Для отримання субсидії я подав до управління соцзахисту населення довідку про склад сім’ї та документи (копію свідоцтва про розлучення). Але для призначення субсидії в соцзахисті вимагають ще акт про те, що моя колишня дружина фактично в цьому будинку не проживає. Підкажіть, будь ласка, як мені оформити цей акт і чи потрібно зазначати фактичне місце проживання моєї колишньої дружини.

Генадій Малько

Житлова субсидія є безповоротною адресною державною соціальною допомогою мешканцям домогосподарств, що проживають в житлових приміщеннях (будинках) і не можуть самотужки платити за житлово-комунальні послуги, оплачувати витрати на управління багатоквартирним будинком.

Отримання житлових субсидій не пов’язане і не має наслідком зміни форми власності житла.

Право на отримання житлової субсидії мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, що проживають у житлових приміщеннях (будинках).

Положенням передбачено, що житлова субсидія розраховується на всіх членів домогосподарства.

До складу домогосподарства включаються всі особи, що зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), на яких розраховуються соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування і доходи яких враховуються під час призначення житлової субсидії.

Під час призначення житлової субсидії враховуються також доходи членів сім’ї особи із складу домогосподарства у разі, коли їх зареєстроване (фактичне) місце проживання відмінне від адреси домогосподарства. При цьому соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування за адресою домогосподарства на таких осіб не розраховуються.

Кількість членів домогосподарства визначається на початок місяця, з якого призначається житлова субсидія.

У разі коли у складі домогосподарства кількість фактично проживаючих зареєстрованих членів домогосподарства є меншою за кількість членів домогосподарства, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку), за рішенням комісії утвореною районною в місті Києві державною адміністрацією (далі — комісія), соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування розраховуються на фактично проживаючих зареєстрованих за даною адресою членів домогосподарства.

Рішення комісії приймаються на підставі актів обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства.

Для розгляду питань, що належать до компетенції комісії, у випадках, передбачених цим положенням, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення може запропонувати громадянину подати додаткові документи, які не передбачені цим положенням, але необхідні для розгляду комісією питань.

Також призначення субсидії на наступний період визначеним категоріям осіб, зокрема: особам, які зареєстровані в житловому приміщенні, але фактично в ньому не проживають, передбачено на підставі нових заяви і декларації.

Одночасно повідомляємо, що в умовах карантину, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 №247 «Про особливості надання житлових субсидій», у зв’язку з подовженням дії карантину, передбачено, якщо житлова субсидія була призначена і ніяких змін не відбулося, на опалювальний період 2020—2021 рр. вона буде розрахована автоматично, тобто без звернень громадян.

Для з’ясування питання призначення житлової субсидії рекомендуємо вам звернутися до управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації.

Я перебуваю у відпустці по догляду за дитиною до 3 років. Проживаю із сім’єю (я і п’ятеро дітей) з батьком-інвалідом 1А групи. Чи можу я оформити допомогу по догляду за інвалідом 1А групи?

Андрій Шафарчук

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.1996 №832 «Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян» (далі — Постанова), було установлено щомісячні компенсаційні виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, розмір якої cтановить 4,80 грн (без індексації).

Постанова від 23.03.2019 втратила чинність на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.2019 №233 «Деякі питання державної допомоги окремим категоріям громадян», якою установлено, що щомісячні компенсаційні виплати, призначені відповідно до постанови, здійснюються до моменту втрати зазначеною особою такого права або до дати призначення їй іншої виплати, встановленої законодавством.

Відповідно до Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 №558, непрацюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги, зокрема особам з інвалідністю призначалася щомісячна компенсаційна виплата виходячи з прожиткового мінімуму для відповідної категорії осіб у такому розмірі: 15 відсотків — фізичним особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю І групи.

Щомісячні компенсаційні виплати, призначені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 №558, проводяться до дати призначення таким фізичним особам іншої виплати на догляд, установленої законодавством, або до 31 грудня 2022 року.

Зауважу, що непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю I групи та отримують допомогу, надбавку або компенсацію, відповідно до законодавства підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню.

