Урядовий кур’єр» з’ясовує, про яку економічну допомогу від донорів та кредиторів ідеться, та умови її надання

Україна звела 2022 рік з дуже високим показником дефіциту державного бюджету — 36 мільярдів доларів. За інформацією фахівців, це становить 20% ВВП. «Урядовий кур’єр» вирішив ретельно з’ясувати, на яку фінансову допомогу від міжнародних донорів та кредиторів можна очікувати впродовж 2023 року, які попередні умови ставлять партнери та чи зможе наша держава їх виконати.

Вимоги не можуть бути жорсткими

Торік нашій країні було надано 30 мільярдів доларів фінансування, однак партнери не ставили жодної політичної чи економічної умови. Це цілком зрозуміло: гроші були конче потрібні, щоб давати відсіч російському агресорові.

Цього року уряд очікує чимало грошей від трьох основних донорів та кредиторів: ЄС, США та МВФ. Які ж умови вони висунуть нашій країні?

Як заявив нещодавно Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, від ЄС ми очікуємо 18 мільярдів євро, а від США — 9,8 мільярда доларів.

«Ми працюємо з МВФ і маємо програму моніторингу. Не пізніше першого кварталу 2023 року маємо отримати велику фінансову програму. Вона стане істотною фінансовою підтримкою для нашої країни, і це дасть змогу повністю закрити весь дефіцит бюджету», — повідомив глава уряду.

Слід додати: перший транш 3 мільярди євро від ЄС Україна вже отримала у січні й очікує на наступні 15 мільярдів євро за умови проведення певних політичних та економічних змін.

За словами експерта аналітичного центру «Об’єднана Україна» Олексія Куща, про жорсткі вимоги МВФ, як це було у 2014—2016 роках, не йдеться. «Однак поступово наші міжнародні фінансові партнери розширюватимуть перелік. Наприклад, вимагатимуть якомога більше боротися з корупцією, відновити приватизацію державного майна. Щодо ЄС та США все зрозуміло. А ось МВФ 2023 року значно збільшить питому вагу кредитів. Раніше було так: 60% — гранти, 38% — кредити та 2% — гарантії. Цьогоріч кредитів буде набагато більше, хоч можливо, вони будуть маловідсотковими або й зовсім безвідсотковими», — додає він.

Іван Нікітченко, директор Crane IP Law Firm, вважає, що нині про жодні умови не може йтися, бо питання політичне, а не економічне. І економіка в цей непростий час, на думку експерта, другорядна, адже треба всіма способами рятувати нашу країну.

Дорожня карта є

Він не заперечує, що все-таки вимоги є. Згідно з меморандумом, підписаним між Україною та ЄС, нам потрібно реалізувати дорожню карту щодо поступового скасування тимчасових надзвичайних заходів, ухвалених після початку війни, в галузі податкової політики в чітко визначеній послідовності, належно враховуючи безпекову ситуацію та її вплив на економічну ситуацію. І зробити це треба впродовж І—ІІ кварталів 2023 року.

Це означає, що Україні потрібно зробити чимало. Приміром, до кінця березня 2023 року завершити підбір нового голови НАБУ і потім призначити його на посаду. До кінця вересня слід відновити роботу Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. У цей термін треба затвердити стратегічний план комплексного реформування правоохоронного сектору.

Є й суто економічні вимоги, хоч і з політичним відтінком. До кінця лютого слід провести дерегуляцію ліцензування та дозвільної системи, до червня — почати корпоративну реструктуризацію Оператора ГТС України, а до березня — обрати наглядову раду НАК «Нафтогаз України».

Щодо умов, які висуватиме, надаючи нам гроші 2023 року, уряд США, Іван Нікітченко впевнений: першою і фактично єдиною буде запобігання розкраданню коштів. Ось чому нещодавно в Україну прибула відповідна делегація зі США.

За словами заступниці державного секретаря з політичних питань Державного департаменту США Вікторії Нуланд, разом із представниками Світового банку вони перевіряють цільове використання фінансової та безпекової допомоги американців. І це зрозуміло, адже вона формується за рахунок звичайних американців — платників податків.

План дій та законопроєкти

Насправді нашому урядові доведеться зробити набагато більше. На думку експертів, необхідно буде розробити план дій із запобігання та погашення заборгованості бюджету на 2023 рік і на більш віддалену перспективу.

Також необхідно буде нарешті передати на розгляд парламенту певні законопроєкти. Приміром, про скасування мораторію на податкові перевірки, скасування спрощеної системи оподаткування (сплата 2% доходів), а також про використання касових апаратів. Ці важливі документи мають запрацювати влітку 2023 року.

«Кабінет Міністрів України вже погодив законопроєкт про скасування з 1 липня 2023 року сплати 2% доходів для третьої групи підприємців, які працюють на спрощеній системі оподаткування. Тож питання із цим фактично вирішено. Очікуємо ухвалення в парламенті», — зазначає Іван Нікітченко.

Як вважає Олексій Кущ, із середини літа буде ухвалено й інші законопроєкти, передусім про використання касових апаратів.

Деякі експерти вважають, що міжнародні партнери вимагають від України скасування всієї спрощеної системи оподаткування, скорочення соціальних витрат (передовсім субсидій) та підняття тарифів до ринкового рівня. Проте Іван Нікітченко переконаний, що ніхто в Україні, надто у воєнний час, не скасовуватиме спрощене оподаткування, а вимоги щодо скасування субсидій міжнародні партнери не ставлять і ніколи не ставили. На його думку, це все одноосібно вирішує уряд України.

Є й загальні вимоги на кшталт продовження будувати ринкову економіку із прозорими правилами гри. Експерти вважають, що Україна й так робить для цього належне, проте під час повномасштабної війни говорити про кардинальні реформи та зміни в цьому питанні не доводиться.

Придивімося до Індії

Міжнародна фінансова допомога від наших основних партнерів прозора і зрозуміла. Та якщо є змога розширювати географію, на неї варто звернути увагу. Олексій Кущ каже, що ми не повинні забувати про таку країну, як Індія.

«Вона, на відміну від Китаю, підтримала територіальну цілісність та незалежність України та засудила варварські дії росії проти нашої країни. Може здаватися, що Індія йде у фарватері відносин з рф, а насправді вона запроваджує експортно орієнтовану модель, спрямовану на ЄС», — зазначає він.

Тому, на думку експерта, необхідно робити все, щоб стати надійним партнером Індії. Ця велика країна, в якій наприкінці 2022 року було понад 1,4 мільярда жителів, — чудовий ринок збуту для українських товарів та послуг. Можна сказати, що Індія стала повноцінним суперником Китаю. І це ми повинні враховувати в побудові нових відносин, бо цілком можливо, що Індія зможе стати активним донором чи кредитором України.