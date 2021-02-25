23 лютого до України прибула перша партія з 500 тисяч доз вакцини, яку вже спрямовано в регіони. Із 24 лютого в нас офіційно розпочато вакцинацію. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час чергового засідання уряду.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов уточнив, що розпочалася вона з Черкащини, де було вакциновано перших десятеро людей. Найпершим прищепився лікар-реаніматолог Євген Горенко, який працює в ковідному відділенні Черкаської обласної лікарні. Загалом вакцина з першої партії надійде в сім регіонів.

Через повернення України до адаптивного карантину урядовці узгодили рішення, що в областях, які зарахують до «червоної» зони протиепідемічної небезпеки, буде заборонено регулярні й нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним, залізничним, міським електротранспортом, метрополітеном.

Українці зможуть користуватися особистим транспортом, якщо в ньому одночасно перебуватиме не більш як п’ять осіб, не рахуючи водія та дітей до 14 років. Також буде дозволено рух службового транспорту або орендованих транспортних засобів підприємств чи установ з умовою забезпечення пасажирів і водія засобами захисту, із заповненістю не більш ніж є місць для сидіння та виключно за маршрутами, про які Нацполіцію було попереджено не пізніше, ніж за два дні до виїзду. Постанова набуде чинності через сім днів після її ухвалення, повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Компенсації бізнесу збільшено

Прем’єр-міністр повідомив, що уряд збільшив розмір максимальної компенсації бізнесу: «Відтепер максимальна допомога-компенсація від держави для тих, хто отримав торік кредит, становитиме не 200 тисяч євро, а 400 тисяч євро. Це черговий крок до дешевих грошей, які були не доступні малому та середньому бізнесу всі останні роки в Україні. Наше рішення також особливо важливе з огляду на коронакризу, яка несе додаткову невизначеність і витрати для підприємців. Тому сьогодні уряд підставляє плече українському бізнесу і в час кризи збільшує відповідну підтримку».

Денис Шмигаль повідомив, що з 1 березня 2021 року пенсії українців зростуть на 11% і що уряд подав до Верховної Ради законопроєкт, який пропонує закріпити щорічну дату індексації пенсій українців — 1 березня.

«Ми хочемо, аби пенсії нарешті індексувалися автоматично. Реалізовуємо ініціативу, за якою пенсії призначатимуть автоматично, без додаткових звернень. У запропонованому нами законопроєкті йдеться про те, аби індексація пенсій з 1 березня здійснювалася всім без винятку категоріям пенсіонерів, включаючи і науковців, і військовослужбовців», — окреслив перспективу очільник уряду.

Прем’єр поінформував, що уряд ухвалив Державну програму запобігання та протидії домашньому насильству до 2025 року. За ці п’ять років заплановано витратити близько 1,2 мільярда гривень на фінансування відповідних проєктів. Це вдосконалення системи запобігання й протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, запровадження системного реагування на насильство, забезпечення постраждалим особам доступу до комплексних послуг. Передбачено формування в суспільстві нетерпимого ставлення до насильства, підвищення рівня поінформованості населення про форми, прояви, причини і наслідки домашнього насильства та надання кожній постраждалій особі інформації про її права та можливості реалізації таких прав. Він нагадав, що працює урядова «гаряча лінія» з протидії насильству 15-47.

Ще одна постанова, ухвалена урядом, — про поліпшення становища осіб і дітей з інвалідністю та забезпечення їх технічними та іншими засобами. Уряд пропонує розширити перелік медичних та інших засобів, необхідних цим людям.

«Е-малятко» запрацює на тимчасово окупованих територіях

Уряд планує забезпечити українців, які постраждали внаслідок агресії Російської Федерації у Криму й на Донбасі, можливістю користування послугою «е-малятко».

«Цей сервіс довів свою ефективність. Майже кожна друга українська родина після народження дитини користується цією зручною електронною послугою. Адже це дев’ять державних електронних послуг в одному електронному вікні. Ухвалення постанови відтепер дасть громадянам України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, змогу зручно, швидко та просто зареєструвати новонародженого. Батьки зможуть отримати електронний примірник судового рішення про встановлення факту народження малюка. Після цього номер документа слід буде внести до заяви на порталі «Дія». І на цій підставі відділ РАЦС зареєструє народження та оформить свідоцтво», — пояснив Прем’єр.

Ще однією постановою Кабінет Міністрів дозволив українцям змінювати по батькові з 14 років на власний розсуд.

Уряд працюватиме прозоро

Урядовці затвердили план дій з упровадження ініціативи «Відкритий уряд» на 2021—2022 роки. Серед основних заходів плану — буде остаточно наведено лад з державним майном та його обліком завдяки розробленню відповідних електронних реєстрів. Буде розширено перелік відкритих даних про бюджет і його складові. Передбачено створення платформи з питань патентування й розвитку інновацій. Ще буде запроваджено єдиний підхід до верифікації бенефіціарних власників, що посилює контроль громадськості й фінансовий моніторинг.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов розповів про підсумки розслідування причин виникнення надзвичайної ситуації, що склалася 21 січня 2021 року, коли у Харкові в будинку для літніх людей сталася пожежа, в якій загинуло 15 осіб.

Він розповів, що на виконання доручення Президента на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів було створено урядову комісію. Вона з’ясувала, що під час гасіння пожежі вдалося врятувати 37 осіб, які перебували на першому поверсі: четверо — персоналу й 33 особи літнього віку. Тих, хто перебував на другому поверсі, врятувати не вдалося через сильне загоряння. Тож, на жаль, загинули 15 людей.

За його словами, на 23 лютого 2021 року ідентифіковано тіла 14 загиблих, родичі яких отримали свідоцтва про смерть і дозволи на поховання. Залишається не ідентифікованим одне жіноче тіло. Тривають розшукові заходи для встановлення родичів загиблої.

Міністр зазначив, що загалом буде надано по 10 тисяч гривень на кожну сім’ю загиблих і кожній постраждалій особі, які подали відповідні заяви. На організацію поховань, що здійснюють за рахунок коштів бюджету Харкова, спрямовано 172 тисячі гривень. Отримано дозволи від органів досудового розслідування на поховання 14 загиблих. З 15 до 22 лютого поховали 13 осіб.

Комісія з’ясувала, що причиною загоряння стало перевантаження електромережі. ТОВ, яке опікувалося цим закладом, не мало установчих та інших документів, ліцензії, а персонал — потрібних навичок. Заклад не було внесено до Державного реєстру надавачів соціальних послуг.

Тож нині місцеві державні адміністрації утворили 557 мобільних груп, які в областях виявлятимуть і перевірятимуть діяльність усіх закладів, що надають соціальні послуги.