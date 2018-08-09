ГО «Українська організація захисту споживачів послуг» була створена на початку нинішнього року. Її появу ініціював Олег Тітамир, котрий до війни на Донбасі мешкав у Луганську, а нині живе і працює в Києві. За його плечами – 25-річний досвід у стратегічному менеджменті й управлінні бізнес-процесами, в інвестиційній діяльності, на державній службі. У середині 2000-х, він відігравав чільну роль у національно-демократичному русі Луганщини. Тож, було цікаво дізнатися, з якою метою пан Тітамир вирішив започаткувати масштабну діяльність на терені захисту прав споживачів.

– Олеже Миколайовичу, Ви – підприємець із великим досвідом і стажем. Як вдається поєднувати бізнес і громадську роботу?

– Річ у тім, що я завжди переймався суспільними проблемами – працюючи як в бізнесі, так і на державній службі. З 2004 року, очолюючи ЗАТ «Аквасервіс», активно просував ідею очищення шахтних вод, адже якість питної води є чи не найболючішою проблемою для населення Донбасу. Пізніше, у співпраці з відомою американською компанією «ДженералЕлектрік» – завдяки залученню інвестицій у 8 мільйонів доларів США – було побудовано і введено в експлуатацію в Алчевську завод з очищення води до якості питної. Відтак, була реалізована регіональна програма з покращення водопостачання для потреб населення в Луганській області.

Через рік, обіймаючи посаду заступника голови Луганської облдержадміністрації з питань житлово-комунального господарства і будівництва, чи не першим в Україні ініціював створення єдиної системи обліку і збору комунальних платежів. Тоді ми працювали за цим алгоритмом практично з усіма комунальними підприємствами Луганщини. Таким чином, вдалося виключити необгрунтовані нарахування з оплати послуг громадянам, спростити оформлення субсидій і забезпечити прозорість у наданні житлово-комунальних послуг.

У ті роки я також долучився до громадсько-політичного життя, співпрацюючи з національно-демократичними силами регіону. Коли ж у 2014 році почалася окупація Донбасу російсько-терористичними військами, наша команда долучилася до визволення полонених і заручників з територій ОРДЛО. Протягом двох років було визволено з полону внаслідок обміну 450 українських військовослужбовців.

Тож, як бачите, громадська діяльність вже давно стала невід’ємною частиною мого життя.

– Що насправді спонукало Вас до створення Української організації захисту споживачів послуг?

– По-перше, ця сфера правовідносин постійно реформується протягом усіх років незалежності України, створюються та ліквідовуються різні державні органи, які покликані захищати права споживачів, постійно змінюються їх повноваження. Проте, на мій погляд, права споживачів не стали більш захищеними, попри всі ці зміни (в тому числі й позитивні). Тож, на сьогодні держава в особі Держпродспоживслужби потребує дієвої допомоги з боку громадського сектору. Ця служба створена в 2015 році, є досить молодою структурую, і ще поки перебуває на етапі становлення та «завоювання» свого авторитету. Вочевидь, за такий короткий термін неможливо підготувати достатньо висококваліфікованих кадрів. Тим паче, що цій службі надано дуже багато специфічних та вузькоспеціалізованих повноважень.

Окрім цього, контролюючий орган (в силу національного характеру і традицій останніх років) свої функції зводить до проведення перевірок діяльності тих, чи інших підприємств, установ або ФОПів. А завдання нашої організації – більш широкі, пов’язані із встановленням саме культури правовідносин у цій сфері через громадські інститути. А це – і освітні заходи, імплементація кращого зарубіжного досвіду, громадський тиск на владу і чиновників, а також громадський контроль та комплекс ініціатив із врегулювання (в тому числі – законодавчого) цього величезного масиву правовідносин. Тому, наша позиція – це не конфронтація з держорганами, а продуктивна взаємодія. З іншого боку, якщо чиновник не виконує своїх обов’язків, проявляє бездіяльність або брутально, з корисливих інтересів, порушує право споживача, то, звісно, ми не мовчатимемо.

По-друге, часто доводилося стикатися з тим, що і підприємці, і споживачі зловживають своїми правами на ринку, а це призводить до дисбалансу. Водночас, держава не завжди встигає зі своєю регуляторною функцією. І саме громадськість може і повинна виступати ініціатором «перемовин» між всіма зацікавленими сторонами.

Тому ми прагнемо змінити взаємовідносини у координатах «споживач – бізнес». Звідси, наш слоган – «Паритет між культурою бізнесу і культурою споживання – гарантія прав споживачів». Отже, з одного боку, триматимемо руку на пульсі споживача, відстежуватимемо його думки й проблеми та допомагатимемо у їх вирішенні. З іншого, залучатимемо приватний сектор, підприємства й компанії до наших ініціатив. Головна умова – це дотримання високих європейських стандартів по відношенню до споживача.

Від себе особисто хочу наголосити: наша організація не переслідує жодних політичних цілей. Її ядро – це небайдужі громадяни-однодумці, котрі мають власні джерела доходів поза межами організації. При цьому, маючи вагомий досвід роботи в різних державних структурах та бізнесі, вони хочуть зробити свій особистий внесок у розбудову гармонійного, соціально-орієнтованого суспільства, з одного боку, та поліпшення інвестиційного та підприємницького клімату, з іншого.

