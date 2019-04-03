Результати виборів загалом в Україні оскаржити неможливо. Лише підсумки голосування на конкретній дільниці

Перший тур президентських виборів відбувся прозоро й без системних порушень. Це дало громадянам змогу вільно зробити свій вибір. Так оцінив підсумки волевиявлення українців міністр юстиції Павло Петренко в ефірі одного з телеканалів.

«Українці зробили свій вибір вільно і без тиску. Важливо, що ми уникли провокацій чи масових порушень під час голосування. Тому маємо зафіксований прозорий результат», — заявив очільник Мін’юсту.

Учасники, які програли, мають визнати результати виборів. Адже до останнього моменту ніхто в країні не знав, котрі з претендентів стануть лідерами перегонів. І це справжня ознака демократії, повідомляє прес-служба Міністерства юстиції.

Урядовець підкреслив, що штаби всіх претендентів мали змогу контролювати процес підрахунку голосів і оформлення протоколів.

«Саме це дає змогу й підстави провести підрахунок, мінімізувавши порушення, які можуть вплинути на визнання виборів дійсними на тій чи тій дільниці. Тому всі учасники виборчого процесу мають бути зацікавлені, щоб підрахунок і оформлення результатів відбулися бездоганно», — наголосив Павло Петренко.

За порушення передбачено кримінальну відповідальність

Він зауважив, що за кожне порушення під час підрахунку голосів передбачено кримінальну відповідальність. Це стосується і псування бюлетенів, і підробки протоколів. А кандидати, штаби та виборці, чиї права було порушено, мають право подавати відповідні скарги й позови. Закон чітко регламентує строки їх розгляду.

«Результати виборів загалом в Україні оскаржити неможливо. Можна оскаржити лише підсумки голосування на конкретній дільниці. Після оголошення результатів Центрвиборчкомом на оскарження буде п’ять днів. Суди мають ухвалити рішення за два дні. Тому до 10 квітня ми матимемо остаточні результати у вигляді рішення ЦВК», — конкретизував очільник Мін’юсту.

Міністр також закликав усіх, хто голосує не за місцем реєстрації, перед другим туром, не пізніше ніж за п’ять днів до волевиявлення, тобто до 15 квітня ще раз звернутись до відповідних центрів реєстрації та підтвердити своє місце голосування.

«Сподіваюся, ще більше людей візьмуть участь у другому турі виборів Президента України», — зазначив Павло Петренко.

Превенція — символ цієї виборчої кампанії, основа роботи МВС. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час брифінгу з питань забезпечення законності та правопорядку на виборчих дільницях, охорони дільничних та окружних виборчих комісій, що відбувся в стінах ЦВК.

«135 тисяч співробітників підрозділів МВС несли службу в посиленому режимі. Ми маємо безпрецедентний рівень безпеки та забезпечення прав на цих виборах. МВС забезпечило абсолютну чистоту й прозорість виборчого процесу», — запевнив Арсен Аваков.

Без «сіток» і «каруселей»

Глава МВС розповів, що всього, починаючи з 31 березня, зареєстровано 2605 повідомлень, пов’язаних із порушенням виборчого законодавства.

«Відкрито 61 кримінальне провадження. Всі порушення несистемні, іноді досить незначні. Завдяки привенції ми змогли запобігти багатьом негативним чинникам під час волевиявлення: починаючи від «сіток», які ми повністю побороли, й закінчуючи відсутністю «каруселей»», — зазначив він.

Арсен Аваков також додав, що спостерігаються спроби отримати доступ до виборчої системи з російських ІР-адрес.

«Уперше ЦВК допустила кіберполіцію до роботи із забезпечення безпеки інформаційної системи. Ми ретельно моніторимо ситуацію дві останні доби. Наразі немає приводів говорити про можливість дискредитації виборів», — сказав він.

У ЦВК задоволені роботою правоохоронців

Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук позитивно оцінила роботу МВС із забезпечення порядку під час виборчого процесу.

«Я вдячна за те, що ми щодня мали оперативну інформацію про правопорушення, особливо це було важливо протягом дня голосування. Мені дуже приємно, що протягом всього періоду як ЦВК, так і Нацполіція констатували, що системних порушень не було. А ті порушення, що сталися, були поодинокими та не вплинули на перебіг виборчого процесу. Про це стверджують і наші міжнародні спостерігачі. Сподіваюся, що наступний період, який проходитиме до дня повторного голосування 21 квітня, відбудеться в такій самій якісній співпраці», — повідомила вона.

Голова Національної поліції Сергій Князєв зазначив, що правоохоронці й далі нестимуть службу на дільничних та окружних виборчих комісіях. «На чергуванні перебувають майже 33 тисячі поліцейських. За зверненням ЦВК супроводжуємо доставку бюлетенів і протоколів», — додав він.

Любов ДМИТРЕНКО

для «Урядового кур’єра»