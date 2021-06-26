Десятиліття тому, 20 червня 2011 року, відносини між Китаєм та Україною перейшли від дружніх на принципово новий рівень стратегічного партнерства. Україна стала першою державою в Центральній та Східній Європі, що встановила з Китаєм відносини стратегічного партнерства.

За ці десять років і в Китаї, і в Україні, загалом у регіоні та всьому світі відбулися величезні зміни, але двосторонні відносини стратегічного партнерства і ділове співробітництво між двома країнами витримали випробування ними. Сторони зберігали стабільний і здоровий розвиток. Китай уже два роки поспіль — найбільший торговельний партнер України, а зараз і перша країна за обсягами імпорту української продукції, і перша країна за обсягами експорту продукції в Україну. 2020 року обсяг двосторонньої торгівлі сягнув рекордного показника в 15,4 мільярда доларів США. Обсяги українського експорту до Китаю також значно зросли — від 2,2 мільярда доларів у 2011 році до 7,8 у 2020-му. Дедалі більше якісної української продукції, особливо сільськогосподарської та продуктів харчування, здобуває популярність на ринку Китаю.

Український ринок для китайських підприємств також дуже привабливий. Торік загальна вартість нових угод на підрядні роботи, підписані китайськими підприємствами в Україні, становила 2,1 мільярда доларів США. Порівняно з тим, що було 10 років тому, цей показник зріс більш ніж удесятеро. Такі провідні підприємства Китаю як Huawei, ZTE, Lenovo та інші вже довгий час освоюють український ринок. Навіть вони в Україні зазнавали економічних труднощів, але твердо обстоювали свою діяльність, досягли непоганих результатів, зробили великий внесок у розвиток галузі цифрових технологій для України.

Компанія Xiaomi та інші китайські інноваційні компанії побутової електроніки завдяки високій якості своєї продукції та помірним цінам популярні в українських споживачів. У містах і селах частіше можна побачити автомобілі й сільськогосподарську техніку китайських брендів, а відгуки про них дедалі кращі. Більше українських споживачів звикають купувати китайську продукцію високої якості й за помірною ціною на платформі міжнародної електронної торгівлі AliExpress від корпорації Alibaba.

Туристів буде більше

Розвиток ділової співпраці активізував піднесення гуманітарного обміну між двома країнами. За 10 років кількість відкритих в Україні Інститутів Конфуція та Класів Конфуція з трьох зросла до восьми, дедалі більше українців обирають вивчення китайської мови як важливий інструмент ознайомлення та співпраці з Китаєм, постійно зростає інтерес до китайської культури. Водночас китайський народ цікавиться Україною. До пандемії кількість туристів із Китаю зростала щороку. І віримо, що після пандемії їх в Україні буде ще більше.

За десять років українсько-китайських відносин стратегічного партнерства розвиток взаємовигідної співпраці отримав великий стимул. У чому таємниця?

По-перше, велика увага та провідна роль керівництва обох країн. Взаємна політична довіра — наріжний камінь розвитку відносин. Протягом десяти років керівники обох країн на високому рівні підтримували традиції дружніх стосунків. На всі важливі свята лідери обох країн обмінювалися листами-привітаннями. Після спалаху пандемії коронавірусної хвороби одразу в переписці вони висловили взаємну підтримку й тверді наміри спільними зусиллями подолати тимчасові труднощі.

Керівники України також приділяють велику увагу міждержавним відносинам. Так Президент Володимир Зеленський вже двічі підписував укази про запровадження тимчасового безвізового режиму для громадян Китаю. Завдяки спільним зусиллям вищого керівництва було зміцнено політичну основу двосторонніх відносин.

По-друге, стимулююча роль механізмів міжурядового співробітництва. Для керівництва та планування процесу співробітництва створено міжурядову комісію на рівні віцепрем’єр-міністрів, що має у своєму складі кілька підкомісій: з питань торговельно-економічної співпраці; з питань співробітництва в галузях сільського господарства, медицини, культури, освіти; з питань науково-технічного співробітництва.

Підкомісіями керують компетентні відомства, до їхньої роботи залучають фахівців різних галузей. Так вивчають і пропонують найкращі проєкти, створюють відповідні механізми управління й забезпечення. Під керівництвом Міжурядової комісії обидві сторони підписали багато важливих документів. Зокрема «План співробітництва між урядом Китайської Народної Республіки та урядом України у спільній розбудові економічного поясу Шовкового шляху та Морського Шовкового шляху ХХІ століття», «План співробітництва зі спільної розбудови ініціативи «Один пояс, один шлях», «Угоду про торговельно-економічне співробітництво між урядами Китаю та України».

Підписання цих документів стало великим імпульсом у розвитку ділової співпраці наших країн. Крім цього, плідні контакти підтримують міністри закордонних справ, які своєчасно обговорюють важливі питання розвитку двосторонніх відносин.

По-третє, Україна одна з перших відгукнулася та взяла активну участь у створенні ініціативи «Один пояс, один шлях». Це дало змогу поступово продемонструвати переваги взаємодоповненості двох країн в економічній сфері: в Китаї є потужні виробничі ланцюжки й можливості експорту по всьому світу; Україна своєю чергою має значні ресурси наземного, морського, повітряного транспорту між Європою та Азією, регулярні рейси вантажного потяга Китай — Європа вже прямують і до України.

