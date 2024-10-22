КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 18 жовтня 2024 р.
№ 1014-р
Київ
Про присвоєння рангів державним службовцям
Відповідно до статті 39 Закону України “Про державну службу”:
Присвоїти перший ранг державного службовця
НАУМЕНКО
–
Голові Державної міграційної служби України
Присвоїти другий ранг державного службовця
ДВОЙЛЕНКУ
–
заступникові Голови Державної міграційної служби України
Присвоїти третій ранг державного службовця
КУРОЧЕНКУ
–
державному секретареві Міністерства культури та стратегічних комунікацій України
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