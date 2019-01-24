Якість надання соціальних послуг в нашій країні дуже важлива для громадян. Про це засвідчили результати прогнозного дослідження, проведеного наприкінці 2018 року Урядовим контактним центром, на тему «Якість обслуговування населення в управліннях соціального захисту». Так, лише 21,3 % опитаних повідомили, що не зверталися впродовж останніх двох років до управлінь соціального захисту населення. Під час опитування також було зафіксовано недостатність інформаційного забезпечення процедури їх надання.

Регулювання якості соціальних послуг переважно реалізується через удосконалення нормативно-правової бази. 17 січня цього року Верховною Радою України було прийнято нову редакцію Закону «Про соціальні послуги», який подано на підпис Президенту. Відповідно до зазначеного Закону соціальні послуги надаватимуть особам із вразливих груп населення і тим, у кого склались складні життєві обставини, лише за результатами індивідуального оцінювання потреб особи.

Держава гарантує надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів: отримувачам соціальних послуг, середньомісячний дохід яких менший подвійного розміру прожиткового мінімуму для відповідної категорії осіб;особам, які постраждали від торгівлі людьми і отримують соціальну допомогу відповідно до законодавства у сфері протидії торгівлі людьми.

За рахунок бюджетних коштів також надаються такі соціальні послуги, як інформування, консультування, надання притулку, представництво інтересів, екстрені (кризові), сурдопереклад, тифлосурдопереклад, натуральна допомога. За інші послуги доведеться сплачувати частково або повністю, залежно від рівня доходів громадянина.

Як повідомили Урядовому кур’єру в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, серед звернень з питань соціального захисту населення, що надійшли на урядову «гарячу лінію» з початку 2019 року, окремої уваги потребували клопотання про призначення соціального працівника. Також заявники нарікали на якість надання послуг соціальними працівниками територіальних центрів надання соціальних послуг, умови перебування в будинках-інтернатах,та просили надати роз’яснення щодо порядку влаштування до будинку-інтернату. Частіше зверталися жителі Запорізької, Дніпропетровської областей та м. Києва.

У відповідях на звернення стосовно призначення соціального працівника, у переважній більшості випадків громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою або інвалідністю, пропонували обслуговування на платній основі, оскільки вони мають дітей працездатного віку, які зобов'язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків згідно із статтею 51 Конституції України.

Ось декілька прикладів звернень.

Пенсіонерка з м. Києва звернулася на урядову «гарячу лінію» та повідомила, що тривалий час до неї не приходить соціальний працівник, дома закінчилися продукти, відсутній навіть хліб, вийти самостійно на вулицю вона не може, оскільки заборонили працівники поліції, які проводять розслідування за фактом пограбування її помешкання.

У Подільській районній в місті Києві держадміністрації після зустрічі з заявницею та обговорення проблемних питань, для уникнення в подальшому конфліктних ситуацій, жінці призначили нового соціального працівника.

Заявник з Піщанського району Вінницької області просив допомогти призначити йому соціального працівника для здійснення догляду за ним: двічі на тиждень допомогти по господарству (принести воду з криниці тощо), купити ліки.

У територіальному центрі соціального обслуговування громадян Піщанського району Вінницької області відповіли, що у селі, де проживає заявник, один соціальний працівник обслуговує 11 осіб при нормі 6 осіб. Враховуючи вік та інші життєві обставини заявника, було домовлено, що йому надаватимуть соціальну послугу догляду вдома.

Аналогічна проблема турбувала жительку Олександрійського району Кіровоградської області, яка також просила сприяння у призначенні їй нового соціального працівника для допомоги як особі похилого віку. Попередній працівник, з її слів, обслуговував її неякісно, тому вона відмовилася від нього.

За результатами розгляду звернення, заступник міського голови Олександрійської міської ради повідомив, що громадянка перебуває на обслуговуванні у територіальному центрі з листопада 2008 року. За весь цей період їй призначалися різні соціальні працівники, від послуг яких заявниця з часом відмовлялася. Враховуючи, що жінка є членом сім’ї загиблого та учасником війни, в міськраді віднайшли можливість призначити їй нового соціального працівника.

За період з 17 по 23 січня 2019 року на урядовій «гарячій лінії» зареєстровано 25 291 звернення, з них телефоном 23 551, через інтернет 1740.