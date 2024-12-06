Крім реформи будівельної галузі вони також слугуватимуть ефективному впровадженню житлової політики та дієвих планів комплексного відновлення

Представники Міністерства розвитку громад та територій, Міністерства цифрової трансформації, інших державних структур та профільних будівельних спільнот, залучених у реформування будівельної галузі, а також представники міжнародних партнерів взяли участь у заході «Цифровізація містобудівної діяльності в Україні. Поточний стан і наступні кроки для прозорого відновлення».

Під час обговорення цифрових сервісів у містобудуванні віцепрем’єр-міністр — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба наголосив, що крім реформи будівельної галузі цифрові сервіси слугуватимуть ефективному впровадженню зокрема житлової політики, дієвих планів комплексного відновлення.

«Міністерство розвитку громад та територій зосереджує значні зусилля на комплексному розвитку регіонів з додатковим фокусом на відбудові житла для внутрішньо переміщених осіб, будівництві соціальної та критичної інфраструктури. Тому коли говоримо про важливість цифровізації містобудування, йдеться і про вплив цифровізації на інші процеси, від яких залежить прозоре та підзвітне відновлення тепер і в повоєнні часи. Про зміцнення спроможності та ролі громад у процесі реалізації проєктів відбудови, розподілі фінансових ресурсів та впровадженні реформ. Адже автоматизація процесів, створені системи та реєстри мають не лише антикорупційний ефект і роблять роботу прозорою, а й дають змогу фізичним і юридичним особам в автоматичному режимі отримувати комплексні послуги», — сказавОлексій Кулеба.

«Команда Мінцифри займається цифровізацією будівельної галузі протягом останніх п’яти років. Ми запровадили Єдину державну електронну систему у сфері будівництва, якою вже скористалися понад 1,5 мільйона українців. Система дала змогу цифровізувати галузь, запровадити електронні послуги та прибрати корупційні ризики. Крім цього, вже в умовах повномасштабної війни створили Реєстр пошкодженого та зруйнованого майна, який дав змогу започаткувати унікальну послугу «єВідновлення». Тож запровадження Містобудівного кадастру — наступний логічний крок у цифровізації галузі будівництва та подальшій прозорій відбудові», — зазначиввіцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Джулі А. Конен, директорка Місії USAID в Україні, уточнила: «За підтримки Сполучених Штатів Україна оцифровує та модернізує свою систему будівництва та містобудування, впроваджує реформи, спрямовані на подолання корупції та впорядкування процесів розвитку. Містобудівний кадастр на державному рівні — ключове досягнення в цих зусиллях. Це нововведення — більш ніж просто інструмент. Це сигнал громадянам і забудовникам, що правила справедливі, зрозумілі й такі, що підлягають виконанню».

Стефан Коссофф, директор з програм розвитку Посольства Великої Британії в Україні, підкреслив: «Наша підтримка вже сприяла значному прогресу в диджиталізації будівельного сектору. Наприклад, Єдина державна електронна система у сфері будівництва працює вже чотири роки. Це підкріплюється зусиллями для впровадження Єдиного державного реєстру адміністративно-територіальних одиниць, Єдиного державного реєстру адрес, Реєстру будівель та споруд. Ці ініціативи дадуть змогу поліпшити функціонування всієї будівельної галузі, автоматизувати процеси й усунути зайві бюрократичні бар’єри, що надзвичайно важливо для відновлення країни».

На заході було представлено Містобудівний кадастр на державному рівні (МКБД), анонсовано Електронну систему ціноутворення (ЕСЦ), а також підбито підсумки наповнення Єдиного державного реєстру адрес (ЄДРА).

Цифровізація — запорука прозорості, підзвітності та пришвидшення всіх процесів з відбудови, без якої неможливе повоєнне відновлення. Саме тому проєкт «Підтримка цифрової трансформації» / DTA, що фінансують USAID та UК Dev, системно підтримує цифрові проєкти для трансформації галузей.

Джерело: Міністерство розвитку громад та територій