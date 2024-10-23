За словами Прем’єра, в межах урядових енергетичних програм для бізнесу видано 2 мільярди гривень кредитних коштів

Банки кредитують бізнес у межах урядових енергетичних програм. Уже схвалено заявок на 7,9 мільярда гривень, фактично видано понад 2 мільярди гривень кредитних коштів. Зокрема, для населення схвалено кредитних коштів на понад 204 мільйони гривень. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час учорашнього урядового засідання.

«В Україні вже розпочинається опалювальний сезон. До тепла підключають об’єкти соціальної інфраструктури. Насамперед лікарні, школи, садочки. Конкретні дати подачі тепла визначаються погодними умовами, відповідно до яких влада громад ухвалює свої рішення», — зазначив глава уряду.

За словами Прем’єр-міністра, працюють усі дев’ять енергоблоків українських АЕС, покриваючи основні потреби в генерації. Україна отримує нове генераційне обладнання від партнерів.

«Робимо все, щоб узимку всі українці мали вдома світло і тепло, а підприємства працювали безперебійно», — наголосив Денис Шмигаль.

Очільник уряду подякував енергетикам, тепловикам і всім працівникам критичної інфраструктури за внесок у нашу стійкість.

Звільнитися від мінного сміття

Майже 70 мільйонів доларів допомоги та нова розмінувальна техніка від Швейцарії для піротехнічних підрозділів ДСНС. Такі підсумки Конференції з питань протимінної діяльності, яка відбулася минулого тижня в Лозанні. Як повідомив Прем’єр-міністр, Україна отримала додаткову оголошену допомогу від Канади, Нідерландів, Норвегії, Люксембургу, Латвії та інших наших партнерів. А першу спеціалізовану машину GCS200 було передано під час конференції.

«Вдячні партнерам за важливу допомогу у звільненні України від російського мінного сміття», — зазначив Денис Шмигаль.

За словами Прем’єра, Україна домовилася з Великою Британією та Швейцарією про пілотний проєкт із пріоритезації гуманітарного розмінування. Його буде реалізовано в Харківській області.

«Мета проєкту — напрацювати ефективний алгоритм, що дасть змогу очистити передусім ті землі, яких потребують люди та економіка», — зауважив очільник уряду. Він повідомив, що вже повернуто в експлуатацію 35 тисяч квадратних кілометрів земель. Амбітна мета держави — до 2033 року обстежити абсолютну більшість потенційно замінованої території.

Насичений тиждень для дипломатії

Минулий тиждень був надзвичайно продуктивним для української дипломатії. Про це нагадав Прем’єр-міністр під час урядового засідання. Насамперед ідеться про представлення Президентом Володимиром Зеленським плану перемоги України перед Європейською радою, Європарламентом, нашими партнерами з НАТО.

«Підсумком цієї роботи має стати конкретна допомога, що дасть змогу нам захистити свою свободу, спільні цінності вільного світу та наблизити справедливий мир», — наголосив Денис Шмигаль і додав, що урядова команда активно працювала не лише у Швейцарії, а й у Фінляндії. Зокрема, візит у Фінляндію дав вагомі результати, особливо в контексті прийдешньої зими.

«Перше — мали важливий діалог з керівництвом країни: Прем’єр-міністром Петтері Орпо, Президентом Александром Стуббом та спікером парламенту Юссі Халла-Ахо. Запропонували нашим фінським колегам започаткувати коаліцію цивільного захисту. У Фінляндії величезний досвід побудови укриттів, і ми будемо його максимально переймати.

Друге — поспілкувалися з фінським бізнесом, який зацікавлений інвестувати в нашу економіку. Особливо перспективними видаються галузі будівництва, енергетики, освіти, IT. Фінляндія на рівні держави всіляко заохочує підприємців до такої економічної активності.

Третє — провели тематичну конференцію щодо пункту восьмого формули миру Президента Володимира Зеленського. Ідеться про екологічну безпеку. Україна заручиться підтримкою в оцінюванні впливу війни на довкілля, а росію буде притягнуто до відповідальності за злочини. Також домовилися активізувати міжнародну співпрацю для впровадження технологій відновлення ґрунтів, флори, фауни та водних ресурсів України. Для відновлення екосистем буде розроблено спеціальний фінансовий механізм.

Четверте — Прем’єр-міністр Петтері Орпо анонсував пакет енергетичної допомоги, щоб Україна успішно пройшла цю зиму. Це широкий перелік енергетичного обладнання, якого ми потребуємо», — поінформував Денис Шмигаль. За його словами, загалом усі країни «Північно-Балтійської вісімки» планують активізувати зусилля в цьому напрямі.

Прем’єр-міністр повідомив про два важливі урядові рішення. Схвалений проєкт розпорядження Президента дасть змогу залучити від Європейського інвестиційного банку понад 17 мільйонів євро за проєктом розвитку міського транспорту України. Ці кошти підуть громадам на фінансування виплат з оновлення комунальних автопарків. А створений індустріальний парк у Чернівцях згодом згенерує майже 750 нових робочих місць у галузі переробної промисловості.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