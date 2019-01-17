Найактуальнішою проблемою в нашій країні є підвищення ефективності системи пенсійного забезпечення. Як одна з її складових —поліпшення якості обслуговування громадян. Пенсійний фонд України (Фонд) для вирішення цього завдання запроваджує сучасні сервіси та можливості.

Основою інноваційних змін став модернізований Реєстр застрахованих осіб, який адмініструє Фонд. У цьому реєстрі на кожного працюючого та пенсіонера заведена індивідуальна облікова картка, в якій відображена вся інформація про заробітну плату людини та різні соціальні виплати, з яких сплачено страхові внески, страховий стаж, розмір пенсії тощо.

Така інформація міститься на Веб-порталі електронних послуг Фонду. До нових сервісів обслуговування громадян належить також надання електронних документів з підтвердженням QR-кодом та комунікація з громадянами через sms-повідомлення, за допомогою якого Фонд інформує про всі зміни, які відбуваються в пенсійній справі.

Урядовим контактним центром у серпні 2018 року було проведено дослідження шляхом опитування громадян, які звертаються на урядову «гарячу лінію». Мета дослідження — з’ясувати ступінь інформованості населення стосовно інновацій у системі пенсійного забезпечення, виявити думки опитаних щодо електронних сервісів Фонду, зокрема Веб-порталу, проаналізувати, як респонденти оцінюють якість обслуговування працівниками Фонду. Аналіз результатів показав,що впровадження Фондом нових сервісів має помітний попит у населення. Лише 15,5% громадян відповіли, що зовсім не цікавились даною тематикою. Про найвідоміше (на момент опитування) нововведення — можливість отримати консультацію через Контакт-центр Фонду знали 39,2% респондентів. Проте, потреба в інформації у населення не задоволена належним чином.

Водночас, опитані в цілому схвально сприймають як роботу фахівців у територіальних управліннях Фонду, так і функціонал та наповнення оновленого Веб-порталу, хоча відзначається певна кількість критичних відгуків, зокрема, стосовно великих черг у територіальних управліннях. Цю проблему саме і покликані вирішити впроваджувані Фондом дистанційні електронні сервіси, однак, на момент опитування порівняно невисока (7,6%) частка респондентів скористалися наданими можливостями.

Щодо звернень на урядову «гарячу лінію» з питань пенсійного забезпечення, то, як повідомили Урядовому кур’єру в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, за період з 1 січня 2018 року по 15 січня 2019 року їх зареєстровано майже 66 тисяч. Більшість з них стосується затримки виплат пенсій, а також її нарахування, перерахунку та підвищення.

Так, жителька міста Марганець Дніпропетровської області зателефонувала на урядову «гарячу лінію» та повідомила, що в листопаді 2018 року пройшла медико-соціальну експертизу, за результатами якої їй було встановлено ІІ групу інвалідності. Документи передано до Марганецького Пенсійного фонду. Станом на 9 грудня 2018 року пенсії по інвалідності заявниці не виплачено, у зв’язку з чим вона просила сприяння в отриманні пенсії.

У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області повідомили, що згідно з довідкою МСЕК від 23.11.2018 року, виплату пенсії заявниці подовжено на період з 1 листопада 2018 року по 31 жовтня 2020 року.

Заявник з Олександрійського району Кіровоградської області обурений тим, що станом на 22 грудня 2018 року його дружина отримує пенсію у розмірі 1497,0 грн, з урахуванням збільшення її розміру на 45 грн з грудня 2018 року. Чоловік просив здійснити перевірку правильності нарахування пенсії дружині та надати розрахунки з посиланням на норми чинного законодавства.

За результатами розгляду звернення Головне управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області поінформувало, що розмір мінімальної пенсії (мінімальна пенсія визначається на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність) з 01.07.2018 р. складав 1452,00 грн; для осіб, які не мали повного стажу роботи — 1435,00 грн. Відповідно, з 01.12.2018 р. перераховані мінімальні пенсії шляхом збільшення їхнього розміру до 1497,00 грн. Розмір пенсійної виплати дружини до перерахунку, станом на 01.11.2018 р., складав 1452,00 грн, після перерахунку — 1497,00 грн. Отже, пенсія перерахована відповідно до вимог чинного законодавства.

Жителька м. Ізюм Харківської області повідомила, що є внутрішньо переміщеною особою, з грудня 2017 року їй не виплачується пенсія. У березні 2018 року вона зверталася із заявою до Управління Пенсійного фонду Ізюмського району щодо відновлення пенсії. За результатами був здійснений акт обстеження місця проживання, але станом на 20 листопада 2018 року виплата пенсії не поновлена. Жінка просила посприяти у прискоренні відновлення виплати пенсії та заборгованості.

У відповіді Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області міститься таке роз’яснення. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2014 р. №637 призначення та продовження виплати пенсій за рахунок коштів державного бюджету та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування внутрішньо переміщеним особам здійснюються за місцем перебування таких осіб на обліку, що підтверджується довідкою, виданою згідно з Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. №509 (зі змінами).Порядок призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 2016 р. №365.

За інформацією Ізюмського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Харківської області після надходження до управління пенсійної справи з управління Пенсійного фонду України за попереднім місцем проживання заявницю прийнято на облік, виплату пенсії відновлено.

За період з 9 по 16 січня 2019 року на урядовій «гарячій лінії» зареєстровано 30 658 звернень, з них телефоном — 28 655, через інтернет —2003.