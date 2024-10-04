Успішні торги стали знаковими в реалізації реформи управління державними землями. Вони забезпечать істотні надходження до державного та місцевого бюджетів. За підсумками перших аукціонів загальна сума переможних ставок перевищила 35 мільйонів гривень.

Перші лоти — 16 земельних ділянок у Вінницькій області загальною площею 1075 гектарів. За них змагалися 94 учасники — фермерські господарства й агрохолдинги, зареєстровані на Вінниччині. Така конкуренція підвищила загальну вартість суборенди державних земель більш як увосьмеро порівняно зі стартовими цінами, що свідчить про значний інтерес аграріїв. Середня вартість суборенди становила 33 тисячі гривень за гектар.

Найдорожчим лотом стала земельна ділянка в Калинівській міській територіальній громаді площею 262 гектари. Її фінальна вартість — 8,5 мільйона гривень без ПДВ, а початкова була 1,1 мільйона гривень. За право користування нею змагалися 44 учасники, а ціна під час торгів зросла у понад 7,5 раза. Переможцем стало місцеве агропідприємство.

Наступною за вартістю стала земельна ділянка у Калинівській міській територіальній громаді площею 170 гектарів. За неї змагалися 45 учасників, а ціна зросла у 7,3 раза зі стартової 755 тисяч гривень до фінальної 5,5 мільйона гривень.

Найбільша конкуренція була за земельну ділянку площею 38 га у Калинівській міській територіальній громаді. За право користування нею змагався 51 учасник, початкова ціна суборенди зросла зі 170 тисяч гривень до переможної 1,2 мільйона гривень.

«Висока конкуренція на перших аукціонах «Земельного банку» переконливо свідчить про успішне впровадження проєкту. У середньому на торгах змагався 31 учасник, а ціна завдяки аукціонам зросла увосьмеро. Орендарі нарешті отримали змогу інвестувати за прозорими і зрозумілими правилами на конкурентних ринкових умовах», — зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Загалом переможцями торгів стали десятеро учасників. Протягом 20 робочих днів вони зобов’язані укласти договір суборенд і після цього впродовж наступних п’яти робочих днів сплатити запропоновану вартість активу та додатково ПДВ — сумарно 7 мільйонів гривень. Тобто загальний економічний ефект від перших 16 аукціонів «Земельного банку» може перевищити 42,5 мільйона гривень. Після сплати переможці отримають право користування земельними ділянками терміном на 14 років.

«Запровадження «Земельного банку» — важлива подія в реформуванні аграрного сектору. Прозорість торгів, конкуренція та ефективне використання державних ресурсів — принципи, які лягли в основу цього проєкту. Очікуємо, що цей механізм стане каталізатором подальшого розвитку сільського господарства в Україні», — зазначила в.о. голови Фонду державного майна Іванна Смачило.

«Перші аукціони продемонстрували, що навіть в умовах воєнного стану аграрії готові працювати, гідно оцінювати землю і використовувати її ефективно та законно. І це найголовніше. У торгах загалом взяли участь 94 учасники — від фермерів до великих агропідприємств, що підтверджує зацікавленість різних гравців ринку і справедливий доступ для всіх. Раніше ці державні землі роками використовували незаконно. Та із запровадженням «Земельного банку» ми поступово виводимо їх із тіні й даємо змогу використовувати на чесних засадах. Тепер держава не лише не зазнаватиме збитків, а й отримуватиме доходи від цих земельних ділянок», — наголосив генеральний директор ТОВ «Державний земельний банк» Ярослав Ярославський.

«У середньому за комунальні землі сільськогосподарського призначення на торгах конкурує понад три учасники. Досвід перших аукціонів з реалізації державних сільгоспземель також підтверджує зацікавленість бізнесу в таких ділянках. У середньому за перші 16 лотів «Зембанку» конкурував 31 учасник на торги. А використання онлайн-аукціонів «Прозорро.Продажі» як інструменту для реалізації державних сільськогосподарських земель відкрило рівний доступ для бізнесу до таких ділянок», — прокоментував СЕО «Прозорро.Продажі» Сергій Бут.

Упродовж цього тижня відбудеться ще чотири аукціони із суборенди державних земель сільськогосподарського призначення у Вінницькій області.

Проєкт «Земельний банк» спрямовано на створення прозорих та відкритих умов для суборенди державних земель через систему онлайн-торгів на платформі «Прозорро.Продажі». До кінця року заплановано провести 1900 аукціонів щодо понад 100 тисяч гектарів земель у 20 областях країни. Із прозорими аукціонами «Земельного банку» аграрії отримують змогу брати участь у чесних, відкритих і конкурентних торгах, що забезпечує справедливі умови для всіх учасників та сприяє залученню інвестицій в аграрний сектор. Завдяки цьому очікують, що державний бюджет вже цього року отримає приблизно 1 мільярд гривень додаткових надходжень.

Джерело:

Міністерство економіки