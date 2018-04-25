Уряд запроваджує фундаментальні зміни у країні, одна з яких — реформа державного управління. Вона покликана переформатувати структуру керівництва державою та запровадити нові підходи, здатні дати поштовх суспільству до успішного розвитку. І на цьому шляху уряд очікує не стільки допомоги, скільки бажання долучитися до спільної роботи й зміцнювати Україну разом усім небайдужим її громадянам.

Ця позиція, озвучена Прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом, стала головною ідеєю його зустрічі з професором Френсісом Фукуямою, який прибув до нашої столиці для презентації своїх напрацювань у галузі реформи державної служби.

«Ми обговорюємо питання державної служби. Його завжди політизували, чиновникам не вистачало прозорості. Якість послуг і рішень завжди була не зовсім професійною, м’яко кажучи, — не приховував правди Володимир Гройсман. — Суспільство не до кінця розуміє, що таке реформа держслужби. Як це відчути? Реформа означає, що прийшли люди, які можуть якісно ухвалювати рішення й надавати послуги. Тож ми почали змінювати систему управління державою».

Певні результати перетворень уже можна спостерігати. Досвід цей різний, але його набуто в процесі реформ, тож він за будь-яких умов стане у пригоді.

«Нова якість — це те, чого потребують українці. Вони бачитимуть результат. І плюси досвіду маємо примножити, а недоліки викреслювати з порядку денного нашої роботи», — цитує слова Володимира Гройсмана департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Прем’єр позитивно поставився до нових проектів, які реалізують у межах цієї реформи. Серед них ідея вдосконалення державної служби спільно з асоціацією «Професійний уряд» та Київською школою економіки за підтримки професора Стенфордського університету Френсіса Фукуями.

«Не треба допомагати уряду. Треба приходити в уряд і працювати, щоб зрушити машину державної служби, — переконує Володимир Гройсман. — Наша мета полягає в тому, щоб зробити сильну країну із сильною демократією, сильною економікою, сильною судовою системою. Таке завдання має стати тим, заради чого ми робимо свою справу».

Професор Фукуяма підкреслив, що Україна перебуває на передовій розбудови демократії: «Сучасна, професійна, неупереджена державна служба — це той напрям, який не одержав свого часу належної уваги, але нині в Україні є лідери, готові впроваджувати зміни».

Про перебіг усіх зустрічей та їх підсумки Володимир Гройсман оперативно інформує на своїй сторінці у Фейсбук. Щоб громадяни більше дізналися про суть процесів, на які впливає реформа державної служби, та усвідомили її актуальність, Прем’єр анонсував початок нового проекту «Цикл зворотного зв’язку державної служби». «Нас підтримує вчений зі світовим ім’ям професор Френсіс Фукуяма», — написав глава уряду.

Під час зустрічі у присутності Володимира Гройсмана було підписано меморандум про започаткування цього проекту. Сторонами документа виступили Секретаріат Кабінету Міністрів, асоціація «Професійний уряд» (PGA), Центр з питань демократії, розвитку та верховенства права в Стенфордському університеті (СDDRL) і Київська школа економіки (КSE). Завдання проекту полягає в підвищенні ефективності державної служби та зміцненні спроможності вітчизняного уряду забезпечувати розвиток України. Проект уже не перший у співпраці між асоціацією «Професійний уряд» та Секретаріатом Кабміну. Торік у травні сторони домовилися спільно працювати передусім над популяризацією інноваційних підходів поліпшення роботи державних службовців.

Асоціація «Професійний уряд» об’єднала понад три тисячі молодих українців, які навчалися в найкращих університетах Європи та США і повернулися будувати нову Україну.

До слова, на сторінці Прем’єра у Фейсбуці цікаво читати не лише його дописи, а й коментарі користувачів. Вони доволі суперечливі, різнопланові, але всі заслуговують на увагу, вивчення й висновки. Наведемо кілька показових: «Треба долучати до державної служби молодь! Нехай вони недосвідчені, але амбіційні й чесні. У них ще є честь і совість».

Відзначаючи прихід у владу нових кадрів, інший дописувач нарікає на їхні ледачкуватість і вайлуватість. Причину Тетяна Альохіна (так назвалася дописувачка) вбачає у соціальному походженні молодих фахівців, чиї батьки — переважно впливові люди. У будь-якому разі, в таких дискусіях народжується істина, об’єктивність і професійне ставлення до дорученої справи, до чого, власне, й закликає глава уряду.

Саме так непросто й досягають високої спроможності держави. Вона, на думку професора Стенфордського університету, полягає в розвитку людського капіталу. Інтелектуальний капітал, навчання, підготовка, експертиза, фаховість, розуміння професійного служіння — саме це визначатиме, наскільки ефективною буде державна служба. «Ви маєте скористатися можливостями, які безпосередньо зараз відкриваються перед вами», — закликає нас Френсіс Фукуяма.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»