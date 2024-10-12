Чергове урядове засідання, яке відбулося вчора, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розпочав з важливої для фінансової стійкості нашої країни новини: постійні представники держав-членів Європейського Союзу погодили надання Україні спеціальної фінансової допомоги на 35 мільярдів євро за рахунок використання заморожених російських активів. «Це велика перемога України, над якою ми працювали понад два роки. Я вдячний нашим європейським партнерам за це справедливе та сміливе рішення. Ми очікуємо, що Рада ЄС затвердить його найближчим часом», — сказав Прем’єр. За його словами, кошти мають бути доступні для України наприкінці цього року, що дасть змогу уряду повною мірою профінансувати пріоритетні видатки з початку 2025 фінансового року.

Цього тижня рада директорів Світового банку затвердила створення спеціального фінансового траст-фонду для України обсягом щонайменше 10 мільярдів доларів.

«Головними донорами стануть США та ще кілька країн, а в майбутньому розмір фонду може бути збільшеним, коли до нього приєднаються інші донори», — зауважив Денис Шмигаль. За словами глави уряду, кошти фонду насамперед буде спрямовано на підтримку бюджету — заробітні плати й соціальні видатки, а також на критичні потреби відновлення.

Прем’єр нагадав, що цього тижня відбулося засідання Української платформи донорів, яка є головним майданчиком для координації фінансової підтримки нашої держави від партнерів.

«Маємо бачення того, як проходитимемо наступний рік: як фінансуватимемо обороноздатність, виплачуватимемо пенсії, відновлюватимемо енергетику та надалі посилюватимемо нашу державу.

Це стосується не лише фінансів, а й виробництва зброї, відносин з нашими партнерами, досягнення справедливого миру», — зауважив Денис Шмигаль. Він нагадав, що Президент Володимир Зеленський цього тижня відвідав європейські країни і представив їхнім лідерам український план перемоги.

«Це стратегія, яка складається з різних кроків і дасть змогу нам якнайшвидше справедливо завершити війну. Уся команда України працює над тим, щоб якомога більше країн підтримували нашу державу на всіх рівнях», — наголосив Прем’єр.

Денис Шмигаль зауважив, що на початку тижня в Ужгороді український та словацький уряди провели міжурядові консультації та підписали чотири документи.

Також цього тижня в Києві відкрився офіс Японської організації з розвитку зовнішньої торгівлі JETRO. Разом з головою JETRO та японським бізнесом українські урядовці обговорили нові можливості для інвестицій в Україну.

«Бачимо велику перспективу для залучення японських компаній та ресурсів у модернізацію нашої країни. Для цього ми продовжуємо реформу дерегуляції, створюємо індустріальні парки, розширюємо пільги для інвесторів, продовжуємо малу та велику приватизацію», — поділився планами Прем’єр. Він зокрема повідомив, що уряд під час засідання 11 жовтня ухвалив рішення про продаж державного пакета акцій Об’єднаної гірничо-хімічної компанії на суму майже 4 мільярди гривень. Аукціон з приватизації державної ОГХК — найбільшого в Україні підприємства з видобування та збагачення титанових руд — відбувся цього тижня. Переможець аукціону запропонував майже 4 мільярди гривень. Він буде зобов’язаний інвестувати щонайменше 400 мільйонів гривень у технічну модернізацію підприємства.

«Приватизація державних підприємств — важливий елемент розвитку нашої економіки та збільшення інвестицій. Це також прозорість та зменшення корупційних ризиків, що є системною політикою», — наголосив Денис Шмигаль і додав, що один з успішних прикладів такої політики — проєкт «Земельний банк». Завдяки йому аграрії можуть отримати в оренду державні сільськогосподарські землі на відкритих торгах у системі «Prozorro.Продажі».

«Земельний банк» — це про прозорість у використанні державних земель, коли кожен аграрій може взяти участь у відповідних аукціонах. Цього тижня у нас є перший результат. До держбюджету надійшли 22 мільйони гривень за шість державних ділянок площею понад 500 гектарів», — зазначив очільник уряду.

Джерело:

Департамент комунікацій Секретаріату КМУ