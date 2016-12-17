Одна з найвідоміших українських колядок «Ой, хто, хто Миколая любить…» час від часу зазнає змін. По-своєму співали і співають її в різних куточках нашої держави в різні часи. Приміром, у ХХ столітті був поширений патріотичний варіант, який виконували сміливці попри московське самодурство і терор:
Ой, глянь, глянь на Вкраїну рідну,
Ой, глянь, глянь на знищену, бідну.
Ми тебе всі люди молим:
Проси в Бога ти їй долі, Миколаю! (2)
Та проси долі для Вкраїни:
Ой, нехай встане із руїни,
Доля щастя хай вітає,
В славі й волі хай сіяє, Миколаю!
Нині, у знаковий період виборювання кров’ю справжньої незалежності, сучасні митці надають власного звучання старовинному кантові.
Змінилися й прохання до Чудотворця. Не лише в дорослих, а й у наших дітей.
Другий рік поспіль Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник спільно з місцевою владою облаштовують у приміщенні Великої Лаврської дзвіниці резиденцію Святого Миколая.
Сидить дитячий улюбленець і один з найшанованіших святих нашого народу, звісно, зверху. Тож аби дістатися до нього, треба подолати чимало сходинок (Велика Лаврська дзвіниця до з’яви хмарочосів була найвищою київською спорудою). Отже, у кожного, хто підіймається, великого чи малого, є час добряче обдумати своє бажання.
Черга до Чудотворця аж до сходів. Замовляють бажання як діти, так і дорослі. Святий Миколай слухає вірші, читає листи і, звісно, виконує бажання. Цікавиться поведінкою та добрими справами. Запевняє: мрії збуваються лишень у слухняних. Неслухи отримають під подушку різку.
Забаганки малечі Миколай не виконує. Намагається пояснити, що краще отримати багато друзів, здоров’я та сили, ніж новий гаджет. А один хлопчик так прямо й зізнався нам: «Лего» мені мама купить, а про те, щоб тато повернувся з війни, вона тільки молиться…»
Про мир і згоду — це новітні бажання сучасних дітей, і вони обов’язково здійсняться, а про те, що протягом двох місяців почесні обов’язки Святого Миколая виконує співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, їм знати не обов’язково.
До речі, цьогоріч у резиденції Святого Миколая, яку вже визнала найбільшою в Україні Національна книга рекордів, планують встановити ще одне досягнення: написати найдовшого листа Чудотворцеві і зафіксувати його.
Оксана ГОЛОВКО,
Юрій САПОЖНІКОВ
(фото), «Урядовий кур’єр»