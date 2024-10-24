Україна отримала 1,1 мільярда доларів від МВФ, а міністр Сергій Марченко зустрівся з керівництвом фонду у Вашингтоні

Міністр фінансів України Сергій Марченко зустрівся з керівництвом Міжнародного валютного фонду на полях Щорічних зборів МВФ та Групи Світового банку у місті Вашингтон, США. В обговореннях взяли участь заступники міністра фінансів Юрій Драганчук, Ольга Зикова, Світлана Воробей та урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца, а також представники НБУ та Надзвичайний і Повноважний посол України у США Оксана Маркарова.

23 жовтня до держбюджету України надійшов транш обсягом майже 1,1 мільярда доларів США (834,9 мільйона СПЗ) після успішного п’ятого перегляду програми EFF. Сергій Марченко подякував за конструктивну співпрацю, що дає змогу підтримувати стабільність фінансової системи та залучати фінансову підтримку.

Під час зустрічі з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою сторони обговорили подальшу співпрацю та фінансові потреби України наступного року.

«Від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала понад 11,3 мільярда доларів США тільки від МВФ. Ефективна співпраця з фондом — один з важелів підтримки фінансової стабільності країни в умовах війни. МВФ продовжує ефективно реагувати на потреби України. Важливим для нашої держави стало рішення про оптимізацію графіка траншів на 2025 рік, що дасть змогу залучити до державного бюджету більше коштів у межах EFF наступного року», — наголосив Сергій Марченко.

Відтепер на 2025 рік програмою МВФ EFF передбачено до 2,7 мільярда доларів США за підсумками чотирьох переглядів. Початково ця сума становила приблизно 1,8 мільярда доларів США відповідно до двох переглядів програми.

На жовтень 2024 року МВФ — третій найбільший партнер України за обсягом спрямованої фінансової допомоги (після ЄС та США).

За 19 місяців функціонування програми Механізму розширеного фінансування Україна успішно завершила вже п’ять переглядів — уперше за історію співпраці з МВФ. Це дало змогу залучити майже 8,7 мільярда доларів США з передбачених програмою 15,6 мільярда.

Крісталіна Георгієва запевнила, що фонд і надалі всебічно підтримуватиме Україну.

Разом із заступницею директора-розпорядника МВФ Гітою Гопінат та директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером сторони обговорили основні показники проєкту держбюжету-2025, ключові макропоказники та потреби в зовнішньому фінансуванні на наступний рік.

Також команда Мінфіну зустрілася з керівником місії МВФ в Україні Гевіном Греєм та експертами фонду. Сергій Марченко розповів про проєкт уже третього в умовах воєнного стану державного бюджету та його пріоритети.

«Безпека та оборона залишається безперечним пріоритетом бюджету на 2025 рік і є найбільшою статтею видатків. Також важливе завдання — своєчасне забезпечення громадян соціальними послугами та допомогою. У цьому нам необхідна підтримка міжнародних партнерів. Потребу в зовнішньому фінансуванні на наступний рік оцінюють у приблизно 38,4 мільярда доларів США», — зазначив міністр фінансів. Усі ключові параметри бюджету визначено за підсумками активних обговорень із представниками МВФ у межах роботи місії фонду щодо п’ятого перегляду програми. Сторони погодилися щодо потреби зміцнення внутрішньої фінансової спроможності України для ефективного реагування на значні виклики, спричинені повномасштабною війною.

Джерело: Міністерство фінансів