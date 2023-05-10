Україна, яка з червня минулого року у статусі кандидата у члени Євросоюзу, вперше відзначила День Європи разом із країнами континенту — 9 травня. Досі в Україні це свято припадало на третю суботу травня згідно із президентським указом від 2003 року. Тодішнє керівництво держави не наважилося дратувати росію рішенням відзначати це свято синхронно з Європою. Президент Володимир Зеленський 8 травня цього року підписав указ, згідно з яким Україна відзначатиме День Європи разом із країнами ЄС.

Точка відліку Дня Європи — день проголошення так званої Декларації Шумана — виступу міністра закордонних справ Франції Робера Шумана 9 травня 1950-го. Його вважають поштовхом до об’єднання європейських країн у наднаціональну спільноту, що стала Європейським Союзом.

«Щороку 9 травня наш континент відзначає День Європи. Символічно, що він іде за Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Наша Європа стала можливою завдяки перемозі над злом, агресією та ідеологією ненависті. Європа заснована на повазі до народів та об’єднує різні нації не підкоренням, а спільними цінностями. Європа стала можливою саме тоді, коли зло агресії зазнало поразки. Перемога у Другій світовій війні відкрила простір для об’єднавчих зусиль у Європі», — наголосив Президент України Володимир Зеленський.

За його словами, найкраще уявлення про зусилля заради миру та Європи було сформульовано в першому реченні Декларації Шумана: «Мир у світі неможливо забезпечити без будівничих зусиль, пропорційних небезпекам, які загрожують миру». Тому й нині зусилля заради об’єднаної Європи, безпеки і миру мають бути настільки сильними, наскільки сильні прагнення росії зруйнувати нашу безпеку, свободу, єдність. Тобто дії мають бути пропорційними загрозі для перемоги над злом агресії, щоб і нові покоління європейців могли відзначати День Європи у мирі, а не просто згадувати, що колись було таке свято, що колись на континенті був мир.

Солідарність і підтримка

У День Європи біля будівлі Європейської комісії поряд зі стягами ЄС підняли державний прапор України.

«Піднімаємо український прапор у серці Європи. Підтверджуємо непохитну підтримку і солідарність з Україною та її народом. Європа була поряд з Україною, коли росія розпочала повномасштабне вторгнення в лютому 2022-го. Ми все ще там. І ми будемо там стільки, скільки буде потрібно», — йдеться в повідомленні Єврокомісії.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 9 травня відвідала Київ, щоб продемонструвати єдність з Україною. У твіттері вона написала: «Приємно повернутися до Києва, де цінності, дорогі європейцям, обстоюють щодня. Тому це дуже доречне місце для святкування Дня Європи».

З Урсулою фон дер Ляєн зустрівся Володимир Зеленський.

«Уже давно настав час прибрати штучну політичну невизначеність у відносинах між Україною та Євросоюзом. Настав час для позитивного рішення щодо відкриття переговорів про членство України в ЄС. Наші цінності — безпека. Наш добробут — мир на континенті. Усе це можна реалізувати для Європи на 100% лише разом з Україною. Розраховую, що вже у червні буде представлено позитивну проміжну оцінку Єврокомісії щодо прогресу України на шляху євроінтеграції», — заявив Президент під час спільного з Урсулою фон дер Ляєн брифінгу.

Президент Єврокомісії в контексті виконання Україною семи кроків для початку переговорів про набуття членства в ЄС зауважила, що наша держава невтомно працює над цим попри труднощі здійснення реформ під час війни.

«Хочу висловити свою найглибшу повагу за цю роботу. Можете покладатися на наші знання й підтримку в цьому процесі, який має тривати», — наголосила вона.

Співрозмовники говорили про схвалення Євросоюзом надання Україні мільйона снарядів для артилерії.

«Україна щодня демонструє ефективність нашого захисту проти російської агресії. Кожна збита ракета терористів, кожен успіх наших воїнів у відбитті російських штурмів — докази того, що ми можемо перемогти цього агресора. Важливо, щоб Україна мала можливості пропорційні тим, що має росія. Обговорили питання швидкості закупівлі та постачання цих боєприпасів, адже на полі бою вже є в них потреба», — сказав Володимир Зеленський.

Президент України розраховує, що ЄС найближчим часом ухвалить одинадцятий санкційний пакет проти російської федерації, який міститиме обмеження щодо атомної галузі держави-терориста. У такому разі сила санкційного пакета буде пропорційною рівню загрози.

Урсула фон дер Ляєн назвала особливості наступного санкційного пакета ЄС: додавання продуктів імпорту та посилення боротьби з обходом обмежень проти росії через імпорт до третіх країн чи тіньові структури.

«Триває робота над посиленням санкційного тиску на росію для зупинення її військової машини. Ми скоротили імпорт із росії майже на дві третини, позбавляючи її важливих доходів. Завдяки десяти успішним санкційним пакетам кремль уже платить велику ціну. Єврокомісія ухвалила пропозиції до одинадцятого пакета санкцій, який зосереджено на тому, щоб боротися з обходом обмежувальних заходів», — повідомила вона.

Потужний сигнал

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі із Президентом Єврокомісії заявив, що її візит — потужний сигнал підтримки євроінтеграційних прагнень України та чітка ознака продовження подальшої плідної співпраці.

«Наближаємо реалізацію нашої амбітної мети — набуття повноправного членства України в ЄС. Перебуваємо на завершальному етапі виконання семи рекомендацій Єврокомісії, визначених під час здобуття статусу кандидата. Для досягнення стійких результатів у їх імплементації тісно співпрацюємо з ЄС на всіх рівнях», — цитує його слова департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Співрозмовники порушили питання експорту української аграрної продукції до ЄС. Прем’єр висловив вдячність Урсулі фон дер Ляєн за підтримку ініціативи Президента Володимира Зеленського про створення координаційної групи для моніторингу проблемних питань.

А про синхронність відзначення із країнами ЄС Дня Європи Денис Шмигаль сказав, що так і належить Україні, яка поділяє європейські цінності та принципи свободи, рівності й поваги. Вона ментально й духовно — частина об’єднаної європейської родини, яка поступово, але впевнено повертається додому.