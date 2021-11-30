Головна мета Міністерства цифрової трансформації — побудувати найзручнішу у світі державу, де будь-яку послугу можна буде отримати онлайн. Уже нині кількість унікальних користувачів застосунку «Дія» становить 11 мільйонів осіб. Вона зросла удвічі лише за останні пів року. А кількість послуг, які тут можна отримати, становить понад 70. Про це розповів віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час презентації Online Summit.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна поінформувала, що відтепер оформити субсидії, призначити або перерахувати пенсії, отримати довідку про страховий і трудовий стаж усі охочі зможуть не лише відвідавши держустанови особисто, а й онлайн у «Дії».

Соціальні послуги щороку отримують 10 мільйонів українців. А установи, що їх надають, приймають до 18 мільйонів паперових заяв. Отже, завдяки цифровізації маємо змогу зберегти близько 270 мільйонів аркушів, або 1300 тонн паперу на рік.

Субсидії ЖКГ

Оформлення субсидії — друга за популярністю державна послуга в Україні. Цією державною допомогою користуються понад 2,7 мільйона співгромадян. І якщо раніше людині, яка хоче її отримати, доводилося особисто завітати до ЦНАПу, заповнювати заяву, надавати чимало довідок з 14 різних державних установ або ж навіть їхати із села до райцентру, то нині це можна буде зробити за 15—30 хвилин, заповнивши у «Дії» нескладну анкету й засвідчивши її своїм кваліфікованим електронним підписом (КЕП). Зробити це можна у зручний для користувача час. Заява автоматично надійде до органів соцзахисту. Решта необхідних для цього документів після авторизації на порталі підтягнеться автоматично. А ті, яких там, можливо, ще немає, можна власноруч відсканувати й додати в електронному вигляді. Субсидія на більшість видів послуг ЖКГ буде продовжуватися автоматично, якщо у користувача протягом року нічого не змінилося.

Оформлення й перерахунок пенсії

Очільниця Мінсоцполітики зауважила, що, за даними Пенсійного фонду, щороку 400 тисяч українців оформлюють пенсію, а майже 900 тисяч подають заяву на її перерахунок. І якщо раніше літнім людям доводилося витрачати на це чимало сил і часу, то нині більшість із них користуються особистим кабінетом на порталі Пенсійного фонду. Таких користувачів зареєстровано 6,5 мільйона і 1,5 мільйона з них — пенсіонери, а 5 мільйонів — ті, хто прагне подбати про пенсію заздалегідь.

«Тепер усе це можна зробити на порталі «Дія», не витрачаючи жодної хвилини в чергах і не наражаючи своє здоров’я на небезпеку в ці непрості часи пандемії. Заповнюєте анкету, завантажуєте необхідні документи й надсилаєте заявку. Процес максимально автоматизований, щоб кожен міг це зробити. Ми скоротили кількість документів, полів для заповнення та час на очікування. Користувачеві слід лише обрати, який вид пенсії він хоче отримувати та в який спосіб — на банківську карту чи у відділенні пошти. Далі заявка потрапить на розгляд до фахівців Пенсійного фонду автоматично», — пояснила Марина Лазебна.

Довідки про стаж

Те саме стосується й довідок ОК-5 та ОК-7 — про трудовий і страховий стаж, яких щороку видають близько 3 мільйонів. Потрібні вони під час прийняття на роботу, призначення пенсії, оформлення листка із тимчасової непрацездатності, призначення допомоги з безробіття тощо. Тепер їх можна згенерувати на порталі «Дія». Як і витяг з Реєстру застрахованих осіб і довідки про доходи пенсіонера. Кілька кліків — і ви отримаєте всю актуальну інформацію. Усі необхідні додаткові документи підтягнуться автоматично. Довідки швидко сформуються й надійдуть на вказану користувачем електрон-ну пошту.

Міністр наголосила, що наступним амбітним завданням Мінсоцполітики та Мінцифри визначили для себе увійти у 2022-й з уже наповненим Соціальним реєстром, де зберігатиметься вся актуальна інформація про понад 22 мільйони українців. Упорядкована й цифровізована, вона стане потужним антикорупційним інструментом. Адже все відбуватиметься автоматично, що запобігає помилкам і впливу людського чинника.

Партнери Мінцифри презентували програму доступності й безбар’єрності, створену за міжнародними стандартами й напрацюваннями. Адже цифрові сервіси мають стати максимально доступними для всіх, зокрема й для людей з інвалідністю, яких нині у нас понад 3 мільйони.

«Цифровий розвиток не може бути доступним лише для когось одного. Усе, що ми робимо, має бути зручним і максимально доступним для кожного», — зазначив Михайло Федоров. Серед сервісів, які Мінцифри планує запровадити найближчим часом, — онлайн-сповіщення про перегляд кредитної історії, судові засідання й виконавчі провадження. А ще в «Дії» можна буде у кілька кліків отримати довідку про несудимість.

Уже 10 мільйонів українців згенерували з липня ковідні сертифікати. 500 тисяч ФОПів зареєстровано — це понад 50% усіх зареєстрованих останнім часом бізнесів. Мета — всі послуги мають надавалися онлайн 24/7. Усі документи можна перевірити через камеру власного смартфона. Сплата податків онлайн. І це сотні мільйонів гривень, які перерахували у такий спосіб. Далі буде.