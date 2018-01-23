Минуло століття, як Україна оголосила про свою незалежність IV Універсалом Центральної Ради, виплутавшись із лещат Російської імперії. Лютнева революція 1917 року спричинила ліквідацію імперського режиму та встановлення Тимчасового уряду. Майже в усій Україні ліквідовано органи царської адміністрації. Відтоді на місцях керували комісари. З’явилися неабиякі можливості для створення громадських організацій та політичних партій. Україна за три роки змогла утвердити державні кордони, мову, національну валюту, символіку (герб, гімн, прапор), утворити національне боєздатне військо, досягти визнання світової спільноти.

Одне слово, 22 січня 1918 року асоціюється в істориків із перемогою в протистоянні російській пропаганді, яка наполегливо й нещадно втлумачувала в мізки мас єдину сентенцію: «Незалежної Української держави ніколи не було».

Нині, відзначаючи цей ювілей та День Соборності, наша нація всоте доводить, що самостійні українці були, є й будуть. До речі, День Соборності бере початок з 1919 року, коли на Софійській площі в Києві проголошували Акт возз’єднання (злуки) Української Народної Республіки (УНР) і Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР).

Офіційні врочистості у столиці тривали весь день. Уранці керівництво держави взяло участь у церемонії покладання квітів до пам’ятників Тарасові Шевченку та Михайлові Грушевському. Опівдні — в урочистому зібранні в Національному центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім».

Знайомтеся з артефактами визвольних змагань!

Департамент прес-служби АП повідомив, що разом із президентським подружжям у церемонії покладання квітів взяли участь Голова Верховної Ради Андрій Парубій, віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко, віце-прем’єр-міністр Павло Розенко, голова Служби безпеки Василь Грицак. До підніжжя пам’ятника Тарасові Шевченку встановлено кошик квітів від Президента з написом на стрічці «Великому Кобзареві від Українського народу», до підніжжя пам’ятника Михайлові Грушевському — з написом «Видатному державному діячеві від Українського народу».

Потім глава держави дав старт виставці «Українське коло». «Сучасна Україна — спадкоємиця багатовікових державно-національних традицій, відроджених під час і внаслідок Української революції 1917—1921 років. Ідея державної самостійності, поставлена на порядок денний і загартована під час революції, стала потужною матеріальною силою. Вона визначила весь подальший перебіг історії України», — сказав він.

За словами глави держави, ця експозиція в Музеї історії Києва унікальна: тут і велика печатка УНР, і печатка Центральної Ради, прапори, меморіальні речі лідерів Української революції минулого століття, секретний наказ Симона Петлюри, надрукований на хустинці й зашитий під підкладку одягу. Експозиція вивела Петра Порошенка на думку, що треба проаналізувати і врахувати повчальний історичний досвід та уроки Української революції минулого століття. «Для того, щоб обстояти суверенітет, територіальну цілісність та незалежність, українцям тієї доби забракло єдності. Втрата Україною самостійності та більшовицька окупація призвели до багатомільйонних втрат від Голодомору та Великого терору. Не слід забувати, що тоді Росія застосовувала проти Української держави такі самі методи гібридної війни, що й нині: невизнання присутності своїх військ на території УНР, створення маріонеткових проросійських республік, фінансову та збройну підтримку повстанських рухів. Нині ми набагато сильніші та досвідченіші, об’єднані. Ми загартовані століттям боротьби, спираємося на вагому міжнародну підтримку, якої тоді не було, на боєздатні Збройні сили, на віру людей у себе і свою національну європейську державу», — означив думку глава держави.

На честь 100-річчя Української революції 1917—1921 років він погасив марку. До слова, «Українське коло: до сторіччя визвольних змагань (1917—1921 рр.)» — міжнародний виставковий проект. Виставка об’єднує чотири тематичних блоки: «Відродження нації 1917—1918 роки»; «Розбудова держави 1917—1921 роки»; «Змагання за Україну»; «Міжнародне визнання України 1917—1921 роки». Експозиція побудована на оригінальних експонатах, наданих 29 провідними музеями, бібліотеками, архівами і шанувальниками старовини України, Польщі, США та Швейцарії. Переважна частина артефактів вводиться у науковий обіг уперше.

Закон «про реінтеграцію» спрямований на мир

Під час урочистого зібрання Петро Порошенко торкнувся у виступі теми Донбасу. Спершу глава держави назвав Закон «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях» технологією повернення окупованих територій під суверенітет України. «Радісне свято Дня Соборності буде для українців з гірким присмаком доти, доки чобіт російського окупанта топче українську суверенну землю Криму, Севастополя, Донеччини та Луганщини, — сказав він, додавши, що підпише документ одразу, щойно він ляже йому на стіл. — Цей закон фіксує право України на самооборону відповідно до 51-ї статті Статуту ООН і деталізує механізм його реалізації». Президент переконаний, що закон підтверджує пріоритетність мирного політико-дипломатичного врегулювання ситуації на Донбасі.

Правильність його норм засвідчує і реакція Москви. Зокрема північному сусідові України не до вподоби формулювання «країна-агресор». «Дивна річ. Окупантові неприємно, коли на окупацію кажуть окупація. На злодієві шапка горить, і він хоче уникнути міжнародної відповідальності за свої злочини. Рефлексія Москви зайвий раз переконує, що ми ухвалили правильний закон», — резюмував Петро Порошенко.

Потім він заявив, що Закон «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях» не суперечить мінським домовленостям. Слова глави держави цитує УНІАН: «Хочу наголосити: ні дух, ні буква цього закону не суперечать мінським домовленостям, як це хоче представити Москва. На відміну від Росії, яка шукає будь-який привід, щоб їх не виконувати, Україна неухильно дотримується і дотримуватиметься всіх своїх міжнародних зобов’язань».

Петро Порошенко переконаний, що незалежність України стане незворотною на сто відсотків, коли вона доведе світові, що «стала успішною країною успішних людей. Переживши найболючіший шок, який спричинила війна та економічна агресія РФ, ми повертаємося на шлях відновлення і розвитку. Необхідно подолати зовнішню агресію і розбудувати європейську Україну, передати її в надійні руки наших дітей та онуків», — резюмував глава держави.

Наприкінці виступу Президент заявив, що Україна готова дати жорстку військову відсіч агресорові в разі його спроби піти в наступ. У цій боротьбі є підтримка міжнародних партнерів України. Це принципова відмінність від стану справ століття тому.

Привітання Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана із Днем Соборності України оприлюднив департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ. Він назвав цю подію епохальною та довгоочікуваною для всього Українського народу. «День Соборності України надзвичайно актуальний і один із найважливіших пам’ятних днів для нашої країни. Український народ знову зі зброєю в руках змушений обстоювати цілісність і незалежність власної держави. Усі наші зусилля спрямовані на те, щоб звільнити наших братів і сестер з-під російсько-терористичної окупації. Ми обов’язково повернемо наші окуповані території, адже прагнення українців жити спільно в єдиній державі є непереможним», — наголошено в тексті.

Лора ВОВК

для «Урядового кур’єра»