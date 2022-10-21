На Тернопільщині знайшли нині прихисток 3500 жителів Луганської області. Такі цифри навів очільник Сєверодонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк на відкритті в Тернополі гуманітарного хабу «Луганщина моя». Цей центр він означив як місце спілкування та підтримки для всіх луганців, які вимушено живуть на території Тернопільщини. Війна змусила їх залишити рідну землю, оселю та шукати тимчасового проживання в інших регіонах України.

Тернопіль став другим обласним центром, де відкрили гуманітарний хаб, яким опікується Сєверодонецька міська військово-цивільна адміністрація. Перший центр з’явився у Дніпрі, де вже надали понад 21 тисячу гуманітарних наборів сєверодонеччанам та всім іншим евакуйованим жителям Луганської області.

«Разом з нашими українськими воїнами ми майже чотири місяці захищали Сєверодонецьк і допомагали рятувати та евакуювати людей. Нині наше місто тимчасово окуповане та здебільшого зруйноване», — каже Ельвіна Марініч, помічниця керівника Сєверодонецької військово-цивільної адміністрації. Вона додає, що майже 90% сєверодонеччан виїхали в безпечніші області нашої країни та за кордон. Понад 250 з них зареєструвалися внутрішньо переміщеними особами в Тернополі.

Чимало прийшли на відкриття гуманітарного хабу. Пані Анна розповіла, що у Тернополі живе вже два місяці. До неї приїхала її мама з донькою. Дитина ходить у дитсадок а сама Анна працевлаштувалася лікаркою в одній з клінік.

А ось Юрій із Сєверодонецька приїхав у березні разом із дружиною. Каже, що зустріли їх тут добре. І найважливіше — в цьому місті вони стали батьками, в них народився син Ярослав.

І Анна, і Юрій та інші зраділи облаштуванню в Тернополі гуманітарного хабу, бо з’явилася частинка Луганщини на Тернопіллі. «Людям потрібне спілкування, підтримка, й заради цього відкрили ми цей центр», — стверджує Олександр Стрюк.

Хаб розмістили в середмісті Тернополя, сюди зручно добиратися будь-яким транспортом. Тут люди зможуть отримувати не лише гуманітарну допомогу, а й юридичні, психологічні, медичні консультації, професійні поради з питань працевлаштування, професійного навчання.

Вирішив відвідати приміщення хабу вже після урочистого відкриття. Познайомився з його працівниками. Усі вони із Сєверодонецька. Олеся та Оксана в рідному місті трудилися у сфері соціального захисту, а Сергій та Станіслав — на житлово-комунальному підприємстві. Кажуть, що їхні краяни стали вже звертатися.

Роботи в хабівців багато. Адже лише починають налагоджувати зв’язок із тими, кого війна змусила переїхати з Луганщини на Тернопільщину. Ельвіна Марініч зазначає, що співпрацюють з організаціями, які надають безкоштовно юридичні послуги, психологічну та інші допомоги. Готують єдину базу з обслуговування всіх жителів Луганської області.

Має бути зворотний зв’язок із краянами, тож використовують не лише телефон, а й телеграм-канал. На ньому повідомлятимуть про заходи, які відбуватимуться. За словами пані Ельвіни, обласні владні структури запропонували для переселенців певну квоту для безкоштовних поїздок для ознайомлення з туристськими принадами Тернопілля, різні культурно-мистецькі дійства.

Тепер важливо, щоб гуманітарний хаб набирав обертів у діяльності й став осердям луганців у Тернополі.

ПРЯМА МОВА

Володимир ТРУШ,

начальник Тернопільської обласної військової адміністрації:

— Переселенці, які живуть у Тернополі та в навколишніх населених пунктах, можуть отримати допомогу в хабі. Розглядають питання надсилання гуманітарної допомоги поштою або розвезення автотранспортом у віддалені громади. Ми повинні докласти всіх зусиль, щоб люди почувалися в безпеці й мали все необхідне.