспекти плану перемоги. Президент також розповів про роботу з усіма іншими партнерами.

«Головне — посилити позиції України та відносини з нашими найближчими партнерами так, щоб ми створили необхідні умови, необхідну справедливу атмосферу для чесної дипломатії», — сказав він.

Володимир Зеленський і Джорджа Мелоні домовилися далі працювати на рівні команд, щоб якнайшвидше створити умови для миру.

«Мета нашої підтримки полягає в тому, щоб поставити Україну в найкращі умови, аби вона сіла за стіл переговорів про мир. Мир, як я вже неодноразово говорила, не може означати капітуляцію, як багато хто боягузливо пропонує», — наголосила Голова Ради міністрів Італії.

Серед головних тем переговорів — підготовка до засідання Європейської ради та рішення щодо російських активів, розвиток глобальної ситуації та найближчі політичні перспективи у країнах-партнерах.

Президент розповів про обстановку на фронті й загальну ситуацію у війні, а також подякував Італії за безпекову допомогу, зокрема за системи ППО. Лідери обговорили підготовку нового пакета підтримки.

«Ми приділили особливу увагу економічному пункту нашого плану перемоги — це те, що стосується спеціальних економічних можливостей в Україні та критичних ресурсів, які точно не мають опинитися під російським контролем», — додав Володимир Зеленський.

Крім того, у фокусі переговорів — підготовка Конференції з відновлення України, яку проведуть наступного року в Римі. Джорджа Мелоні оголосила, що вона відбудеться 10—11 липня.

Джерело:

Офіс Президента