Допоможіть, будь ласка, розібратися в складній ситуації щодо розрахунку субсидії. У будинку проживає чотири особи: чоловік, дружина, двоє дітей (акт обстеження наявний), прописані три особи: чоловік та діти. Дружина прописана у батьків. При оформленні субсидії соцзахист заявляє, що до розрахунку субсидії враховуються доходи дружини, але соціальні нормативи ЖКП на неї не нараховуються, спираючись при цьому на п. 24 Положення про порядок призначення житлових субсидій: «24. Житлова субсидія розраховується на всіх членів домогосподарства. До складу домогосподарства включаються всі особи, що зареєстровані в житловому приміщенні (будинку) (для орендарів, внутрішньо переміщених осіб — особи, які фактично проживають). На таких осіб розраховуються соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування і їх доходи враховуються під час призначення житлової субсидії.

Під час призначення житлової субсидії враховуються також доходи членів сім’ї особи із складу домогосподарства у разі, коли їх зареєстроване (фактичне) місце проживання відмінне від адреси домогосподарства (крім доходів одного з подружжя, якщо обом більше 60 років і вони проживають у сільській місцевості або селищах міського типу, доходів батьків у разі призначення субсидії студентам, які зареєстровані у гуртожитку за місцем навчання, та доходів одного з батьків дитини у разі призначення субсидії другому з батьків з дитиною у разі, коли батьки розлучені або не перебували у шлюбі, а також осіб, які вважаються безвісно відсутніми за рішенням суду або мають правовий статус осіб, зниклих безвісти).

При цьому соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування за адресою домогосподарства на таких осіб не розраховуються».

Не зрозуміло, чому соцзахист трактує цю ситуацію таким чином. І якщо уважно вчитатися в ці два пункти, то по-їхньому виходить так: дружина не зареєстрована, значить, вона не входить до складу господарства. Тоді виникає питання: чому тоді беруться доходи дружини, якщо в абзаці 3 п. 24 чітко вказано «враховуються доходи членів сім’ї зі складу домогосподарства», тобто їх пояснення суперечить саме собі.

Ми вважаємо, що абз. 3 п. 24 положення стосується осіб, які не тільки зареєстровані, а й проживають окремо. А так як ми проживаємо всі разом, то всі разом маємо право на отримання субсидії (з нормами і врахуванням доходів), бо згідно із законом, субсидія — це безповоротна державна допомога мешканцям домогосподарства, що проживають у житлових приміщеннях, і положення не можна трактувати всупереч закону.

Ще один пункт з положення «субсидія не може надаватися одночасно за зареєстрованим чи фактичним місцем проживання», а дружина не отримує субсидію за зареєстрованим місцем, значить, за фактичним має право отримувати.

Крім того написала своє запитання на онлайн-консультації. Мені дали відповідь дев’ятеро фахівців у сфері консультування і тільки одна відповідь збігається з моїм розумінням закону, ось ця відповідь: «Положення про порядок призначення житлових субсидій»: 24. Житлова субсидія розраховується на всіх членів домогосподарства. До складу домогосподарства включаються всі особи, що зареєстровані в житловому приміщенні (будинку) (для орендарів, внутрішньо переміщених осіб — особи, які фактично проживають). На таких осіб розраховуються соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування і їх доходи враховуються під час призначення житлової субсидії.

Під час призначення житлової субсидії враховуються також доходи членів сім’ї особи із складу домогосподарства у разі, коли їх зареєстроване (фактичне) місце проживання відмінне від адреси домогосподарства… При цьому соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування за адресою домогосподарства на таких осіб не розраховуються — у цій частині дії органу СЗН (відмова в розрахунку соціальних нормативів на дружину обгрунтована наведеною нормою положення, але Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»: «стаття 2. Реєстрація місця проживання чи місця перебування особи або її відсутність не можуть бути умовою реалізації прав і свобод, передбачених Конституцією, законами чи міжнародними договорами України, або підставою для їх обмеження». Іншими словами, реєстрація місця проживання особи чи її (реєстрації) відсутність не може бути підставою для обмеження права особи, в даному разі право на субсидію, яке передбачає врахування соціальних нормативів ЖКП. Крім того, умова розрахунку субсидії, визначена положенням, несправедлива і упереджена: суми доходу особи, що зменшують розмір та підставу призначення субсидії, передбачено до врахування, а суми соціальних нормативів, що збільшують розмір та підставу призначення, відмовлено до врахування. Є суперечність, невідповідність умов положення вимогам закону.

У такому разі підлягає до застосування нормативний акт вищої юридичної сили, тобто закон; відповідно суперечлива умова положення незаконна. Маєте право та законну підставу оскаржити відмову, дії органу СЗН у судовому порядку». Але це тільки одна відповідь. Усі інші збіглися з відповіддю соцзахисту.

Невже у всій Україні така ситуація, що людина не може оформити субсидію за фактичним місцем проживання через те, що прописана в іншому місці? Допоможіть остаточно розібратися в цій ситуації.

Оксана Зеленюк

Умови призначення та порядок надання громадянам житлових субсидії визначено Положенням про порядок призначення житлових субсидій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848 (далі — Положення).

Житлова субсидія є безповоротною адресною державною соціальною допомогою вразливим споживачам житлово-комунальних послуг — мешканцям домогосподарств, що проживають в житлових приміщеннях (будинках) і не можуть самотужки платити за житлово-комунальні послуги, оплачувати витрати на управління багатоквартирним будинком та витрати на комунальні послуги в такому будинку.

Отримання житлових субсидій не пов’язане і не тягне за собою зміни форми власності житла.

Право на отримання житлової субсидії мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, що проживають у житлових приміщеннях (будинках).

Пунктом 24 положення визначено, що житлова субсидія розраховується на всіх членів домогосподарства.

До складу домогосподарства включаються всі особи, що зареєстровані в житловому приміщенні (будинку) (для орендарів, внутрішньо переміщених осіб — особи, які фактично проживають). На таких осіб розраховуються соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування і їх доходи враховуються під час призначення житлової субсидії.

Відповідно до положення, під час призначення житлової субсидії враховуються доходи членів сім’ї особи із складу домогосподарства у разі, коли їх зареєстроване (фактичне) місце проживання відмінне від адреси домогосподарства. Соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування за адресою домогосподарства на таких осіб не розраховуються.

Статтею 3 Сімейного кодексу України визначено, що подружжя вважається сім’єю і тоді, коли дружина та чоловік у зв’язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших поважних причин не проживають спільно.

Кількість членів домогосподарства визначається на початок місяця, з якого призначається житлова субсидія.

Додатково повідомляємо, що за рішенням комісії, утвореної районною в місті Києві державною адміністрацією (далі — Комісія), житлова субсидія може призначатися одному із членів домогосподарства, які не зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично проживають у ньому на підставі договору наймання (оренди) житла (далі орендарі), або індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію, у разі, коли їм нараховується плата за житлово-комунальні послуги.

За рішенням комісії житлова субсидія може призначатися одному із членів домогосподарства, які не зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично проживають у ньому без укладеного договору наймання (оренди) житла, у разі, коли вони є внутрішньо переміщеними особами. У такому разі склад домогосподарства декларується заявником під час звернення за призначенням житлової субсидії.

Рішення про призначення (відмову в призначенні) житлової субсидії у вищезазначених випадках приймається комісією на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства та за умови, що за місцем реєстрації житлова субсидія не призначається.

Мої батьки — пенсіонери. Мама — власниця будинку з індивідуальним газовим опаленням, вчителька у сільській місцевості. Проживала з батьком — учасником бойових дій. 20 жовтня 2020 року вона померла. Після смерті до районного відділу соцзахисту було надано документи про смерть. Працівники соцзахисту сказали, що у жовтні ще пільга буде діяти. На телефон мами, який зареєстровано в соцзахисті, 19 листопада було надіслано СМС-повідомлення від Ощадбанку про призначення пільги за жовтень, проте немає інформації, скільки перераховувати за газ, за світло. Раніше така інформація зазначалася. У мене такі запитання: що означає зміст даного повідомлення: нараховано /залишок/ нема даних? Чи означає це, що нарахована сума скасована? Якщо так, то чому?

Валентина Чунарьова

Це питання потребує уточнення заявниці, однак пільга припиняється з наступного місяця після смерті громадянина, який користувався пільгою, з приводу оплати за газ, світло, то цю інформацію можна отримати в особистому кабінеті пільговика.

Запитання можете надсилати на електронну адресу expert@ukcc.com.ua

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