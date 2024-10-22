КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 18 жовтня 2024 р.
№ 1014-р
Київ

Про присвоєння рангів державним службовцям

Відповідно до статті 39 Закону України “Про державну службу”:

Присвоїти перший ранг державного службовця

НАУМЕНКО
Наталії Миколаївні

 

 

Голові Державної міграційної служби України

Присвоїти другий ранг державного службовця

ДВОЙЛЕНКУ
Івану Володимировичу

 

 

заступникові Голови Державної міграційної служби України

 Присвоїти третій ранг державного службовця

КУРОЧЕНКУ
Олегу Івановичу

 

 

державному секретареві Міністерства культури та стратегічних комунікацій України

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