46-й президент США офіційно став господарем Білого дому й перший день на посаді почав зі скасування указів попередника

Церемонія інавгурації нового президента-демократа Джо Байдена була цього тижня у центрі уваги всіх світових ЗМІ. Вона відбулася з безпрецедентними заходами безпеки і з посиленими протиепідемічними. Через це замість кількасот тисяч людей, котрі традиційно збираються на площі між Капітолієм і меморіалом Лінкольна, було встановлено майже 200 тисяч прапорів, які мали символізувати всіх, хто не зміг потрапити на церемонію.

Проте широку аудиторію, експертів, політиків, журналістів приваблювали не видовищність цього патріотичного заходу і не зворушливе звучання гімну США у виконанні поп-діви Леді Гаги та виступ блискучої Джей Ло. Церемонія символізувала завершення тривожного й неспокійного періоду в історії США — чотирирічного президентства екстравагантного, непередбачуваного і часом екзальтованого президента-мільйонера Дональда Трампа. Його незгода сприйняти підсумки виборів призвела до смертей і сутичок із правоохоронцями прихильників Трампа, які кинулися на штурм Капітолію, додержуючись закликів свого політичного кумира.

«Ми не вороги. Ми американці»

Тож Джо Байдену доведеться не лише мати справу з наслідками не завжди виваженої політики попередника, а й думати про те, як примирити американців і знову навчити поважати політичний вибір одне одного.

«Тим, хто голосував за Трампа: я розумію ваше розчарування сьогодні. Я й сам програв кілька виборів. Але зараз даймо одне одному шанс, аби досягти прогресу. Маємо перестати вважати наших опонентів ворогами. Ми не вороги. Ми американці», — заявив новий президент.

В інавгураційній промові він вказав на важливість єдності й примирення, попри розбіжності в думках і поглядах. «Не кожна розбіжність у думках має стати приводом до тотальної війни», — наголосив він.

Новий американський президент звернувся із закликом до співгромадян «припинити нецивілізовану війну», бо саме це має стати початком «зцілення душі Америки». Говорячи про прірву між громадянами США, Джо Байден пообіцяв стати «президентом для всіх американців». Сьогодення він назвав «зимою із загрозами», наголосивши, що його адміністрації разом із громадянами доведеться багато відновити й полагодити. Джо Байден запевнив співвітчизників, що за правління його адміністрації США знову «повернуться до світу» і стануть провідною силою в ім’я добра.

Не менш символічним у день інавгурації був вступ на посаду нової віцепрезидентки Камали Харріс, яка стала першою в історії США заступницею глави держави з небілим кольором шкіри. Вона народилася в родині мігрантів, мати емігрувала з Індії, а батько — з Ямайки.

Боротьбу із трампізмом розпочато

Уперше в історії США церемонія інавгурації нового президента відбулася без присутності попереднього. Дональд Трамп грав роль ображеного до кінця і відмовився прийти на інавгурацію суперника, порушивши канони передачі влади й дипломатичні протоколи. Проте він залишив в Овальному кабінеті традиційну записку з порадами наступникові, але її змісту не розголошують.

Дональд Трамп і його дружина Меланія залишили Білий дім на вертольоті, який вилетів на військову базу «Ендрюс», де колишній президент виступив із прощальною промовою перед прибічниками й соратниками. Після завершення промови під аплодисменти присутніх подружжя Трампів сіло на літак і вилетіло у Флориду, де розташовано їхню приватну резиденцію Мар-а-Лаго.

Як наголошують аналітики, Трамп пішов, а трампізм залишився. Однак Джо Байден не гаючи часу почав усувати деякі негативні наслідки керівництва попередника, відразу після інавгурації підписавши 15 указів і дві директиви. Він ініціював повернення США до Паризької кліматичної угоди. Згідно з умовами, країна офіційно долучиться до цієї угоди через 30 днів. Новий президент США доручив уряду зупинити процес виходу країни з ВООЗ, розпочатий адміністрацією Дональда Трампа.

Байден скасував заборону в’їжджати до США громадянам деяких країн, більшість населення яких становлять мусульмани. Він припинив чинність надзвичайної ситуації, яку Дональд Трамп оголосив на кордоні з Мексикою 2018 року, щоб перенаправити мільярди доларів з міністерства оборони на будівництво прикордонної розмежувальної стіни, яке буде призупинено.

Джо Байден запровадив обов’язкове носіння захисних масок і дотримання дистанції у всіх федеральних будівлях, на всіх федеральних територіях і всіма федеральними службовцями. У Twitter він наголосив, що носіння масок — «патріотичний акт», який може врятувати людські життя.

Нові очікування старих партнерів

Тим часом світ готується налагоджувати діалог з новим господарем Білого дому, оскільки спілкування з колишнім американським президентом для багатьох партнерів США було доволі непередбачуваним.

Лідери ЄС закликали Білий дім до тіснішої співпраці, наголосивши, що чотири роки правління Трампа встигли змінити характер трансатлантичних зв’язків.

«Цей світанок нового дня для Америки — момент, якого ми так довго чекали, — заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, виступаючи на пленарному засіданні Європарламенту. Вона схвалила прихід до влади Джо Байдена: — Це доказ того, що знову, після чотирьох років, Європа має друга в Білому домі».

Президент Європейської ради Шарль Мішель наголосив, що трансатлантичні відносини «відчутно постраждали» за часи перебування Дональда Трампа у Білому домі, тому «світ став складнішим, менш стабільним і менш передбачуваним».

Київ також радіє тому, що господарем Білого дому став давній друг України, який ще протягом перебування на посаді віцепрезидента був відданим захисником її інтересів. В Україні очікують, що новий президент США продовжить курс на підтримання обороноздатності нашої країни, допомогу в реформах і зможе переформатувати нормандський формат щодо мирного врегулювання на Донбасі. Але багато залежатиме й від української влади.

А в Москві готуються до похмурого періоду у відносинах зі США, оскільки в команді нового американського президента багато тих чиновників-професіоналів, які досі не боялися давати відсіч Кремлю. Таких у Кремлі ще називають яструбами. Хоч, зрозуміло, офіційно російська влада з усіх сил намагається зберегти poker face.

«У Росії нічого не зміниться, Росія як жила багато-багато сотень років, так і житиме у пошуках добрих відносин зі США», — сказав напередодні інавгурації Джо Байдена прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, лицемірно й блюзнірськи зауваживши, що поліпшення відносин залежатиме лише від американської сторони — пана Байдена та його команди.