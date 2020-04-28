Як допомогти підприємцям, якщо порядок виплат ще не визначено?

З початку карантину в центрах зайнятості Луганщини майже у 1,5 раза збільшилася реєстрація безробітних. Найбільшу кількість людей звільнено у сфері обслуговування та громадського харчування. А кількість вакансій, які надходять від роботодавців в умовах карантину, зменшилася майже вдвічі. І поступово зростає число звернень по державну підтримку від представників малого та середнього бізнесу.

Звернень побільшало

«На період карантину обслуговування громадян, зокрема прийом осіб, які шукають роботу, і зареєстрованих безробітних, відбувається дистанційно — за допомогою телефонного зв’язку та електронних сервісів. Але всі люди, які звертаються до центрів зайнятості, отримують повний спектр послуг, передбачених законодавством», — розповідає директор Луганського обласного центру зайнятості Сергій Болотський.

Він особливо підкреслює, що в межах нововведень, внесених у законодавство щодо надання допомоги безробітним, людині достатньо тепер подавати тільки заяву про надання статусу безробітного. Тобто процедуру прийняття на облік спрощено.

«Але по закінченні карантину безробітний все-таки повинен буде надати нам усі оригінали документів. Якщо там будуть якісь порушення, то людина, яка подала заяву, відповідатиме», — наголошує Сергій Болотський.

За його словами, служба зайнятості співпрацює з Мінцифри, щоб у державному додатку «Дія» можна було подавати заяви з електронним підписом.

Також внесено відповідні зміни, і людина може отримувати виплати з першого дня надання статусу безробітного. Є пропозиція, аби так само було й тоді, коли працівник звільнився за власним бажанням, адже раніше такий клієнт служби зайнятості перші три місяці не міг отримувати допомогу. Нині він отримуватиме допомогу з першого дня, але, щоправда, не 12 місяців, а дев’ять протягом року.

«Наші співробітники нині працюють у досить напружених умовах. Кількість безробітних, які звертаються в центри зайнятості, збільшується. Протягом місяця після оголошення карантину число тих, хто прийшов до нас на облік, зросло в 1,5 раза. Якщо порівнювати з аналогічним періодом торік, то кількість тих, хто отримав статус безробітного, дорівнювала 6460 осіб. А тепер їх уже понад 7170. Найбільше від звільнених потерпає Сєверодонецьк — тут число звернень щодо надання статусу безробітного зросло більш ніж учетверо», — каже директор обласної служби зайнятості.

За його даними, найбільшу кількість людей звільнено в сфері обслуговування та громадського харчування. А саме в новому адміністративному центрі Луганщини найбільше таких підприємств.

Виручають аграрії

За даними обласної служби зайнятості, нині затребувані працівники сільського та лісового господарства, є попит на працівників у галузі охорони здоров’я, надання соціальної допомоги та логістики.

«Працевлаштування триває саме на селі. Тут потрібні механізатори, водії, сезонні працівники. Розпочалися весняно-польові роботи, і потрібні люди», — каже Сергій Болотський.

У Луганській обласній службі зайнятості переорієнтували організацію громадських робіт: тепер безробітних направляють на такі завдання тільки разом з місцевими громадами, якщо громади готові на паритетних засадах зі службою зайнятості оплачувати ці види робіт. За словами посадовця, приклади є в Сєверодонецьку та Лисичанську, особливо активно триває робота у Привільській та Троїцькій об’єднаних територіальних громадах. Там люди працюють на санітарних роботах з дезінфекції території, допомагають постачати продуктові набори особам похилого віку та маломобільним громадянам, котрі не можуть виходити з дому в період карантину.

Підприємці вже волають

про допомогу «У зв’язку з тим, що бюджет фонду зайнятості обмежений, кошти, які є, дають змогу сплачувати тільки виплату у зв’язку з безробіттям. Але перебоїв із цими виплатами немає. Сподіваємося, що будуть додаткові надходження у зв’язку з ухваленням змін до держбюджету 2020 року з нового стабілізаційного фонду», — наголошує Сергій Болотський.

За спостереженнями фахівців служби зайнятості, роботодавець готовий утримувати працівника, відправивши його у відпустку за власний рахунок, приблизно два тижні. Більший термін малому та середньому бізнесу не під силу.

На 1 січня в Луганській області було зареєстровано 21843 малі й середні підприємства. Чи можна сподіватися, що нині, коли вже місяць карантину позаду, основна кількість працівників, котрих звільняють підприємці, вже прийшла у центри зайнятості?

«Основна хвиля безробітних ще попереду», — вважає Сергій Болотський. Серед чинників, якими він пояснює власні спостереження, — збільшення обсягу мінімальної виплати з 650 гривень до тисячі гривень на місяць.

«До нас приходять по статус безробітного люди, які працювали без офіційного оформлення, тобто в тіні», — розповідає посадовець.

А якщо стає зрозуміло, що частина людей працювала в тіні, це дасть змогу по-новому проаналізувати ринок зайнятості в області?

«На жаль, у нас немає права проводити перевірки і створювати доказову базу. На мою думку, той, хто працював у тіні, і після карантину працюватиме так само. Як це часто бувало раніше, люди йдуть за нашими направленнями на підприємства, але потім пишуть заяви, мовляв, прошу зняти з обліку із працевлаштування за власним бажанням. І ми розуміємо, що людина таки працевлаштувалася на цьому підприємстві, але неофіційно. Для певної частини роботодавців така ситуація вигідна», — розповідає Сергій Болотський.

Щоправда, нині до служби зайнятості дедалі частіше звертаються самі представники малого та середнього бізнесу.

«Люди грамотні. Читають, що до законодавства було внесено зміни: служба зайнятості може компенсувати частково зупинку підприємства і частину (до двох третин, але не більш як розмір мінімальної заробітної плати) зарплати співробітникам. І до нас стали надходити звернення. Але ми як центр зайнятості у складній ситуації. Порядку таких виплат ще не визначено. Щойно його буде розроблено, ми роботу розпочнемо», — пояснює Сергій Болотський. У законі йдеться, що такі виплати можливі в межах можливостей фонду.

Іванка МІЩЕНКО

для «Урядового кур’єра»