У квітні 2017 року уряд розпочав програму «Доступні ліки», відповідно до якої пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою чи діабетом ІІ типу можуть отримати ліки безкоштовно або з незначною доплатою. До програми входять діючі речовини: 16 найменувань – від серцево-судинних захворювань, 2– діабету II типу, 3 – бронхіальної астми. Адже саме ці недуги найбільше впливають на показники смертності населення або суттєво знижують якість життя пацієнта та ефективно лікуються на амбулаторному рівні. Так, 65% від загальної смертності населення складають летальні випадки від серцево-судинних хвороб. За статистичними даними за 2015 рік, на діабет ІІ типу страждає один мільйон осіб. Це у шість разів більше, ніж на діабет І типу (інсулінозалежний). Хворих на бронхіальну астму зареєстровано 210 тисяч. І здебільшого, це діти та молодь.

Уряд розширює можливості для громадян щодо забезпечення їх безкоштовно або з частковим відшкодуванням вкрай необхідними для життєдіяльності ліками. Так, 27 грудня минулого року урядовою постановою внесено зміни до програми «Доступні ліки» у 2018 році, згідно з якими до цієї програми внесено ліки для пацієнтів, які перенесли операції з пересадки органів. Ці препарати у програмі відшкодування з’являться вже у другій половині 2018 року.

Однак люди нерідко стикаються з тим, що необхідних ліків у аптеках немає, або лікарі відмовляють у наданні рецептів на медикаменти за програмою «Доступні ліки».

Як повідомили «Урядовому кур’єру» в управлінні взаємодії з громадськістю Урядового контактного центру, протягом 2017 року на урядову «гарячу лінію» загалом зареєстровано майже 6,5 тисяч звернень щодо забезпечення населення ліками за програмою «Доступні ліки».

Заявники – в основному це хворі на серцево-судинні захворювання, діабет та бронхіальну астму – скаржилися на відмови медпрацівників виписати рецепти на ліки; нарікали на відсутність необхідних препаратів у аптечних закладах у зв’язку із ажіотажним попитом на них; говорили про неналежне фінансування урядової програми; зверталися з пропозиціями щодо включення необхідних їм ліків до переліку препаратів, на які розповсюджується урядова програма «Доступні ліки».

Найтиповішими були такі звернення.

Житель Торецька Донецької області поскаржився працівникам урядової «гарячої лінії» на те, що в центральній районній лікарні йому відмовили у наданні рецепту на безкоштовне отримання за програмою «Доступні ліки» препарату «Беродуал», що містить фізичний розчин для інгаляцій, і запропонували йому придбати медикаменти власним коштом. За словами заявника, він не має коштів, щоб придбати їх самостійно, а ці ліки вкрай необхідні йому. Звернення було надіслане на розгляд Міністерству охорони здоров’я України. Під час зворотного зв’язку працівники Центру встановили, що вже за кілька днів після звернення громадянину сімейний лікар виписав рецепт на потрібний препарат.

Заявник із Запоріжжя зателефонував на «гарячу лінію» з проханням надати йому роз’яснення – чи може він отримати лікарський засіб «Пульмікорт» для інгаляції згідно з урядовою програмою «Доступні ліки». Після розгляду звернення Департаментом охорони здоров’я Запорізької міської ради, уже за тиждень він отримав рецепт на препарат, також йому надали всі необхідні роз’яснення.

Пенсіонерка із Маріуполя на Донеччині звернулася на урядову «гарячу лінію» з проханням про допомогу. За її словами, у 2016 році вона перенесла інсульт та інфаркт, також у неї цукровий діабет ІІ типу і гіпертонія. Їй потрібний постійний прийом ліків «Бісопролол» та «Діаформін». У травні 2017 року їй були видані рецепти на отримання цих препаратів згідно з програмою «Доступні ліки». Проте, в аптеці їй відмовили у ліках, мотивуючи тим, що держава не перерахувала на них кошти. Громадянка просила сприяння у вирішенні цього питання. Розглянувши звернення, управління охорони здоров’я Маріупольської міської ради вжило всіх необхідних заходів для залагодження питання: жінці були видані необхідні ліки, що й підтвердилося зворотним зв’язком.

За період з 15 по 21січня 2018 року на урядову «гарячу лінію» надійшло 63 074 дзвінків, а також 998 звернень зареєстровано через інтернет.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію можна, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 у цілодобовому режимі та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Лайфселл.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044)284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua