І це не дивно. Байдужих і таких, хто перебуває осторонь головних подій у країні, серед українців одиниці. Аби не просто допомагати армії, а робити це професійно, зовсім молоді й люди вже з досвідом за плечима йдуть опановувати військовий фах до навчальних закладів. Очевидно, що за останні кілька років престиж цієї професії відродився. Оговтавшись від неочікуваного загарбницького нападу агресора, на відновлення армії і її спроможностей держава спрямувала чимало кадрового і фінансового потенціалу.

Матеріальне забезпечення військовослужбовців і можливість кадрового росту зіграло позитивну роль у виборі молоддю майбутньої професії. За підсумками цьогорічної вступної кампанії до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів виявилося: мрія стати кадровим військовим здійснилася у п’яти тисяч українців за всіма рівнями підготовки військових фахівців.

Шанс отримати знання

Зокрема, на навчання до Національного університету оборони України імені Івана Черняховського вступило 70 офіцерів, вони здобуватимуть оперативно-стратегічний рівень. А от 700 вступників навчатимуться на оперативно-тактичному рівні підготовки, а на навчання за тактичним рівнем підготовки до військових вишів набрано близько 4000 осіб. Про це повідомив заступник директора департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони Володимир Мартинюк під час брифінгу на тему «Стан і перспективи розвитку системи військової освіти та підготовки кадрів».

План набору вступників, за його словами, виконано на 100%. Виходячи з результатів конкурсу, найбільш цікавими для вступників стали такі спеціальності, як управління діями підрозділів Високомобільних десантних військ, військової розвідки і спец­призначення, технічні засоби розвідки, а також управління діями підрозділів Військово-Морських сил ЗСУ.

За результатами вступної кампанії-2017, на навчання до ВВНЗ прийнято понад тисячу учасників антитерористичної операції, які мали право на вступ поза конкурсом. Також цього року на навчання до військових вишів набрано понад 360 жінок. Посадовець звернув увагу на те, що особи, які пройшли строкову військову службу, чи ті, хто служив за контактом, а також мобілізовані мають право на першочергове зарахування до вишів.

Сьогодення вимагає відновлення в армії спроможностей, які планомірно, свідомо знищувалися за кілька років до початку війни. Звісно, щоб подолати дефіцит фахівців, потрібні умови, підготовча база. Так сталося із підготовкою спеціалістів, які тримають на полі бою вогневу міць і створюють ударну силу. Як відомо, у липні нинішнього року Кабінет Міністрів ухвалив рішення про створення Інституту танкових військ на базі факультету військової підготовки ім. Верховної Ради України Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Виступаючи на засіданні уряду 19 липня, про це повідомив міністр оборони Степан Полторак, додавши, що таке рішення дасть можливість якісно готувати танкістів і офіцерів для Збройних сил України.

Навчання по-справжньому

Запорукою успішного виконання військовими поставлених завдань у майбутньому є тренувальна база під час навчання. Як запевнив представник Мін­оборони, нинішнього року до військових навчальних закладів у першій половині року поставлено шість комплексних динамічних тренажерів для підготовки екіпажів танка Т-64-Б (БВ).

— Це навчальне обладнання надійшло до Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного та до Військового інституту танкових військ Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», — повідомив Володимир Мартинюк.

З його слів, за підсумками 2016 року до ВВНЗ та військових навчальних підрозділів військових вишів поставлено 16 комплексних динамічних тренажерів БМП-2 та БТР-4Е для практичної підготовки курсантів.

Посадовець також зазначив, що заходи щодо удосконалення системи військової освіти й підготовки кадрів протягом 2017 року здійснювались у рамках виконання Плану дій щодо впровадження оборонної реформи у 2016—2020 роках.

— Керівництво Міністерства оборони приділяє постійну увагу стану військової освіти та підготовки кадрів для Збройних сил України. Реалізацією завдань оборонної реформи з цих питань безпосередньо займається одна з робочих груп підкомітету реформ, у складі якої працюють фахівці профільних структурних підрозділів Міноборони та Генерального штабу, — повідомив Володимир Мартинюк. — Також до цієї роботи залучені представники Проектного офісу реформ, Ради волонтерів, Громадської ради при Міністерстві оборони та іноземні радники.

За підсумками проведеного у травні розширеного засідання колегії Міністерства оборони визначені основні напрями реформування системи військової освіти та підготовки кадрів. Відповідно до рішення колегії продовжується оптимізація мережі вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів та навчальних центрів.

За словами заступника директора департаменту військової освіти, на теперішній час здійснюються заходи щодо створення Військового інституту танкових військ у Харкові, Інституту морально-психологічного забезпечення (у складі Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного), військового ліцею у Червонограді, що на Львівщині. Також продовжується робота щодо утворення кафедр військової підготовки у Приазовському державному технічному університеті та Академії Державної пенітенціарної служби.

Як стало відомо під час брифінгу, разом з оптимізацією мережі закладів військової освіти триває робота з удосконалення змісту підготовки військових фахівців усіх рівнів з максимальним урахування досвіду застосування Збройних сил в антитерористичній операції. Замовниками на підготовку військових фахівців до початку нового навчального року розроблено нові стандарти військової освіти, в яких визначено нові або ж уточнено кваліфікаційні вимоги до військових фахівців за всіма спеціальностями та спеціалізаціями підготовки.

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Другої неділі вересня танкісти відзначають своє професійне свято.