Китай — це величезний споживчий ринок з населенням 1,4 мільярда, з них понад 400 мільйонів мають гідний середній дохід. Ініціатива «Один пояс, один шлях» надала ще більше можливостей для експорту українських високоякісних товарів до Китаю. Китай зараз світовий загальновизнаний «інфраструктурний маяк», тут є технології та потужності, а Україна розгортає широкомасштабну розбудову інфраструктури. Обидві країни мають неабияке бажання й спроможність до співпраці. Китайські підприємства в Україні завершили певні інфраструктурні проєкти, особливо успішними виявилися реалізація днопоглиблювальних робіт у двох портах Одеси й проєкт сонячної електростанції в Нікополі. У Китаї стрімко розвивається науково-технічна сфера, а в Україні є чудова науково-технічна база, тому двостороння співпраця у цьому напрямі має широкі перспективи.

По-четверте, обидві країни мають дуже багато спільних цінностей у питаннях життя людей, спільної долі й перспектив людства. Хоч Китай і Україну розділяють тисячі кілометрів, але народи двох країн у своїй історії пережили безліч труднощів, здолали багато перешкод. Це народи, що надзвичайно цінують національну незалежність, суверенітет, державну цілісність, свободу й рівність. Вони гаряче люблять мир, цінують свої родини, розуміють, що щастя й добробут здобувають лише наполегливою працею.

Конкретність і визначеність

У боротьбі з пандемією коронавірусної хвороби Китай та Україна на перше місце поставили життя й безпеку людей. Коли пандемія спалахнула в Україні, китайська сторона, долаючи власні труднощі, багаторазово організовувала обмін досвідом між медиками онлайн, надавала Україні матеріальну допомогу та матеріальні засоби: захисні маски, захисні костюми, дихальні апарати, а також великі партії вакцини. Китай став країною, від якої Україна отримала найбільшу кількість вакцин.

Перспективи розвитку українсько-китайських відносин блискучі, шлях співробітництва дуже широкий. У Китаї є давній вислів: «Той, хто досягає успіху, корисний усім».

Китай — це велика країна, що бере на себе відповідальність, бажає посилювати співпрацю з усіма країнами світу, спільно користуватися вигодами розвитку, спільно планувати перспективи розвитку, але ніколи не нав’язує політичних умов. Невтручання у внутрішні справи — один з базових принципів дипломатії Китаю і його найурочистіша обіцянка. Китай ніколи не використовуватиме зовнішню допомогу й взаємовигідне партнерство як інструмент чи привід для втручання у внутрішні справи інших держав. Китай завжди розвиватиме двосторонні відносини з Україною на основі принципів рівності та взаємної вигоди.

Україна завжди підтримувала Китай у питаннях, що стосуються його суверенітету та інших основ­них інтересів. Така позитивна взаємодія двох сторін значною мірою забезпечить стабільність політичних відносин.

Перспективи розвитку Китаю надають невичерпний потенціал для співпраці. Для уряду Китаю найважливіша мета — підвищення рівня життя всього народу. Так, кількість населення із середнім рівнем доходів і надалі зростатиме. Китай стане ринком ресурсів і споживчим ринком з найбільшим потенціалом у світі. Прогнозують, що наступні 10 років загальна сума імпорту перевищить 22 трильйони доларів. Така висока доля ринку надає величезний простір для українського експорту в Китай.

Перспективне десятиліття

2021-й у Китаї — перший рік реалізації Чотирнадцятого п’ятирічного плану й програми довгострокових цілей на 2035 рік. Китай твердо дотримуватиметься концепції нового розвитку, де внутрішня економічна циркуляція виступатиме основ­ною силою, а внутрішня та зовнішня економічні циркуляції взаємно сприятимуть одна одній. Китай зі ще більшим розмахом поглиблюватиме реформи, твердо реалізовуватиме ще масштабнішу й глибшу відкритість зовнішньому світу, що охоп­люватиме дедалі більше напрямів, просуватиме лібералізацію та сприяння торгівлі та інвестиціям. Ці чинники зможуть надати максимальну визначеність і невичерпні рушійні сили не лише для власного розвитку, а й для співпраці з іншими країнами, зокрема з Україною.

А кращі умови для пересування людей та капіталів зможуть надати ще більше можливостей для спів­праці. Зараз наші уряди просувають інфраструктурне партнерство. І в аспекті міжнародного фінансування українських важливих будівельних проєктів буде ще кращий вибір. Обидві сторони активно вивчають питання подальшого спрощення взаємних поїздок громадян. І після завершення пандемії громадяни Китаю неодмінно приїдуть в Україну, а витрачені ними кошти стануть важливою рушійною силою економічного розвитку України.

Цьогоріч виповнюється 30 років Незалежності України. Конфуцій казав: «У тридцять років людина стає на ноги». За ці роки Україна пройшла непростий шлях боротьби, досягла великих успіхів у розвитку. Влада демонструє рішучість у просуванні реформ.

Тож хочу щиро привітати народ України з величезними успіхами, побажати безперервного процвітання, щастя та здоров’я народу України.

Фань СЯНЬЖУН,

Надзвичайний і Повноважний посол Китаю в Україні,

для «Урядового кур’єра»