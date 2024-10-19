Президент Володимир Зеленський у Брюсселі представив план перемоги та провів зустрічі з керівниками провідних інституцій

План перемоги — документ, реалізація якого посилить Україну військово та геополітично й дасть українському народові визначеність і впевненість у майбутньому. Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час пресконференції в Брюсселі. Глава держави зазначив, що перший пункт плану — запрошення в НАТО. Це не означає членства, але є ознакою того, що Україна не наодинці та обов’язково стане членом Альянсу.

«Це про те, як можна посилювати людей не лише зброєю, а й упевненістю, визначеністю. Що буде завтра з ними, їхньою країною, містом, селом, родиною, дітьми, у якій країні вони житимуть після війни», — сказав Володимир Зеленський.

На думку Президента, якщо світ не підтримає Україну в цьому, це буде великою помилкою та привілеєм для росії.

«Запрошення в НАТО — це саме превентивний крок: показати, що не путін змінює курс усього світу, а навпаки, весь світ готовий змінювати того чи того агресора, який починає жити поза світовими правилами», — наголосив глава держави.

Володимир Зеленський зазначив, що більшість країн — членів ЄС, чиї лідери виступили під час засідання Європейської ради, висловили підтримку плану перемоги.

«Я радий, що вони почули від мене деякі деталі, що наші команди працюватимуть далі», — додав він.

За словами Президента, план перемоги — міст до другого Саміту миру, де Україна має бути представлена з максимально сильною позицією.

Лідерство ЄС — підтримка та єдність

У Брюсселі Президент Володимир Зеленський зустрівся із Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

«Для мене дуже важливо поділитися нашим планом перемоги з усіма лідерами, які допомагали нам із самого початку повномасштабної війни. Наш план про те, як посилити Україну, щоб вона була готовою до дипломатії», — сказав Володимир Зеленський.

Серед інших питань, які обговорили під час зустрічі, — прогрес у реалізації формули миру, подальша оборонна підтримка від Євросоюзу, а також забезпечення стійкості української економіки та фінансової системи. Зокрема, Україна очікує, що до кінця цього місяця буде реалізовано рішення в межах ініціативи G7 щодо 35 мільярдів євро коштом доходів від заморожених російських активів.

«Потрібно знайти правильний механізм, щоб ми отримали ці кошти так швидко, як це можливо», — зазначив Президент.

Глава держави також наголосив, що Україна готова максимально швидко рухатися в переговорному процесі щодо членства в ЄС і прискорити узгодження свого законодавства з нормами Євросоюзу.

Ще одна тема переговорів — посилення санкцій проти рф та її спільників. Володимир Зеленський зазначив, що необхідно продовжувати боротися з обходом санкцій через треті країни та робити сильні кроки щодо ключових секторів економіки рф і тіньового флоту.

Шарль Мішель наголосив, що ЄС стоятиме на боці України стільки, скільки буде потрібно.

«Ми знаємо, що вам потрібно більше підтримки — військової та фінансової. Якнайшвидше. Тому ми говоритимемо про те, як можемо прискорити й докласти більше зусиль для негайної підтримки українців», — сказав Президент Європейської ради.

Президент України представив план перемоги на засіданні Європейської ради. Він подякував усім лідерам ЄС і їхнім країнам за підтримку та єдність.

«Разом ми врятували тисячі українських життів і довели, що війна в Європі не піде на користь агресору. Разом ми маємо зупинити цю війну. Разом ми маємо забезпечити умови для такого миру, який потрібен нам, українцям, вашим народам і всій Європі», — сказав Президент.

Глава держави представив кожен із п’яти пунктів плану перемоги й закликав лідерів європейських країн його підтримати, щоб запобігти намірам росії продовжувати агресію. За його словами, єдність, тиск на росію та посилення України — запорука завершення війни так, щоб рф більше ніколи не почала її.

«План перемоги — це місток до успішного проведення другого Саміту миру. Ви можете допомогти реалізувати це. І це захистить не лише Україну, а й країни Балтії, і Скандинавію, і Польщу, і Балкани — інших, інші регіони, інших партнерів, на яких росія націлилася», — додав Президент.

