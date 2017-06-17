Напередодні професійного свята — Дня медичного працівника — Президент Петро Порошенко в Маріїнському палаці, що зайвий раз підтвердило урочистість події, зустрівся з представниками цієї найгуманнішої професії.

Глава держави щиро подякував медикам, які допомагають загоювати рани та повертатися до повноцінного життя українським військовослужбовцям, що зазнали поранень під час антитерористичної операції.

«Кожна країна, яка пережила агресію, знає, що це таке. І давайте активізуємо роботу зі створення сучасної ефективної системи реабілітації ветеранів АТО. У цій справі ми можемо спиратися — підтверджую вам це, бо ми досягли відповідних домовленостей — на підтримку наших партнерів по НАТО», — окреслив перспективу Президент.

Він також підкреслив, що і в нашій країні вже накопичено власний унікальний досвід. Тому від фахівців своєї справи Петро Порошенко очікує нових інноваційних рішень, які він особисто готовий повністю підтримати. В чому й запевнив присутніх.

Переконливим показником потенціалу української медицини для нашого суспільства слугує створення в надзвичайно короткі терміни нової системи медичної допомоги воїнам, що захищають Україну від російської агресії.

Три роки тому в аптечках не було йоду та зеленки, бинтів, кровоспинних препаратів тощо. За словами Президента, зараз українська військова медицина готова до розв’язання складних завдань, і це сталося тому, що вона спирається на досвід і потенціал всієї української медицини, яка активізувалася в екстремальних умовах.

Петро Порошенко нагадав, що нещодавно зустрічався з військовими лікарями, які працюють на Донеччині, і побачив, як добре організовано військову медицину й систему надання допомоги — медики готові навіть за найгіршого сценарію врятувати життя українських воїнів. «Є чіткі схеми, можливості надання унікальної медичної допомоги, відпрацьовані маршрути евакуації», — пишається Президент.

Слова подяки за самовіддану і фахову працю було адресовано всім медичним працівникам, зокрема присутнім лікарям районних лікарень Донецької та Луганської областей, Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечнікова, інших медичних закладів, в яких врятували сотні життів солдатів і мирних громадян, безжально поранених окупантами.

Розмова з лікарями стосувалася й актуальних питань реформування галузі, без чого її подальший розвиток буде вкрай ускладнено. Тому Петро Порошенко розповів про своє доручення Кабінету Міністрів перевірити ефективність скасування додаткової реєстрації для іноземних медичних препаратів, які зареєстровано в країнах Євросоюзу та «Великої сімки». Перевірка стосуватиметься й цін на них у вітчизняних аптеках.

Медична система потребує невідкладної реформи, однак у цьому питанні вже зроблено важливі кроки. Зокрема ліквідовано реєстрацію медичних препаратів, які вже пройшли цю процедуру в Європейському Союзі, країнах «Великої сімки». «Це рішучий крок, щоб подолати корупцію, зокрема у фармакології, подолати бюрократію», — цитує слова Петра Порошенка департамент прес-служби АП.

Мета цього кроку полягає в тому, щоб вартість таких препаратів в українських аптеках не перевищувала рівень у країнах ЄС та США. «Доручаю уряду ретельно перевірити ефективність застосування скасування необхідності додаткової реєстрації для найкращих іноземних препаратів і ціни», — зазначив Петро Порошенко, наголосивши, що урядовці мають надавати пояснення людям у тому разі, коли ціни відрізняються від європейських.

Президент також розповів, що в цьогорічному бюджеті було закладено кошти на реімбурсацію, щоби певні категорії населення забезпечити безкоштовними ліками: «Зроблено це не лише за рахунок державного бюджету України, а й завдяки ефективній взаємодії з нашими іноземними партнерами — для цього було залучено іноземні кошти». Президент додав, що цих кроків недостатньо і влада буде рішуче продовжувати медичну реформу.

Анонсував він і внесення до Верховної Ради як невідкладного законопроекту про реалізацію медичної реформи у сільській місцевості.

«Пацієнтам повинні гарантувати якісні послуги і невід`ємною частиною реформи має стати реформа медичної допомоги на селі. Третина українців сьогодні проживають у сільській місцевості, і рівень медичної допомоги там є неприпустимим, — цитує Президента УНІАН. — Ми маємо запропонувати українському селу абсолютно нові сучасні рішення. Не просто зміну фінансування, а рішення, які мають спиратися на модернові телекомунікаційні технології, консультування, лікування. Пріоритетом поставити забезпечення медичним транспортом, що разом із будівництвом доріг дасть змогу значно поліпшити там медичне забезпечення».

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