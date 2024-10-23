Про це міністр оборони США Ллойд Остін повідомив під час зустрічі із Президентом Володимиром Зеленським у Києві. До цього пакета увійдуть боєприпаси, військова техніка та озброєння. Міністр запевнив, що підтримка в межах безпекової угоди між США та Україною триватиме.

Володимир Зеленський подякував за цей пакет військової допомоги та всю підтримку від США із самого початку повномасштабного російського вторгнення.

«Дякую американському народові та Президентові Байдену, а також за двопартійну підтримку: ми дуже цінуємо те, що зроблено від початку цієї війни. Дякую за останню зустріч у Брюсселі на платформі Ради Україна — НАТО. Це була можливість побудувати прямий діалог із міністрами оборони країн-союзників, а після цього відбулася сильна зустріч на рівні міністрів оборони G7», — сказав глава держави. Він зазначив, що під час нещодавньої телефонної розмови із Джозефом Байденом обговорив план перемоги, підготовку до зимового періоду, спроможності української ППО та можливості для її посилення.

Серед головних питань, які обговорили під час зустрічі, — дозвіл на застосування далекобійної зброї по російських військових об’єктах і нарощування виробництва ударних дронів та крилатих ракет, а також артилерійських снарядів і засобів ППО. Також порушували питання довкола планів зі скликання невдовзі нової зустрічі у форматі «Рамштайн» на рівні глав держав. Окремо було приділено увагу важливості продовження чіткої координаційної роботи з міжнародними партнерами для надання безпекової допомогиУкраїні.

Про підтримку України в боротьбі за свободу та незалежність від Сполучених Штатів Америки повідомив міністр оборони Рустем Умєров після переговорів з міністром оборони США Ллойдом Остіном, що відбулися у Києві.«Щиро вдячний американському народові, уряду та особисто панові Остіну за непохитну підтримку. Оголошений новий пакет допомоги забезпечить наші Сили оборони боєприпасами для артилерії, військовою технікою та озброєнням, що істотно підсилить наші оборонні спроможності», — зазначив Рустем Умєров.Під час переговорів сторони обговорили реалізацію плану перемоги Президента Володимира Зеленського, який передбачає ефективне досягнення оперативних та стратегічних цілей України.Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поінформував Ллойда Остіна про оперативну ситуацію на фронті. Командувачі ЗСУ надали детальну інформацію про поточний стан та перспективи розвитку Сухопутних військ, Повітряних та Військово-Морських сил. Окремо обговорювали перспективи співпраці в оборонній промисловості, зокрема можливості залучення американських інвестицій у спільні проєкти з розвитку українського оборонно-промислового комплексу.

Джерело: Офіс Президента

Міністерство оборони