Сильний голос Європарламенту

Володимир Зеленський відвідав Європейський парламент, де провів переговори із Президентом Робертою Мецолою та зустрівся з головами й співголовами політичних груп. Глава держави відзначив особисте лідерство Роберти Мецоли та сильний голос Європарламенту на підтримку України в боротьбі з російською агресією, а також на шляху до ЄС.

«Вдячний кожному євродепутату за підтримку нашої держави. Розраховую на подальше лідерство Європарламенту в наданні Україні необхідної допомоги для прискорення перемоги над російським терором та у процесі інтеграції в ЄС», — наголосив він.

Окремо Володимир Зеленський подякував за всі резолюції Європарламенту на підтримку України, зокрема недавні — щодо невідкладного зняття обмежень на застосування західної зброї проти легітимних військових цілей на території рф.

Крім того, Україна очікує від Європейського парламенту сильної резолюції до 1000-го дня з початку повномасштабної російської агресії.

Президент зазначив, що Україна розраховує на те, що найближчим часом Європарламент схвалить акт про надання 35 мільярдів євро коштом доходів від заморожених російських активів.

Заслуговуємо стати 33-ми

У Брюсселі Президент України зустрівся з Генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу Марком Рютте та разом з очільником Міністерства оборони Рустемом Умєровим узяв участь у засіданні Ради Україна — НАТО, яке відбулося на рівні міністрів оборони. На ньому обговорили кроки, які дадуть українцям більше захисту та безпеки.

Це вже третя зустріч Володимира Зеленського з Марком Рютте з моменту його вступу на посаду Генерального секретаря НАТО. За словами Президента, це свідчить про високий рівень відносин між Україною та Альянсом.

«Україна справді заслуговує стати 33-м членом НАТО одного дня, і тому ми зробимо все, щоб це сталося. Тому перший пункт плану перемоги — це запрошення до НАТО. Українці продемонстрували, що ми здатні захистити спільні цінності», — заявив глава держави.

За його словами, саме запрошення України до Альянсу посилить країну дипломатично та наблизить до реального і справедливого миру.

«Було б неправильно політично залишити Україну поза межами Альянсу, коли на практиці Україна вже є частиною НАТО», — зазначив Президент.

Володимир Зеленський також подякував партнерам — членам Альянсу, які допомагають розвивати українське оборонне виробництво, відбудовувати об’єкти критичної інфраструктури та надають військову допомогу.

«Ми розраховуємо на готовність членів НАТО до наступного саміту НАТО в Гаазі забезпечити вже оголошену ними фінансову допомогу Україні на загальну суму 40 мільярдів євро», — додав глава держави.

Марк Рютте зазначив, що країни — члени НАТО в першій половині цього року надали Україні 20,9 мільярда доларів військової допомоги.

«Протягом останніх трьох тижнів я говорив з усіма союзниками. Є абсолютна єдність. Ми докладемо всіх зусиль, щоб Україна отримала все необхідне для захисту від росії. Ми продовжуватимемо це робити», — сказав Генсек НАТО.

За його словами, ця війна показала, що нестабільність у Європі може мати далекосяжні наслідки для всього світу.

«Китай став вирішальним чинником, що сприяє росії у війні проти України. І він не може й надалі підживлювати найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни без того, щоб це не вплинуло на його інтереси та репутацію. Іран і Північна Корея заправляють російську військову машину ракетами й безпілотниками в обмін на підтримку їхньої військової промисловості. Тому ми повинні чітко оцінювати виклики, що стоять перед нами», — наголосив Марк Рютте.

У Брюсселі Президент Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Грецької Республіки Кіріакос Міцотакіс підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки.

Володимир Зеленський разом з міністром закордонних справ Бельгії Хаджею Лабіб відвідав військовий госпіталь, де лікуються українські захисники. Глава держави провідав військових, яким із початку вересня надають допомогу в опіковому центрі. Вони зазнали мінно-вибухових травм та опіків ІІ—ІІІ ступенів, захищаючи Україну на Донеччині. Зараз їхній стан задовільний. Воїни щодня проходять курс інтенсивної терапії. Президент поспілкувався з військовими, подякував за захист України та відзначив їх державними нагородами. Володимир Зеленський також подякував Бельгії та окремо бельгійським лікарям за те, що вони рятують життя українських захисників.

Джерело: Офіс Президента