– В яких сферах, як на Вашу думку, українці потребують найбільшого захисту як споживачі?

– Як на мене, найбільше права споживача порушуються в сфері роздрібної торгівлі, житлово-комунальних послуг, в медицині, громадському транспорті, в сфері фінансових послуг. Наприклад, чого варте лише подвійне підвищення тарифів на громадський транспорт у Києві – без реального публічного обговорення та вагомого економічного обґрунтування, без зміни якості послуг в муніципальному транспорті, без впровадження давно обіцяного київською владою єдиного електронного квитка. Вже не кажу про комфорт і безпеку тих маршруток, якими змушені користуватися кияни. Тож, саме на означених напрямках наша організація і зосередить свою діяльність.

– Які форми впливу на бізнес, аби той дотримувався високих стандартів щодо клієнтів, вважаєте найефективнішими? Які інструменти залучатиме очолювана вами організація?

– По-перше – це широка освітня й інформаційна робота – як серед споживачів, так і серед керівників бізнесу.

Це – широке використання соціальних мереж для опитувань громадської думки й визначення споживацького «клімату». Також – потужний розголос в медіа, підняття наріжних проблем у цій сфері. Разом із партнерами готуємо серію «круглих столів» із захисту прав клієнтів банківської сфери, споживачів житлово-комунальних послуг, прав покупців як рітейлових мереж, так і торгових точок малого й середнього бізнесу. Передбачаємо продуктивні контакти із закордонними партнерами та зацікавленими особами й організаціями щодо поширення в Україні передових досягнень у царині захисту споживачів – з найбільш розвинених країн світу.

По-друге, це – консультаційна робота для громадян. Нині формуємо команду юристів, які відповідатимуть на запитання споживачів, надаватимуть допомогу у складанні офіційних запитів до профільних державних структур, скарг, позовів до суду тощо .

По-третє, це – участь у громадських радах і дорадчих органах при державних структурах з метою формування адекватного законодавства в сфері захисту прав споживачів та інших заходів громадського впливу.

– Що потрібно зробити в Україні, аби інструменти захисту прав споживачів стали ефективними й дієвими?

– Найперше, йдеться про обізнаність споживачами щодо своїх прав. Відтак, у цьому напрямі реалізуватимемо освітні заходи – на нашому сайті, в соціальних мережах, в ЗМІ, громадські семінари й майстер-класи для споживацьких фокус-груп.

Ще одним важливим аспектом нашої діяльності вважаємо об’єднання навколо УЗСП бізнесу, який добровільно, для підвищення свого власного іміджу й ефективної взаємодії з клієнтами, визнаватиме й керуватиметься впровадженими нами професійними й етичними стандартами. Відтак, логотип нашої організації, який фігуруватиме в рекламних і публічних матеріалах компанії, стане своєрідним споживацьким «стандартом якості».

Безумовно, активно співпрацюватимемо з державними органами, залучатимемо чиновників до заходів Громадської організації, а також ретранслюватимемо їм громадську думку й запити у сфері прав споживачів.

– Олеже Миколайовичу, і наостанок: очолювана Вами громадська організація не першою серед НДО почала захищати права споживачів. Тоді в чому Ви вбачаєте власне унікальне позиціонування?

– Ми не претендуємо на першість, чи унікальність. І знаємо про досвід створення схожих організацій. На жаль, існують негативні приклади, коли створювалися нібито громадські організації – для банального дрібного здирництва з підприємців. Або ж – коли засновувалися апріорі непрацездатні організації, лише для «галочки» чи чиєїсь самовтіхи. З іншого боку, в Україні успішно функціонує низка організацій у різних сферах захисту прав споживачів.

Втім, усвідомлюючи той факт, що 100% населення України є споживачами тих чи інших товарів, робіт і послуг, ми розуміємо, наскільки важливий комплексний і системний захист цих прав. Адже, запит суспільства щодо нормалізації й поліпшення цієї сфери правовідносини – як через державу, так і через громадські інституції – є колосальним. І ми мусимо бути найдієвішою серед них – аби встановити гармонійні й продуктивні відносини між українськими споживачами, бізнесом і державою.

ДОСЬЄ «УК»

Олег ТІТАМИР – український підприємець і громадський діяч. Народився 1969 року в с. Красна Слободка Глазунівського р-ну Орловської обл. (Росія). Із 2004 року стояв біля витоків демократичного й національно-патріотичного відродження Луганщини. У 2005 – 2006 рр. обіймав посаду заступника голови Луганської обласної державної адміністрації. Після цього протягом року очолював ВАТ «Українське Дунайське Пароплавство». Після окупації частини Донбасу живе і працює в Києві, реалізує низку інвестиційних проектів у будівельній та фінансовій сферах. У 2018 році ініціював створення ГО «Українська організація захисту споживачів послуг», був обраний її президентом.

Андрій ВОРОБЙОВ,

для «Урядового кур’єра»