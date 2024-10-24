На зустрічі із Президентом України були присутні понад 200 дітей, які поїдуть на чергову зміну. Упродовж 12 днів школярі мандруватимуть містами заходу країни. Безпечними маршрутами потяг доправлятиме їх до Тернополя, Івано-Франківська, Ужгорода, Чопа, Львова та Чернівців. У цих містах діти зустрінуться з військовими, лікарями, бізнесменами, політиками й артистами, а також відвідають сучасні українські та міжнародні компанії.

Глава держави також зустрівся з учасниками попередніх змін. Спортсмени, члени Малої академії наук, лідери студентського самоврядування, випускники програми Ukrainian Global Scholars, які повернулися в Україну після навчання за кордоном, розповіли про свої враження від «Залізної зміни», досягнення, плани на майбутнє та мотивацію залишатися на батьківщині.

«У вас, мені здається, абсолютно зрозумілий шлях. І хочеться, щоб цим шляхом, хоч би які були виклики, ви йшли лише вперед. Я вам бажаю великих, маленьких — різних хвилювань у житті, бо рівне життя — воно нецікаве. І перемоги нам усім, однієї та головної!» — сказав Президент.

Окремо він наголосив, що важлива складова цього проєкту — спілкування дітей із захисниками та захисницями.

«Для них це також важливо — цей діалог та підтримка, тому що вони захищають вашу Україну, яка для вас. Вони воюють сьогодні, щоб ви жили сьогодні, завтра і в майбутньому», — зазначив глава держави. Учасників табору, який з’явився завдяки ініціативі Укрзалізниці, відбирають серед школярів, що мають досягнення в освіті, науці, спорті, мистецтві. Крім того, залучають до програми внутрішньо переміщених осіб, дітей, які втратили батьків, житло та чиї рідні захищають Україну на фронті.

«Ми показуємо їм наші красиві міста, класні українські підприємства, найкраще, що є в Україні в бізнесі, творчості, громадсько-політичному житті. І що навіть під час воєнного стану країна продовжує розвиватися. Заохочуємо їх думати про те, що вони можуть дати Україні», — розповів керівник проєкту Олександр Єгоров. Мета «Залізної зміни» — спонукати дітей пов’язувати своє майбутнє з Україною. Табір запрацював у вересні 2023 року. Відтоді його учасниками стали понад 2300 школярів. Фінансування проєкту забезпечує американський меценат Говард Баффет через свою фундацію.

Надалі ініціативу планують розширити: інтегрувати із застосунком «Мрія» та залучити до програми українських дітей, які перебувають за кордоном.

Джерело: Офіс Президента